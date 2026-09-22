Η Αφροδίτη μπορεί να «κατάπιε» το δικό της φεγγάρι σε μια κοσμική κατάρρευση

Snapshot Μια νέα μελέτη προτείνει ότι η Αφροδίτη μπορεί κάποτε να είχε φεγγάρι που τελικά συγκρούστηκε με τον πλανήτη λόγω της αργής περιστροφής και βαρυτικής αλληλεπίδρασης.

Η αργή και αντίστροφη περιστροφή της Αφροδίτης προκαλεί την πτώση ενός υποθετικού φεγγαριού προς την επιφάνειά της, σε αντίθεση με τη Γη όπου η Σελήνη απομακρύνεται.

Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος του φεγγαριού, αυτό θα κατέληγε να συγκρουστεί με την Αφροδίτη, χωρίς να απαιτείται εξωτερική καταστροφή.

Δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις για την ύπαρξη φεγγαριού στην Αφροδίτη, αλλά γεωλογικές αλλαγές δυσχεραίνουν την αναζήτηση τέτοιων ενδείξεων.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη και επιβίωση φεγγαριών σε πλανήτες, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κατοικήσιμων πλανητών, εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής και βαρυτικές δυνάμεις, επηρεάζοντας την πλανητική εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η Αφροδίτη μπορεί κάποτε να διέθετε ένα φεγγάρι, το οποίο τελικά κινήθηκε σπειροειδώς προς τον πλανήτη και συγκρούστηκε μαζί του, αλλάζοντας τις επιστημονικές αντιλήψεις για την ιστορία του πλησιέστερου πλανητικού γείτονα της Γης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Astrophysical Journal από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ρίβερσαϊντ, δείχνει ότι η Αφροδίτη δεν χρειαζόταν μια τεράστια εξωτερική καταστροφή για να χάσει έναν δορυφόρο. Αντίθετα, η αργή περιστροφή του πλανήτη και η βαρυτική αλληλεπίδραση θα μπορούσαν φυσικά να έχουν οδηγήσει ένα υποθετικό φεγγάρι προς την επιφάνειά του.

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες αναρωτιούνται γιατί η Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι έχει παρόμοιο μέγεθος, μάζα και εσωτερική δομή με τη Γη, δεν διαθέτει φυσικό δορυφόρο. Προηγούμενες θεωρίες υποστήριζαν ότι η Αφροδίτη μπορεί να σχημάτισε φεγγάρι έπειτα από μια τεράστια σύγκρουση, το οποίο στη συνέχεια έχασε εξαιτίας ενός ακόμη βίαιου γεγονότος. Άλλες θεωρίες πρότειναν ότι ο πλανήτης δεν βίωσε ποτέ τη σύγκρουση που απαιτείται για τον σχηματισμό ενός φεγγαριού.

Νέες προσομοιώσεις σε υπολογιστή, με επικεφαλής τον Στίβεν Κέιν, αστροφυσικό στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ρίβερσαϊντ, δείχνουν μια διαφορετική πιθανότητα. Τα μοντέλα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα φεγγάρι γύρω από την Αφροδίτη πιθανότατα θα αντιμετώπιζε ένα ασταθές μέλλον εξαιτίας της ασυνήθιστης περιστροφής του πλανήτη.

Σε αντίθεση με τη Γη, η οποία ολοκληρώνει μία περιστροφή κάθε 24 ώρες, η Αφροδίτη περιστρέφεται εξαιρετικά αργά, χρειάζοντας περίπου 243 γήινες ημέρες για να ολοκληρώσει μία πλήρη περιστροφή. Παράλληλα, περιστρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τους περισσότερους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί βαρυτικές συνθήκες που θα έσπρωχναν ένα φεγγάρι προς το εσωτερικό, αντί να το απομακρύνουν.

«Η μελέτη μου δείχνει ότι η Αφροδίτη δεν χρειαζόταν μια καταστροφή για να φτάσει στη σημερινή της κατάσταση», δήλωσε ο αστροφυσικός του UCR και επικεφαλής συγγραφέας Στίβεν Κέιν. «Τελικά, η βαρύτητα του ίδιου του πλανήτη, σε συνδυασμό με την ταχύτητα περιστροφής του, προκάλεσε φυσικά την πτώση του φεγγαριού πάνω του».

