Συντάξεις: Τα ποσά που θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο και οι αναμενόμενες αυξήσεις

Snapshot Οι συντάξεις θα αυξηθούν κατά 2,8% έως και 3% από 1/1/2027, με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Το ετήσιο όφελος για συνταξιούχους κυμαίνεται από 192 ευρώ για χαμηλές συντάξεις έως 1.008 ευρώ για υψηλές συντάξεις μετά τις κρατήσεις φόρου.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση, ενώ για 671.000 συνταξιούχους καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της αύξησης με την προσωπική διαφορά.

Το επίδομα των 400 ευρώ που θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου θα αυξάνεται ετησίως και μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ το 2027.

Οι αυξημένες συντάξεις του Ιανουαρίου 2027 θα καταβληθούν το Δεκέμβριο 2026, πριν τα Χριστούγεννα. Snapshot powered by AI

Μεγαλύτερες αυξήσεις στις συντάξεις αναμένεται να ισχύσουν από 1/1/2027 για όλους τους συνταξιούχους, λόγω του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελεύθερου Τύπου, το ετήσιο όφελος μετά τις κρατήσεις φόρου, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 192 ευρώ για τις χαμηλές συντάξεις, στα 483 ευρώ για τις μεσαίες και στα 1.008 ευρώ για τις υψηλές.

Το ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 2,8% (για την ακρίβεια 2,75%), με προοπτική, εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να κινείται ανοδικά, η αύξηση να αγγίξει ακόμη και το 3%.

Με βάση την εκτίμηση για πληθωρισμό στο 3,5% και την ανάπτυξη στο 2%, το ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 2,75%-2,8%. Το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει, με στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, μια εκτίμηση για αύξηση 2,6% το 2027, ενώ για το 2026 η αύξηση που δόθηκε ήταν 2,4%.

Αν ο πληθωρισμός κινηθεί πάνω από το 3,5% στο τρίμηνο Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου και διατηρηθεί, για παράδειγμα, στο 3,8%, όπως έκλεισε τον Σεπτέμβριο, τότε η αύξηση μπορεί να αγγίξει το 2,9% ή ακόμη και το 3%.

Η τελική εκτίμηση θα είναι γνωστή τον Νοέμβριο, με την κατάθεση του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού του 2027 στη Βουλή.

Το ετήσιο κέρδος των συνταξιούχων

Οσο ανεβαίνει το ποσοστό της αύξησης τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το όφελος για τους συνταξιούχους.

Με αύξηση 2,8%, το ετήσιο κέρδος που θα έχουν για το 2027 οι συνταξιούχοι με σύνταξη 600 ευρώ ανέρχεται στα 190 ευρώ. Για τους συνταξιούχους των 1.000 ευρώ, το ετήσιο κέρδος ανεβαίνει στα 329 ευρώ, ενώ για τους συνταξιούχους με μικτή σύνταξη 1.575 ευρώ το όφελος από την αύξηση της σύνταξης από 1/1/2027 φτάνει στα 483 ευρώ.

Στις υψηλότερες συντάξεις, των 2.625 ευρώ, το όφελος από την αύξηση των συντάξεων στα καθαρά ποσά προ φόρου φτάνει περίπου στα 754 ευρώ, ενώ στις υψηλότερες συντάξεις των 3.710 ευρώ το κέρδος ανέρχεται στα 1.008 ευρώ.

Αυξήσεις θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος αναπηρίας και θανάτου. Για 2,2 εκατ. δικαιούχους, όμως, που έχουν κλείσει το 65ο έτος το όφελος θα είναι διπλό, καθώς πριν από την αύξηση θα πληρωθούν, στο τέλος Νοεμβρίου, και το επίδομα των 400 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τον Δεκέμβριο του 2025 και λαμβάνουν, κατά τον Οκτώβριο του 2026, οριστική σύνταξη.

Η αύξηση του 2027, μάλιστα, συνοδεύεται και από την πλήρη κατάργηση του συμψηφισμού της με την προσωπική διαφορά για 671.000 συνταξιούχους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση στις συντάξεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς καταργήθηκε κατά το ήμισυ για το 2026, καθώς οι συνταξιούχοι πήραν τουλάχιστον τη μισή αύξηση στις συντάξεις τους και το υπόλοιπο ποσό συμψηφίστηκε με την προσωπική διαφορά. Από το 2027 θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση, ανεξαρτήτως προσωπικής διαφοράς.

Οι αυξήσεις ανά ποσό σύνταξης

Ο «Ελεύθερος Τύπος» παρουσιάζει αναλυτικά το όφελος που προκύπτει για κάθε συνταξιούχο από την αύξηση που θα πάρουν στις συντάξεις μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και πριν από τον φόρο.

Σημειώνεται ότι οι αυξημένες συντάξεις του Ιανουαρίου του 2027, θα πληρωθούν Δεκέμβριο 2026, λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη 600 ευρώ : Η μικτή σύνταξη αυξάνεται από τα 600 στα 617 ευρώ. Μετά την κράτηση ασθένειας, το ποσό προ φόρου διαμορφώνεται από τα 564 στα 580 ευρώ. Το καθαρό μηνιαίο όφελος είναι 16 ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 192 ευρώ.

