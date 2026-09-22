Η Ducati γιορτάζει τα 100 χρόνια της με ένα σκάφος 1.500 ίππων

Η Ducati περνά για λίγο από τους δύο τροχούς στο νερό, παρουσιάζοντας μαζί με τις Pirelli και Sacs Marine ένα εντυπωσιακό Maxi-RIB με τρεις κινητήρες και συνολική ισχύ 1.500 ίππων.

Newsroom

Η Ducati γιορτάζει τα 100 χρόνια της με ένα σκάφος 1.500 ίππων
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Του Γιάννη Σκουφή

Τα 100 χρόνια ιστορίας είναι μια καλή αφορμή για κάτι διαφορετικό. Και στην περίπτωση της Ducati, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία από το Borgo Panigale αφήνει προσωρινά την άσφαλτο και περνά στη θάλασσα.

Το Pirelli 44 Ducati Edition δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις Pirelli και Sacs Marine και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Yachting Festival στις Κάννες. Πρόκειται για μια ειδική έκδοση του Pirelli 44 Maxi-RIB, η παραγωγή του οποίου θα περιοριστεί σε μόλις 26 μονάδες. Ο αριθμός δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς παραπέμπει στο 1926, τη χρονιά ίδρυσης της Ducati.

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Και επειδή μιλάμε για Ducati, η ισχύς δεν θα μπορούσε να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Στην πρύμνη βρίσκονται τρεις εξωλέμβιες Mercury Racing, απόδοσης 500 ίππων η κάθεμια, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στους 1.500 ίππους. Το σκάφος διαθέτει γάστρα Double-Step, σχεδιασμένη από το Mannerfelt Design Team με στόχο να συνδυάζει υψηλές επιδόσεις και σταθερότητα στη θάλασσα.

Η σύνδεση με τις μοτοσικλέτες της Ducati συνεχίζεται και στη σχεδίαση. Τα χρώματα έχουν επιλεγεί από το σχεδιαστικό κέντρο της Ducati και αντλούν έμπνευση από τη Superleggera V4 Centenario, ενώ συναντάμε εκτεταμένη χρήση ανθρακονήματος, αλκαντάρα και μεταλλικών στοιχείων με μαύρο φινίρισμα.

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Ακόμη και οι πλευρικοί αεροθάλαμοι κρύβουν μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Το ανάγλυφο μοτίβο τους παραπέμπει στο πέλμα του Pirelli Diablo Supercorsa SP που χρησιμοποιείται στη Superleggera V4 Centenario.

Η Ducati δεν έχει ανακοινώσει τιμή ούτε πότε θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις. Με μόλις 26 μονάδες και 1.500 ίππους πάντως, το Pirelli 44 | Ducati Edition είναι από εκείνες τις επετειακές δημιουργίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

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