Η Γη και η Αφροδίτη δείχνουν αντίθετες μοίρες για τα φεγγάρια

Η διαφορά ανάμεσα στο φεγγάρι της Γης και ένα υποθετικό φεγγάρι της Αφροδίτης οφείλεται στη μεταφορά ενέργειας μεταξύ ενός πλανήτη και του δορυφόρου του. Στη Γη, οι παλιρροϊκές αλληλεπιδράσεις κάνουν σταδιακά το φεγγάρι να απομακρύνεται, επειδή η Γη περιστρέφεται ταχύτερα από όσο το φεγγάρι περιφέρεται γύρω της.

Οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθούν αυτή την κίνηση με εξαιρετική ακρίβεια, καθώς όργανα που τοποθετήθηκαν κατά την αποστολή Apollo 11 επιτρέπουν μετρήσεις της απόστασης μεταξύ Γης και Σελήνης. «Γνωρίζουμε ότι η Σελήνη απομακρύνεται αργά από τον πλανήτη, με ρυθμό περίπου τέσσερα εκατοστά τον χρόνο», δήλωσε ο Κέιν.

Αυτή η αργή απομάκρυνση έρχεται σε έντονη αντίθεση με ό,τι θα συνέβαινε γύρω από την Αφροδίτη. Ένα φεγγάρι που θα περιφερόταν γύρω από έναν πλανήτη με τόσο αργή περιστροφή όσο η Αφροδίτη θα έχανε σταδιακά τροχιακή ενέργεια και θα πλησίαζε την επιφάνεια. Τελικά, ο δορυφόρος θα μπορούσε να εισέλθει σε μια καταστροφική σπειροειδή πορεία, πριν συγκρουστεί με τον πλανήτη.

Ο Κέιν εξέτασε αυτή την υπόθεση χρησιμοποιώντας μοντέλα σε υπολογιστή, τα οποία αναπαρήγαγαν τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πλανητών και φεγγαριών. Οι προσομοιώσεις αρχικά αναπαρήγαγαν το γνωστό σύστημα Γης-Σελήνης και στη συνέχεια εξερεύνησαν διαφορετικά σενάρια για την Αφροδίτη. Οι ερευνητές εξέτασαν υποθετικά φεγγάρια με μάζα από τη μισή έως και δέκα φορές τη μάζα της Σελήνης.

Στις περισσότερες προσομοιώσεις, το αποτέλεσμα παρέμεινε παρόμοιο: το φεγγάρι τελικά θα συγκρουόταν με την Αφροδίτη. Το μέγεθος του δορυφόρου επηρέαζε το πόσο γρήγορα θα εξελισσόταν η διαδικασία, όμως το συνολικό αποτέλεσμα παρέμενε το ίδιο.

Τα μοντέλα υπολογιστών αποκαλύπτουν μια προβλέψιμη πλανητική μοίρα

Τα αποτελέσματα εξέπληξαν τον Κέιν, καθώς οι προσομοιώσεις κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα πιθανών συνθηκών. Οι επιστήμονες περίμεναν ότι διαφορετικά μεγέθη φεγγαριών και διαφορετικές τροχιακές συνθήκες θα οδηγούσαν σε πολλαπλά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων στα οποία ένας δορυφόρος θα μπορούσε να επιβιώσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

«Όταν έκανα αυτή την ανακάλυψη, σοκαρίστηκα», δήλωσε ο Κέιν. «Σκέφτηκα ότι ένα τόσο μεγάλο εύρος σεναρίων θα οδηγούσε σίγουρα σε διαφορετικά αποτελέσματα. Όμως όλα κατέληγαν λίγο-πολύ προς την ίδια κατεύθυνση».

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η Αφροδίτη είχε πράγματι κάποτε ένα φεγγάρι. Οι ερευνητές δεν έχουν βρει μέχρι σήμερα άμεσες φυσικές ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι υπήρχε ένας τέτοιος δορυφόρος. Αντίθετα, η έρευνα δείχνει ότι, εάν η Αφροδίτη σχημάτισε κάποτε ένα φεγγάρι, η περιστροφή και η βαρύτητα του πλανήτη θα καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολη τη μακροχρόνια επιβίωσή του.

Η αναζήτηση ιχνών ενός τέτοιου γεγονότος θα ήταν δύσκολη, καθώς η Αφροδίτη έχει υποστεί σημαντικές γεωλογικές αλλαγές. Περίπου το 80% της επιφάνειας του πλανήτη φαίνεται να σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περιόδου αναμόρφωσης της επιφάνειας, πριν από περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια, γεγονός που εξαφάνισε μεγάλο μέρος του αρχαιότερου γεωλογικού αρχείου.

