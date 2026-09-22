Αιχμές Γιοκαρίνη για θάνατο Μαζωνάκη: «Τον φάγανε τον Γιώργο, δεν ήξερε πού πήγαινε»

Snapshot Ο Γάννης Γιοκαίνης εξέφρασε οργή και συγκίνηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο γνώριζε από την ίδια γειτονιά.

Διατύπωσε σοβαρές προσωπικές αιχμές κατά γιατρών, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν διαφύγει πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Εξέφρασε ανησυχία ότι ο Μαζωνάκης πιθανόν δεν γνώριζε πλήρως τι συνέβαινε στον χώρο όπου βρισκόταν πριν τον θάνατό του.

Τόνισε τον πόνο και τη δυσκολία που βιώνει η οικογένεια του τραγουδιστή μετά την απώλειά του.

Οι καταγγελίες του Γιοκαρίνη δεν έχουν επιβεβαιωθεί και αποτελούν προσωπικές του απόψεις. Snapshot powered by AI

Με σκληρά λόγια και εμφανή συγκίνηση αναφέρθηκε ο Γιάννης Γιοκαρίνης στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη δική του άποψη για τις συνθήκες που περιέβαλαν τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο γνωστός μουσικός, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον γνώριζε προσωπικά, μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τον χαρακτήρα του.

«Τον φάγανε τον Γιώργο, δυστυχώς παιδιά, τον φάγανε τον Γιώργο», ανέφερε χαρακτηριστικά, στρέφοντας στη συνέχεια τα πυρά του κατά γιατρών και διατυπώνοντας σοβαρές αιχμές, οι οποίες αποτελούν προσωπικούς ισχυρισμούς του και δεν έχουν αποδειχθεί.

«Με έχει σοκάρει το ότι υπάρχουν αυτοί. Φεύγει ένα πολύ καλό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον ξέρω, στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε», είπε.

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης στάθηκε ιδιαίτερα και στον πόνο της οικογένειας του τραγουδιστή, μιλώντας για τους γονείς του και το βάρος μιας τέτοιας απώλειας.

«Η οικογένεια πονάει. Δεν μπορεί να μην πονέσει αυτή η μάνα και αυτός ο πατέρας», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το κατά πόσο, κατά τη δική του εκτίμηση, ο Γιώργος Μαζωνάκης γνώριζε πλήρως όσα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον χώρο όπου βρισκόταν.

«Ανησυχώ και φοβάμαι ότι και ο Γιώργος ο ίδιος δεν είχε γνώση του τι γινόταν εκεί μέσα. Δεν ήξερε. Ποιος θα πήγαινε εκεί αν ήξερε ότι θα πεθάνει;», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Γιοκαρίνη αποτυπώνουν την οργή και τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που, όπως τονίζει, γνώριζε από τα χρόνια της γειτονιάς τους, χωρίς ωστόσο οι καταγγελίες που διατυπώνει να συνιστούν από μόνες τους αποδεδειγμένα γεγονότα.

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