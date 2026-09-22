Δημογλίδου για Μαζωνάκη: «Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου»- Αντιφάσεις από τους εργαζόμενους

Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις των εργαζομένων 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Δημογλίδου για Μαζωνάκη: «Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου»- Αντιφάσεις από τους εργαζόμενους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι Αρχές εξετάζουν αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίως όσον αφορά τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.
  • Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου στην υπόθεση, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.
  • Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά ψηφιακά πειστήρια και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να αποσαφηνιστούν οι επικοινωνίες των εμπλεκόμενων.
  • Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί συνδέονται με την υπόθεση, αλλά η ευθύνη τους θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη και όχι την Αστυνομία.
  • Δεν έχει καταγραφεί επίσημη καταγγελία για το ιατρείο πριν ή μετά το περιστατικό σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας.
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Νέα δεδομένα εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, να αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στην υπόθεση και τρίτο πρόσωπο.

Σε δηλώσεις της το πρωί της Τρίτης (22/9) στον ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πως δεν μπορεί, σε αυτή τη φάση, να αποκλειστεί η συμμετοχή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Ιδιαίτερο βάρος φαίνεται να δίνεται στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, οι καταθέσεις δεν παρουσιάζουν απόλυτη συμφωνία, κυρίως ως προς τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Οι αντιφάσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι κατά την προανακριτική διαδικασία διαπιστώθηκαν αποκλίσεις τόσο ανάμεσα στις αρχικές καταθέσεις των γιατρών όσο και μεταξύ των εργαζομένων του ιατρείου.

Όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί έφτασαν στο νοσοκομείο αφού ενημερώθηκαν ότι ο άνδρας είχε μεταφερθεί εκεί χωρίς τις αισθήσεις του και νεκρός από ιδιωτικό χώρο. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Αστυνομία να ξεκινήσει αυτεπάγγελτα έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.

Η ίδια σημείωσε ότι όσα διαπίστωσαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα δεν ταυτίζονταν πλήρως με όσα είχαν αναφερθεί στις πρώτες ένορκες καταθέσεις των γιατρών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, οι εργαζόμενοι του ιατρείου αναμένεται να κληθούν εκ νέου, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της ανάκρισης, ώστε να δώσουν διευκρινίσεις για τα σημεία στα οποία υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

κλινική, ιατρείο, Καρνεάδου, Μαζωνάκης

Στο επίκεντρο τα ψηφιακά στοιχεία

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά και τα ψηφιακά πειστήρια που έχουν συγκεντρωθεί. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει ήδη διαβιβάσει δύο εκθέσεις στην ανάκριση, ενώ η εξέταση των ψηφιακών δεδομένων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες και τα μηνύματα που ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στις κινήσεις και τις επαφές των εμπλεκόμενων προσώπων πριν και μετά το περιστατικό.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, στόχος είναι να αποσαφηνιστεί ποιος επικοινωνούσε με ποιον, τι μηνύματα ανταλλάχθηκαν και ποια στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Τι ισχύει για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

Σε ό,τι αφορά τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι η Αστυνομία είχε εντοπίσει από τα πρώτα στάδια της έρευνας στοιχεία που συνδέουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα με την υπόθεση.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, το ακριβές επίπεδο ευθύνης κάθε προσώπου δεν αποτελεί ζήτημα που μπορεί να κριθεί από την Αστυνομία, αλλά θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, τα οποία αναμένεται να τεθούν στη διάθεση του ανακριτή προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για την υπόθεση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου

Καθώς η εξέταση των στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψει από την έρευνα και άλλο πρόσωπο που ενδέχεται να έχει σχέση με την υπόθεση.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, σε συνδυασμό με την επεξεργασία των ψηφιακών πειστηρίων και τις συμπληρωματικές καταθέσεις, αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των γεγονότων.

Δεν έχει καταγραφεί επίσημη καταγγελία για το ιατρείο

Την ίδια στιγμή, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε πως στην Αστυνομία δεν έχει καταγραφεί επίσημη καταγγελία που να αφορά το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Όπως ανέφερε, δεν είχε υποβληθεί καταγγελία ούτε πριν από το περιστατικό ούτε μετά από αυτό, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει επισήμως σε γνώση της Αστυνομίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων, την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και τις νέες καταθέσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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