: Η μικτή σύνταξη αυξάνεται από τα 600 στα 617 ευρώ. Μετά την κράτηση ασθένειας, το ποσό προ φόρου διαμορφώνεται από τα 564 στα 580 ευρώ. Το καθαρό μηνιαίο όφελος είναι 16 ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 192 ευρώ. Σύνταξη 870 ευρώ : Η μικτή σύνταξη αυξάνεται στα 894 ευρώ και το ποσό προ φόρου από τα 818 στα 840 ευρώ. Ο συνταξιούχος θα έχει όφελος 22 ευρώ τον μήνα ή 264 ευρώ τον χρόνο.

: Η μικτή σύνταξη αυξάνεται στα 894 ευρώ και το ποσό προ φόρου από τα 818 στα 840 ευρώ. Ο συνταξιούχος θα έχει όφελος 22 ευρώ τον μήνα ή 264 ευρώ τον χρόνο. Σύνταξη 1.050 ευρώ : Με την αύξηση 2,8%, η μικτή σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.079 ευρώ. Το ποσό προ φόρου αυξάνεται από τα 987 στα 1.014 ευρώ, με το μηνιαίο όφελος να φτάνει τα 27 ευρώ και το ετήσιο τα 324 ευρώ.

: Με την αύξηση 2,8%, η μικτή σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.079 ευρώ. Το ποσό προ φόρου αυξάνεται από τα 987 στα 1.014 ευρώ, με το μηνιαίο όφελος να φτάνει τα 27 ευρώ και το ετήσιο τα 324 ευρώ. Σύνταξη 1.575 ευρώ : Η σύνταξη αυξάνεται στα 1.619 ευρώ μικτά, ενώ μετά τις κρατήσεις το ποσό προ φόρου ανεβαίνει από τα 1.436 στα 1.476 ευρώ. Το όφελος ανέρχεται σε 40 ευρώ τον μήνα ή 480 ευρώ ετησίως.

: Η σύνταξη αυξάνεται στα 1.619 ευρώ μικτά, ενώ μετά τις κρατήσεις το ποσό προ φόρου ανεβαίνει από τα 1.436 στα 1.476 ευρώ. Το όφελος ανέρχεται σε 40 ευρώ τον μήνα ή 480 ευρώ ετησίως. Σύνταξη 1.875 ευρώ : Το ποσό προ φόρου αυξάνεται από τα 1.657 στα 1.703 ευρώ. Έτσι, το μηνιαίο όφελος διαμορφώνεται στα 46 ευρώ, ενώ το ετήσιο φτάνει τα 552 ευρώ.

: Το ποσό προ φόρου αυξάνεται από τα 1.657 στα 1.703 ευρώ. Έτσι, το μηνιαίο όφελος διαμορφώνεται στα 46 ευρώ, ενώ το ετήσιο φτάνει τα 552 ευρώ. Σύνταξη 2.325 ευρώ : Η μικτή σύνταξη διαμορφώνεται στα 2.390 ευρώ και το ποσό προ φόρου αυξάνεται από τα 2.033 στα 2.089 ευρώ. Ο συνταξιούχος κερδίζει 56 ευρώ τον μήνα ή 672 ευρώ τον χρόνο.

: Η μικτή σύνταξη διαμορφώνεται στα 2.390 ευρώ και το ποσό προ φόρου αυξάνεται από τα 2.033 στα 2.089 ευρώ. Ο συνταξιούχος κερδίζει 56 ευρώ τον μήνα ή 672 ευρώ τον χρόνο. Σύνταξη 3.710 ευρώ: Στην υψηλότερη σύνταξη του πίνακα, η μικτή σύνταξη αυξάνεται στα 3.814 ευρώ. Το ποσό προ φόρου ανεβαίνει από τα 2.999 στα 3.083 ευρώ, με το καθαρό όφελος να φτάνει τα 84 ευρώ τον μήνα ή 1.008 ευρώ σε ετήσια βάση.

Συμπληρώνεται ότι και το επίδομα των 400 ευρώ που θα πληρωθεί στους συνταξιούχους στα τέλη Νοεμβρίου θα αυξάνεται κάθε χρόνο, είτε κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων είτε πιο πάνω με ένα εφάπαξ ποσό.

Τον Νοέμβριο του 2027 τα 400 ευρώ μπορεί να γίνουν 500 ευρώ, καθώς ο στόχος της ενίσχυσης που είναι περίπου όσο η εθνική σύνταξη, είναι να φτάσει σταδιακά σε μια ολόκληρη 13η σύνταξη των 800-900 ευρώ κατά μέσο όρο και να ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο.

Οι αυξήσεις στα προ φόρου ποσά συντάξεων για συνταξιούχους με αποδοχές από 600 ευρώ ως 3.710 ευρώ:

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