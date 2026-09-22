Νευρικότητα για τις μετά-ΔΕΘ δημοσκοπήσεις στα επιτελεία, που πήγε ο κ. Huang της Nvidia;

Στις δέκα μονάδες η διαφορά της ΝΔ από τον Αλέξη-παγιώθηκε τρίτο το ΠΑΣΟΚ

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Νευρικότητα για τις μετά-ΔΕΘ δημοσκοπήσεις στα επιτελεία, που πήγε ο κ. Huang της Nvidia;
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Άλλες δύο έρευνες μένουν για να ολοκληρωθεί η δημοσκοπική εικόνα της φετινής προεκλογικής ΔΕΘ.

Η Metron του Φαναρά που πάει για την Πέμπτη και η Real Polls του Αλληλόμη, που όλοι μισούν (και περισσότερο στην Χαριλάου Τρικούπη), γιατί στέλνει ερωτηματολόγιο με viber και έχει μεγάλο δείγμα. Η μέτρηση του έμπειρου Παναγόπουλου της Alco για τον (Alpha) επιβεβαίωσε πραγματάκια που εμφανίστηκαν και στην Pulse, και την Opinion Poll. Άνετο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας δέκα μονάδων απ’ τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα που είναι στο περίπου 15% στην πρόθεση, και τρίτο αγκομαχώντας το Πασοκ του Ανδρουλάκη.

Είναι περίεργο, αλλά οκτώ μήνες πριν τις εκλογές, όλοι έχουν μεγάλο άγχος και νευρικότητα με την προς τα έξω εικόνα των δημοσκοπήσεων. Μέσα απ’ την αχλή διακρίνω κινήσεις πολλές στο ημίφως. Απειλές, καλοπιάσματα, εκβιασμοί, υποσχέσεις, όλα παίζουν με αντίτιμο μια ‘καλή εικόνα’ κι ας έχουν επίγνωση κάποιοι ότι είναι επίπλαστη.

Φυσικά όλα αυτά θα καταρρεύσουν όταν ανοίξουν οι κάλπες. Και εννοείται, αυτοί που μιλούν με περισσότερο πάθος για χειραγώγηση, είναι κομμάτι του συστήματος που παίζει χοντρά ακριβώς για να χειραγωγήσει. Παλιά κόλπα.

Επισκέψεις

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Μακριά από το άγχος των αριθμών που τον φέρνουν ακόμα σε απόσταση από την ποθητή αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει την πρώτη μέρα στο Σαν Φρανσίσκο με μια επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, στην Καλιφόρνια. Εκεί είχε συναντήσεις με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global VP for Business Development, και ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

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Στη συνάντηση στη Sequoia Capital, με οικοδεσπότες τον Constantine Buhler και τον Doug Leone, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

Επίσης ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται ορισμένοι από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο.

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5 τρις

Ζηλεύω λιγάκι δεν το κρύβω, αλλά και νιώθω μια μικρή απογοήτευση που δεν συνάντησε ΤΟ είδωλο: τον Ταϊβανέζο Jensen Huang που βρέθηκε μετανάστης κάποτε στις ΗΠΑ, σπούδασε electrical (φυσικά) engineering στο Ορεγκον, αποφοίτησε με άριστα και έκανε το ίδιο μάστερ στο Στάνφορντ και μετά έφτιαξε μια εταιρία που έχει πάνω από 5 τρις δολάρια κεφαλαιοποίηση.

Ο Κυριάκος από την άλλη σίγουρα ζήλεψε το επίπεδο του προγράμματος του Huang, ο οποίος είναι ο σύμβουλος του Τραμπ για το AI: μίλησε στο All-In Summit στο Los Angeles όπου ο Πρόεδρος τον κάλεσε στην σκηνή, την περασμένη εβδομάδα μίλησε στο Salesforce’s Dreamforce 2026 , βρέθηκε στην Σκωτία σε technology summit του Βασιλιά Καρόλου, και θα βρίσκεται στο δείπνο Τραμπ-Σι την επόμενη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.

O Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φτάνει μεθαύριο στις ΗΠΑ για επίσημη επίσκεψη και το δείπνο στο οποίο θα βρίσκεται και το αφεντικό της NVIDIA είναι Πέμπτη βράδυ.

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Ουαου από κάθε άποψη.

Αλλά κι εμείς

Δεν πάμε άσχημα ανάλογα με τα κυβικά μας. Ο Κυριάκος, την Πέμπτη θα βρίσκεται στο peak των συναντήσεων στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν εκφωνήσει την ομιλία του στον ΟΗΕ. Και το δικό του πρόγραμμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

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Την Πέμπτη λοιπόν που τα παγκόσμια φώτα θα είναι στραμμένα στην συνάντηση Τραμπ-Σι με επίκεντρο Ιράν-ενέργεια-AI-εμπορικούς δρόμους και ζώνες επιρροής, ο Πρωθυπουργός μας θα λαμβάνει μέρος στην συνάντηση των ηγετών του Europe Gulf Forum. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, η οποία θα φέρει κοντά ηγέτες της Ευρώπης με τους ηγέτες χωρών του Κόλπου, ενώ είναι σε εξέλιξη η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Για το θέμα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος υπογράμμισε ότι, ειδικά φέτος, η συνάντηση του Europe Gulf Forum στη Νέα Υόρκη, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συγκυρίας.

Χαριεντισμοί

Μακριά από συναντήσεις που καθορίζουν την μοίρα των κοινών θνητών, αναγκάζομαι η Πυθία, τι να κάνω, να προστρέξω στο λεξικό για βοήθεια: τι σημαίνει χαριεντίζομαι;

Ιδού:

-Αστειτισμός: Συζητώ ευχάριστα και χαριτωμένα, ανταλλάσσοντας αστεία.

-Φλερτ: Συνομιλώ με ερωτική διάθεση, χρησιμοποιώντας υπαινικτικά σχόλια (συνώνυμο του φλερτάρω ή ερωτοτροπώ)

Την λέξη αυτή χρησιμοποίησε ο Νικόλας Φαραντούρης για να κατηγορήσει την εκπρόσωπο τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

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Επικίνδυνες σχέσεις

Η μομφή ήταν ότι η κ. Σδούκου χαριεντίζονταν με υπουργούς όταν εργαζόταν σε υπουργεία και με αυτό τον τρόπο ο κ. Φαραντούρης απάντησε στο σχόλιο της εκπροσώπου ότι ο ίδιος χαριεντίζονταν με την κ. Καρυστιανού.

Αίφνης ένα περίεργο τρίγωνο δημιουργήθηκε στο μικρό ελληνικό πολιτικό σκηνικό, καθώς η κ. Σδούκου υπήρξε διευθύντρια του Γιάννη Μανιάτη, όταν ήταν υπουργός Ενέργειας της επαράτου συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, και συνέχισε και μέχρι τον Γενάρη του 2015. Οπότε όλοι αναρωτήθηκαν τι ακριβώς εννοούσε ο κ. Φαραντούρης, που η σκληρή μοίρα τον έφερε μετά τον Αλέξη, στον Κασελάκη, και μετά τον Φάμελλο στον Ανδρουλάκη, να είναι πλέον σύντροφος ευρωβουλευτής στις ίδιες πτήσεις Αθήνα-Βρυξέλλες με τον κ. Μανιάτη.

Ήταν εκείνη η εποχή (2013) που Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ήταν ο σημερινός Προεδρος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος όντας Γραμματέας κατέβηκε με σταυρό για να εκλεγεί ευρωβουλευτής. Και κοίτα πως με μια μικρή λεξούλα μπορεί κανείς να βρεθεί κατευθείαν στις Επικίνδυνες Σχέσεις του Λακλό.

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Η Πυθία

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