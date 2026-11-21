Snapshot Μια γυναίκα καταγγέλλει σωματική κακοποίηση, απειλές και δημόσιο διασυρμό από τον πρώην σύντροφό της, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Ο πρώην σύντροφος της ευχήθηκε να πεθάνει κατά τη γέννα και προσπάθησε να την πετάξει από τον πέμπτο όροφο όταν ήταν έγκυος 7 μηνών.

Μετά τη γέννα, ο άνδρας συνέχισε να την απειλεί με βία και να της στέλνει υβριστικά μηνύματα.

Η γυναίκα βίωσε έντονο φόβο και ανασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοποίησης και σκέφτηκε ακόμα και την αυτοκτονία πριν γεννήσει.

Οι απειλές του πρώην περιλαμβάνουν εκβιασμούς για το παιδί και επιθετικές προειδοποιήσεις για βία εναντίον της ίδιας και της οικογένειάς της. Snapshot powered by AI

Η ανατριχιαστική μαρτυρία μίας γυναίκας για την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη από τον πρώην σύντροφό της, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, έρχεται στο φως.

Η γυναίκα περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε, αποκαλύπτοντας πως εκείνος έφτασε στο σημείο να της ευχηθεί να πεθάνει την ώρα που θα έφερνε στον κόσμο το παιδί της. «Θυμάμαι μόλις είχα γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη μου. Σε μία προστριβή παίρνει φόρα από την κουζίνα και μου έδωσε μία σφαλιάρα στο πρόσωπο με όλο το μίσος, όλη την κακία. Ακόμα θυμάμαι το κλικ που έκανε ο αυχένας μου. Ήμουν περίπου 7 μηνών όταν ήρθε η οριστική ρήξη. Είχα φτάσει και σε σημείο να σκέφτομαι αν είναι αμαρτία να αφαιρέσω τη ζωή μου μόνη μου πριν γεννήσω ή να περιμένω να γεννήσω», είπε η γυναίκα.

Όπως περιγράφεται μέσα από την προσωπική της ιστορία, η γυναίκα υπέστη μια σειρά από βίαιες και τραυματικές συμπεριφορές, που περιλάμβαναν εγκλεισμό, σωματικές επιθέσεις και δημόσιο διασυρμό. Η κακοποίηση έλαβε ιδιαίτερα σκληρές διαστάσεις σε μια περίοδο κατά την οποία η ίδια κυοφορούσε το παιδί της, βιώνοντας καθημερινά τον φόβο και την ανασφάλεια. Μάλιστα όταν ήταν 7 μηνών έγκυος ο πρώην σύντροφός της προσπάθησε να την πετάξει από τον πέμπτο όροφο.

Δύο ημέρες πριν γεννήσει, όπως υποστήριξε, ο πρώην σύντροφός της ευχήθηκε να πεθάνει στη γέννα. «Με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε δώσει μία πολύ ‘’ιδιαίτερη’’ ευχή του τύπου ‘’σου εύχομαι να πεθάνεις στη γέννα’’. Αφού γέννησα και έφυγα από το νοσοκομείο συνέχισαν να γίνονται επεισόδια, να έρχεται πάλι να φωνάζει, να με παίρνει τηλέφωνο να βρίζει, να με απειλεί: ‘’Αν δεν έχω εγώ παιδί δεν θα έχεις και εσύ. Θα σε καταστρέψω θα σε σκοτώσω. Θα βιάσουν την αδελφή σου και θα την πετάξουν σε χαντάκι’’.

«Εδώ κουμάντο κάνω εγώ – Τελείωσες»

Μάλιστα όπως καταγγέλλει ο άνδρας συνεχίζει να της στέλνει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα. «Καλά, καλά μαζί σου τελειώνει η επικοινωνία. Από κοντά τώρα και με τη μάνα σου. Ερχόμαστε κάτω. Όχι τώρα, αλλά πολύ σύντομα. Θα τα λύσουμε όλα με τα αδέλφια μου μόνο. Κάτσε για να ξέρουμε μέχρι πού φτάνει η μαγκιά σας», αναφέρει ένα από τα μηνύματα. Το δεύτερο μήνυμα είναι άκρως υβριστικό. «Ρε άντε στο… τελείωσες, μου έπρηξες…. Εδώ κουμάντο κάνω εγώ». «Και για να τελειώνουμε. Αν δεν έρθει ο γιος μου σπίτι, θα χυθεί αίμα. Γεια σου».

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