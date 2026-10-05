Νόμπελ Ιατρικής 2026:Το βραβείο απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ

Snapshot Το Νόμπελ Ιατρικής 2026 απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις τους στα ιοντικά κανάλια που ελέγχονται από το φως και την οπτογενετική.

Η οπτογενετική επιτρέπει τον έλεγχο της δραστηριότητας συγκεκριμένων νευρώνων μέσω φωτός, ανοίγοντας νέους δρόμους στη μελέτη του εγκεφάλου και των νευρολογικών λειτουργιών.

Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2026 σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας των βραβείων Νόμπελ, με το χρηματικό έπαθλο να ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες για κάθε βραβείο.

Ο Καρλ Ντάισσεροθ είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ με έρευνα στη λειτουργία νευρωνικών κυκλωμάτων, ενώ ο Πίτερ Χέγκεμαν και ο Γκέοργκ Νάγκελ είναι Γερμανοί βιοφυσικοί με σημαντικές συνεισφορές στην ανακάλυψη και ανάπτυξη της οπτογενετικής.

Οι ανακοινώσεις των υπολοίπων βραβείων Νόμπελ για το 2026 θα συνεχιστούν μέσα στην εβδομάδα, με το Νόμπελ Φυσικής, Χημείας, Λογοτεχνίας, Ειρήνης και Οικονομικών Επιστημών. Snapshot powered by AI

Το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής 2026 απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ, για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τα ιοντικά κανάλια που ελέγχονται από το φως και την οπτογενετική, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη.

Το φετινό Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής ανοίγει και επίσημα την αυλαία των βραβείων Νόμπελ για το 2026, με την ανακοίνωση να πραγματοποιείται στη Στοκχόλμη.

Η ανακοίνωση έγινε λίγο μετά τις 12:00 ώρα Ελλάδας, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή τα ονόματα των υποψηφίων παρέμεναν μυστικά, καθώς η Επιτροπή Νόμπελ δεν δημοσιοποιεί τις υποψηφιότητες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Το περσινό Νόμπελ Ιατρικής είχε απονεμηθεί στους Μαίρη Ε. Μπρούνκοφ, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα διακρίνει τους επικίνδυνους παθογόνους μικροοργανισμούς από τους ίδιους τους ιστούς του οργανισμού.

Η έρευνά τους αποκάλυψε έναν κρίσιμο μηχανισμό ρύθμισης της ανοσολογικής απόκρισης, γνωστό ως περιφερική ανοσολογική ανοχή, ο οποίος βοηθά το σώμα να αποφεύγει επιθέσεις εναντίον των δικών του κυττάρων. Τα ευρήματα θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά για την κατανόηση αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης τύπου 1, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο λύκος.

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των Νόμπελ

Η ανακοίνωση του Νόμπελ Ιατρικής σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας των φετινών βραβείων.

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Φυσικής, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το Νόμπελ Χημείας και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα γίνει γνωστός ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης, ενώ στις 12 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ.

Το χρηματικό έπαθλο για κάθε βραβείο ανέρχεται φέτος σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 εκατομμύρια δολάρια, ανεξάρτητα από το αν το βραβείο απονεμηθεί σε ένα άτομο, σε περισσότερους βραβευθέντες ή σε έναν οργανισμό.

Ποιοι είναι οι τρεις επιστήμονες

Ο Καρλ Ντάισσεροθ είναι Αμερικανός επιστήμονας και γιατρός, καθηγητής Βιομηχανικής και καθηγητής Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη της οπτογενετικής, αλλά και με τεχνολογίες που επιτρέπουν τη μελέτη της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Ο Καρλ Ντάισσεροθ Christopher P. Michel

Η έρευνά του επικεντρώνεται στη λειτουργία των νευρωνικών κυκλωμάτων και στους μηχανισμούς που συνδέονται με νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Το 2019 εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής των ΗΠΑ, ενώ είναι επίσης μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής.

Ο Πίτερ Χέγκεμαν είναι Γερμανός βιοφυσικός και καθηγητής Πειραματικής Βιοφυσικής στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου. Είναι γνωστός για την ανακάλυψη της channelrhodopsin, μιας κατηγορίας φωτοευαίσθητων ιοντικών καναλιών που αποτέλεσε θεμέλιο για την ανάπτυξη της οπτογενετικής.

Ο Πίτερ Χέγκεμαν

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη έδωσε στους επιστήμονες τη δυνατότητα να ελέγχουν τη δραστηριότητα συγκεκριμένων νευρώνων χρησιμοποιώντας φως, ανοίγοντας νέους δρόμους στη μελέτη του εγκεφάλου και των νευρολογικών λειτουργιών. Για το έργο του έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Shaw Prize και το Albert Lasker Award for Basic Medical Research.

Ο Γκέοργκ Νάγκελ είναι Γερμανός βιοφυσικός και καθηγητής Νευροφυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βίρτσμπουργκ. Η έρευνά του επικεντρώνεται στους μικροβιακούς φωτοϋποδοχείς και στην ανάπτυξη εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην οπτογενετική.

Ο Γκέοργκ Νάγκελ

Σπούδασε Βιολογία και Βιοφυσική στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης, έχοντας εργαστεί στο Ινστιτούτο Βιοφυσικής Max Planck. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στις ΗΠΑ, ενώ από το 2004 είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βίρτσμπουργκ.

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