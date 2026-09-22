Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αθηνών-Κορίνθου - Δυσκολίες λόγω σύγκρουσης οχημάτων

Snapshot Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο της Λεωφόρου Κηφισού, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20-25 λεπτά μεταξύ κόμβου Φυλής και κόμβου Κηφισίας.

Στην έξοδο προς Λαμία και σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 15 λεπτά.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στην Αθηνών-Κορίνθου/Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου και στις περιοχές του Λιμανιού Πειραιά και της Λεωφόρου Σχιστού.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την Τροχαία.

Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, παρατηρούνται σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, λόγω σύγκρουσης οχημάτων.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ 10-15 λεπτά υπολογίζεται η καθυστέρηση στην έξοδο προς Λαμία.

Προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, καθώς και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στην Αθηνών-Κορίνθου/Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου, καθώς και στις περιοχές του Λιμανιού του Πειραιά και της Λεωφόρου Σχιστού.