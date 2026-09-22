Ρόδος: Νεκρός 54χρονος σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λίνδο
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση
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Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης ένας 54χρονος άνδρας σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή της Λίνδου, στη Ρόδο.
Ο 54χρονος, πατέρας δύο παιδιών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.
Με βάση τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.
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