Οι επιστήμονες ίσως χρειαστεί να αναζητήσουν στοιχεία βαθύτερα κάτω από την επιφάνεια της Αφροδίτης. Μελέτες στο εσωτερικό της Γης έχουν αποκαλύψει ασυνήθιστες βαθιές δομές, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με την αρχαία σύγκρουση που πιστεύεται ότι δημιούργησε τη Σελήνη. Αντίστοιχες έρευνες στην Αφροδίτη θα μπορούσαν να προσφέρουν στοιχεία για το εάν ο πλανήτης κάποτε απορρόφησε έναν δορυφόρο.

Εξέλιξη της παλίρροιας ενός υποθετικού φεγγαριού της Αφροδίτης στο μοντέλο σταθερού Q. Το γράφημα παρουσιάζει την απόσταση της τροχιάς του φεγγαριού, την σύγχρονη ακτίνα, την περίοδο περιστροφής της Αφροδίτης και την αναλογία της σύγχρονης ακτίνας προς την τροχιακή απόσταση. Credit: Astrophysical Journal.

Ένα χαμένο φεγγάρι θα μπορούσε να αλλάξει όσα γνωρίζουμε για τους κατοικήσιμους κόσμους

Η πιθανότητα μιας σύγκρουσης φεγγαριού με την Αφροδίτη εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη πλανητών πέρα από το Ηλιακό Σύστημα. Πολλοί επιστήμονες που μελετούν δυνητικά κατοικήσιμους πλανήτες γύρω από άλλα άστρα εξετάζουν εάν αυτοί οι κόσμοι διαθέτουν χαρακτηριστικά παρόμοια με της Γης, μεταξύ των οποίων και η παρουσία φεγγαριών.

Η Σελήνη της Γης επηρεάζει τις παλίρροιες, τη γεωλογική δραστηριότητα και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του πλανήτη. Οι ερευνητές συνεχίζουν να συζητούν πόσο σημαντική είναι η παρουσία ενός φεγγαριού για τη δημιουργία ή τη διατήρηση συνθηκών κατάλληλων για ζωή.

«Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν οφέλη από την ύπαρξη ενός φεγγαριού, όμως δεν είναι απαραίτητο για την κατοικησιμότητα», δήλωσε ο Κέιν. «Η Σελήνη έχει σίγουρα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η Γη μέσα στον χρόνο, όμως δεν γνωρίζουμε πλήρως πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο ρόλος».

Η πιθανή απώλεια ενός φεγγαριού γύρω από την Αφροδίτη δείχνει ότι η ύπαρξη ενός δορυφόρου μπορεί να εξαρτάται από περισσότερα πράγματα από την ικανότητα ενός πλανήτη να τον σχηματίσει. Η ταχύτητα περιστροφής, οι βαρυτικές δυνάμεις και η τροχιακή δυναμική μπορούν να καθορίσουν εάν ένα φεγγάρι θα παραμείνει σε τροχιά ή εάν τελικά θα επιστρέψει στην επιφάνεια του πλανήτη του.

Τα ευρήματα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο Astrophysical Journal, ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι αστρονόμοι ερμηνεύουν τις παρατηρήσεις μακρινών πλανητών. Πολλοί κόσμοι που έχουν εντοπιστεί και θεωρούνται πιθανοί «δίδυμοι» της Γης μπορεί να σχημάτισαν φεγγάρια τα οποία αργότερα εξαφανίστηκαν μέσω παρόμοιων διαδικασιών.

«Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται δίδυμους της Γης γύρω από άλλα άστρα, ένα από τα ερωτήματα που θέτουν είναι: “Έχει φεγγάρι;”», δήλωσε ο Κέιν. «Η μελέτη μου δείχνει ένα ανησυχητικό σενάριο για πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Εάν αυτοί οι πλανήτες δεν περιστρέφονται αρκετά γρήγορα, το φεγγάρι θα συγκρουστεί με την επιφάνειά τους και αυτό θα άλλαζε την πορεία της ιστορίας αυτών των πλανητών».

Μελλοντικές αποστολές και πιο λεπτομερείς μελέτες της Αφροδίτης θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να διαπιστώσουν εάν ένα χαμένο φεγγάρι έπαιξε κάποτε ρόλο στη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας, της γεωλογίας και του κλίματος του πλανήτη. Ένας χαμένος δορυφόρος μπορεί να κρύβει ένα μέρος της ιστορίας που εξηγεί πώς η Αφροδίτη εξελίχθηκε στον κόσμο που παρατηρούν σήμερα οι επιστήμονες.