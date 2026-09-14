Αυλωνίτης: Κλειδώνει η ένταξή του και του Ευάγγελου Αποστολάκη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

Snapshot Την Τρίτη ή Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την επίσημη ένταξη των Αλέξανδρου Αυλωνίτη και Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης δήλωσε ότι κατά 99% θα ενταχθεί στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές του 2023, όπου εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η παρουσία τους στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ σηματοδότησε τη συμπόρευσή τους με το ΠΑΣΟΚ, μετά από πρόσκληση και συζητήσεις με στελέχη του κόμματος.

Ο Αυλωνίτης καταγγέλλει επιθέσεις με ύβρεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει ότι δεν αποχώρησε ο ίδιος, αλλά τον διώξανε λόγω εσωκομματικών συγκρούσεων.

Ο Αυλωνίτης επισημαίνει ότι στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ δεν έγινε αναφορά σε κρίσιμα ζητήματα όπως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Snapshot powered by AI

Σε επικείμενο ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα «κλειδώσει» και επίσημα η ένταξη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ των ανεξάρτητων βουλευτών Αλέξανδρου Αυλωνίτη και Ευάγγελου Αποστολάκη, οι οποίοι εξελέγησαν στις εκλογές του 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την Τρίτη ή την Τετάρτη θα υπάρξει ραντεβού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όπως γνωστοποίησε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Κατά 99% θα ενταχθώ στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ» προσέθεσε ο κ. Αυλωνίτης.

Προέταξε ως προτεραιότητά του την προάσπιση του κράτους δικαίου.

Επικαλούμενος πληροφορίες του, ανέφερε πως θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ κι άλλοι βουλευτές και στελέχη στο ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως οι κ.κ. Αποστολάκης και Αυλωνίτης έδωσαν το «παρών» στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 90ή ΔΕΘ στο Βελλίδειο, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη δομή της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκης και το χαρακτήρισε απολύτως ρεαλιστικό.

Αναφερθείς στην παρουσία τους, είπε πως ήταν αποτέλεσμα της πρόσκλησης που δέχθηκε ο ίδιος και ο κ. Αποστολάκης να είναι παρόντες στη ΔΕΘ, που ουσιαστικά σηματοδότησε τη συμπόρευσή τους με το ΠΑΣΟΚ.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, είχαν προηγηθεί συζητήσεις του με στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επίθεση που δέχεται στα σόσιαλ μίντια «με ύβρεις από ανθρώπους που είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Τσίπρα και τον κ. Κασσελάκη».

«Είναι εξωφρενική, ντροπή η επίθεση που δέχομαι. Με πονάει» συμπλήρωσε.

«Δεν έφυγα εγώ, ίσα ίσα με έδιωξαν. Με τα γεγονότα του πραξικοπήματος στο Γκάζι με το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας μας βάζει έναν τοίχο και μας λέει ότι αν θέλετε να έρθετε, να παραιτηθείτε από βουλευτές, προσβάλλοντας ουσιαστικά το Σύνταγμα» είπε ο κ. Αυλωνίτης.

Σε ό,τι αφορά την ομιλία του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ, παρατήρησε ότι δεν αναφέρθηκε στη 13η σύνταξη και στον 13ο μισθό.

Τέλος, γνωστοποίησε πως τον προσέγγισαν από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, χαρακτηριζόντάς την «εντυπωσιακά καλή αρχηγός».

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