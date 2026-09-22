Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Νέες αποκαλύψεις - Υπέστη καρδιακή ανακοπή, πριν πεθάνει στο κέντρο αποτοξίνωσης

Snapshot Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή και πιθανή υπερβολική δόση πριν πεθάνει σε κέντρο αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα.

Η αστυνομία αποκλείει την εγκληματική ενέργεια και συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του.

Ο Πρίσλεϊ είχε εισαχθεί στο κέντρο αποτοξίνωσης μόλις το προηγούμενο βράδυ και διέμενε σε ξεχωριστό σπίτι με άλλους συγκατοίκους.

Πριν το θάνατό του, είχε μιλήσει για την ψυχοδραστική θεραπεία με ιμπογκαΐνη που ακολουθούσε για να αντιμετωπίσει τους εθισμούς του.

Η αδερφή του Κάια αποκάλυψε τον ψυχολογικό αντίκτυπο των αγώνων του Πρίσλεϊ στην οικογένεια και επαίνεσε την ανοιχτή στάση του για τα προσωπικά του προβλήματα. Snapshot powered by AI

Δύο κλήσεις έκτακτης ανάγκης αποκαλύπτεται ότι προηγήθηκαν του ξαφνικού θανάτου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ στο πολυτελές κέντρο αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ηχογραφήσεις του κέντρου κλήσεων δείχνουν ότι την Κυριακή στις 9:35 π.μ. ελήφθη κλήση για καρδιακή ανακοπή στις εγκαταστάσεις. Μια ξεχωριστή κλήση ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για υπερβολική δόση στην ίδια διεύθυνση..

Οι αστυνομικοί της Σάντα Μόνικα, σύμφωνα με το ΤΜΖ, βρήκαν τον Πρίσλεϊ αναίσθητο. Παρά τις προσπάθειές τους, κηρύχθηκε νεκρός μόλις 10 λεπτά μετά την αρχική κλήση.

Η αστυνομία ερευνά τον θάνατό του από υπερβολική δόση ναρκωτικών και δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή στο πολυτελές κέντρο αποτοξίνωσης, όπου φέρεται να είχε μπει μόλις το προηγούμενο βράδυ και διέμενε σε ένα ξεχωριστό σπίτι με αρκετούς συγκατοίκους.

Ο επιχειρηματίας Ράντε Γκέρμπερ, από αριστερά, μαζί με τα μοντέλα Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ και Πρέσλεϊ Γουόκερ Γκέρμπερ, ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στα The Fashion Awards 2018 στο κέντρο του Λονδίνου Invision

Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες ολοκλήρωσε τη Δευτέρα τη νεκροψία του Πρίσλεϊ, αλλά η επίσημη αιτία θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί.

Η αναταραχή που «ισοπέδωσε τους πάντες»

Μήνες πριν από το θάνατό του, ο Πρίσλεϊ μίλησε για την αμφιλεγόμενη θεραπεία με «Πλημμύρα Ιμπογκαΐνης», σε μια μεξικανική κλινική θεραπείας, μια εφάπαξ χορήγηση υψηλής δόσης της φυσικής ψυχοδραστικής ουσίας, για την οποία είπε ότι τον «τρομοκρατούσε απόλυτα» καθώς προσπαθούσε να ξεπεράσει τους εθισμούς του.

Η ιμπογκαΐνη προέρχεται από έναν αφρικανικό θάμνο και αναφέρεται ότι βοηθά στα συμπτώματα στέρησης. Η υψηλή δόση έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει μια βαθιά «επαναφορά».

Ο θάνατός του έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η μικρότερη αδερφή του Κάια, 25 ετών, μίλησε για το τεράστιο τίμημα που είχαν οι αγώνες του αδελφού της στη διάσημη οικογένειά τους – παραδεχόμενη ότι η αναταραχή είχε ουσιαστικά «ισοπεδώσει τους πάντες».

Police are investigating Presley Gerber's death as a suspected overdose after Cindy Crawford and Rande Gerber’s son died in a rehab facility on Sept. 20. Presley, brother to Kaia Gerber, was 27. https://t.co/q87tEcYdXu pic.twitter.com/q0hN0ImHNA — E! News (@enews) September 21, 2026

Η Κάια αποκάλυψε επίσης τον περασμένο μήνα ότι βλέποντας τον αδερφό της να παλεύει με τα προβλήματά του την οδήγησε να παρουσιάσει τον εαυτό της ως το «εύκολο» παιδί της οικογένειας και κάποιον που δεν ήθελε να προσθέσει άλλο βάρος στους γονείς τους.

Επαίνεσε ωστόσο την προθυμία του αδελφού της να αφαιρέσει τη μυστικότητα γύρω από τους αγώνες του.

Περιέγραψε την ειλικρίνεια και την ειλικρίνειά του ως «αναζωογονητική», σε αντίθεση με τον έντονα ιδιωτικό τρόπο με τον οποίο οι γονείς τους χειρίζονταν παραδοσιακά την οικογενειακή ζωή.

«Οι γονείς μου για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας ήταν πολύ, πολύ ιδιωτικοί και δεν μοιράζονταν τίποτα – και τώρα έχουμε αυτόν τον απόλυτο δάσκαλο, τον αδερφό μου, που λέει: «Θα είμαι πολύ ανθρώπινος για όλους». Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο», είπε.

«Και το να προσπαθείς να βάλεις ένα καπάκι σε κάτι κάνει το άτομο να νιώθει ότι ντρέπεσαι γι' αυτό», σημείωσε.

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