Οι μεταγραφές φέρνουν τα πρώτα «ζόρια» στο ΠΑΣΟΚ

Snapshot Η ένταξη νέων στελεχών στο ΠΑΣΟΚ δημιούργησε εσωτερικές εντάσεις, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλωνίτη σχετικά με μετεκλογικές συνεργασίες.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης πρότεινε συζητήσεις με ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, παρά την επίσημη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Ο Αυλωνίτης αργότερα τόνισε την ανάγκη πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ για να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Νικόλα Φαραντούρη και Αλεξάνδρας Σδούκου οδήγησε σε κατηγορίες για σεξιστικό σχόλιο και ζήτημα αποπομπής από το ΠΑΣΟΚ.

Η ένταση αυτή πήρε πολιτικές διαστάσεις και προκάλεσε παρέμβαση κυβερνητικού εκπροσώπου, χωρίς όμως να έχει το ίδιο βάρος με τις συζητήσεις περί συνεργασιών. Snapshot powered by AI

Οι πρώτες δυσκολίες από την ενσωμάτωση νέων στελεχών στη Χαριλάου Τρικούπη άρχισαν να εμφανίζονται, με την περίπτωση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη να ανοίγει μια συζήτηση που το ΠΑΣΟΚ θα προτιμούσε να κρατήσει κλειστή μέχρι τις εκλογές.

Η στρατηγική διεύρυνσης αποτελεί εδώ και καιρό βασικό κομμάτι του σχεδιασμού του Νίκου Ανδρουλάκη, με στόχο τόσο την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής παρουσίας όσο και το άνοιγμα του κόμματος προς ευρύτερα τμήματα της Κεντροαριστεράς.

Μαζί με τα νέα πρόσωπα, ωστόσο, έρχονται και διαφορετικές πολιτικές διαδρομές και αντιλήψεις, οι οποίες δεν είναι πάντα αυτονόητο ότι ευθυγραμμίζονται από την πρώτη ημέρα με τη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη.

Το «καλημέρα» Αυλωνίτη

Η περίπτωση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη είναι χαρακτηριστική. Μόλις τρεις ημέρες μετά την ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Κέρκυρας άνοιξε ευθέως τη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Μιλώντας στον Αθήνα 9.84, υποστήριξε ότι, εφόσον το επιτρέψουν οι εκλογικοί συσχετισμοί, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την ΕΛΑΣ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας, λέγοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να μείνουν στην άκρη «οι εγωισμοί, οι αυτονομίες και οι αυτοτέλειες».

Η παρέμβαση είχε ιδιαίτερο βάρος ακριβώς επειδή ήρθε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την επίσημη ένταξή του και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και στον στόχο να καταστεί το κόμμα πλειοψηφική δύναμη.

Λίγες ώρες αργότερα ο κ. Αυλωνίτης επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Τόνισε ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή και επανέφερε στο επίκεντρο την πολιτική αυτονομία του κόμματος, σημειώνοντας ότι «χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή».

Η ένταση με τον Φαραντούρη

Στο ίδιο φόντο ήρθε και η έντονη αντιπαράθεση του Νικόλα Φαραντούρη με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου στο OPEN, με την εκπρόσωπο της ΝΔ να υπενθυμίζει στον κ. Φαραντούρη την πολιτική του πορεία μέχρι την πρόσφατη μεταγραφή του στο ΠΑΣΟΚ.

«Χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καρυστιανού για να πάτε στο κόμμα της», είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου, ενώ ο Νικόλας Φαραντούρης, απάντησε σε πολύ έντονο ύφος, πως τη γνωρίζει εδώ και 20 χρόνια ως «Αλέκα Σδούκου», που εργαζόταν σε υπουργούς του ΠΑΣΟΚ: «Κι εσείς χαριεντιζόσασταν με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ», είπε σε πολύ υψηλούς τόνους, ανάβοντας τον καυγά.

Αυτή η τελευταία φράση αρκούσε ώστε η κ. Σδούκου να κάνει λόγο για σεξιστικό σχόλιο και να ζητά την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντιδράσει.

Ο Νικόλας Φαραντούρης απάντησε ότι η αναφορά του ήταν αποκλειστικά πολιτική και ότι δεν της απέδωσε καμία άλλη χροιά. Το περιστατικό πήρε έτσι πολιτικές διαστάσεις μεγαλύτερες από την αρχική τηλεοπτική αντιπαράθεση, χωρίς πάντως να έχει το ίδιο βάρος με τη συζήτηση που άνοιξε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης για τη στρατηγική των συνεργασιών.

Διαβάστε επίσης