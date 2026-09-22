Snapshot Περίπου 40 ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια έξω από τον ΗΣΑΠ Ηρακλείου για ασήμαντη αφορμή, πιθανώς για τα μάτια μιας γυναίκας.

Η συμπλοκή έγινε μπροστά σε περαστικούς και θαμώνες καφετεριών, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.

Παρά την ένταση και τη βία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή συλλήψεις.

Οι ανήλικοι διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στα γύρω στενά.

Τα επεισόδια στην περιοχή είναι συχνά και συχνά προκαλούνται από μικρές αφορμές ή κοινωνικές εντάσεις μεταξύ νεαρών. Snapshot powered by AI

Μία άγρια συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Νέο Ηράκλειο, έξω από τον ΗΣΑΠ, όταν δεκάδες ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια.

Στο περιστατικό συμμετείχαν σχεδόν 40 άτομα, ανταλλάσοντας γροθιές, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλο, ενώ άρχισαν και να κυνηγιούνται μπροστά στα μάτια περαστικών και όσων βρίσκονταν στις καφετέριες.

Βίντεο που εξασφάλισε το Star, καταγράφει τη στιγμή της συμπλοκής, στο οποίο φαίνεται η αγριότητα που οι ανήλικοι επιτίθενται ο ένας στον άλλο.

Ορισμένοι από τους θαμώνες των γύρω μαγαζιών κάλεσαν την αστυνομία, με το περιπολικό να φτάνει μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο οι ανήλικοι είχαν διαφύγει τα γύρω στενά.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, «έπεσε πολύ ξύλο ξαφνικά. Τα μαγαζιά ήταν όλα γεμάτα και ακούγαμε κραυγές από τα παιδιά. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο λόγος, εξαφανίστηκαν σε δευτερόλεπτα».

«Για τα μάτια μίας γυναίκας»

Άλλος μάρτυρας αναφέρει ότι κατέφτασαν στο σημείο η ομάδα ΔΙΑΣ και περιπολικά, ενώ οι εμπλεκόμενοι ήταν 14 με 16 χρονών το πολύ.

Σύμφωνα με άλλον μάρτυρα, όλα έγιναν για τα μάτια μίας γυναίκας και οι μισοί ανήλικοι έφτασαν στο σημείο από την υπόγεια διάβαση.

Άνθρωπος που μίλησε στο Star ανέφερε ότι στην πλατεία γίνονται συνεχώς επεισόδια με νεαρούς να χτυπιούνται μεταξύ τους και την αστυνομία να επεμβαίνει συχνά πυκνά.

Μπορεί να είναι από το 'με κοίταξες περίεργα', από το 'ακούμπησες την κοπέλα μου', από το ΄δεν σε συμπαθώ', από το 'θέλω να δείξω ότι είμαι κάποιος'», αναφέρει άλλη πολίτης.

Παρά την αγριότητα της συμπλοκής, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των ανηλίκων, ούτε όμως και συλλήψεις.

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