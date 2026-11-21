Snapshot Περίπου 40.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε διάφορες ελβετικές πόλεις για το κόστος ζωής, τις περικοπές και τον στρατιωτικό επανεξοπλισμό της Ευρώπης.

Στη Ζυρίχη και τη Λωζάνη σημειώθηκαν επεισόδια με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, ενώ χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα και κανόνια νερού.

Οι νέοι και οι φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν με αιτήματα όπως επιδοτήσεις για σχολικά γεύματα, περισσότερες διακοπές, δωρεάν εκπαίδευση και ελάχιστο εισόδημα.

Στη Βέρνη η διαδήλωση ήταν ειρηνική με μουσικές εκδηλώσεις, χωρίς επεισόδια ή συλλήψεις.

Οι διοργανωτές κάλεσαν σε νέες συγκεντρώσεις στις αρχές Δεκεμβρίου με το σύνθημα «Πράξη Δεύτερη». Snapshot powered by AI

«Έπεσε» και το «κάστρο» της Ελβετίας απέναντι στην ακρίβεια, τη λιτότητα και τον στρατιωτικό επανεξοπλισμό της Ευρώπης.

Περίπου 40.000 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν την Παρασκευή στις κύριες ελβετικές πόλεις για να απαιτήσουν οι πολιτικές προτεραιότητες να κατευθυνθούν προς την υποστήριξη του πληθυσμού και των κοινωνικών αλλαγών, με συγκρούσεις στη Ζυρίχη και τη Λωζάνη.

Χιλιάδες νέοι και φοιτητές συμμετείχαν την Παρασκευή σε διαδηλώσεις σε διάφορες ελβετικές πόλεις, μετά από κάλεσμα της νεολαίας του Ελβετικού Σοσιαλιστικού Κόμματος με 13 αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων για σχολικά γεύματα, περισσότερων διακοπών για την εκπαιδευτική κοινότητα, δωρεάν συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ελάχιστου εισοδήματος για τους νέους.

🇨🇭 Rund 40.000 Menschen gehen bei Jugendprotesten in der Schweiz auf die Straße. In Zürich, Basel und Lausanne kommt es zu Ausschreitungen und Angriffen auf Einsatzkräfte. Die Polizei setzt Tränengas und Wasserwerfer ein. https://t.co/IrsQ79bQEs — Nachrichten (@NewsFokus) November 21, 2026

Σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 20 Minuten, οι διοργανωτές αμφισβήτησαν το αυξανόμενο κόστος των ημερήσιων εξόδων, τις περικοπές στον προϋπολογισμό και τον επανεξοπλισμό στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, απαίτησαν οι πολιτικές προτεραιότητες να κατευθυνθούν προς την υποστήριξη του πληθυσμού και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές.

Στη Ζυρίχη, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, με κροτίδες, δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες. Συνολικά 29 διαδηλωτές κρατήθηκαν προσωρινά και μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα για ανάκριση.

Περιστατικά αναφέρθηκαν επίσης στη Λωζάνη, στη νοτιοδυτική Ελβετία. Οι συμμετέχοντες εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και κανόνια νερού.

Στη Βασιλεία, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι νέοι διαδήλωσαν με το σύνθημα «θα πολεμήσουμε για το μέλλον μας, όχι για τους πολέμους τους». Η διαμαρτυρία απέρριπτε τις πολιτικές λιτότητας και τη στρατιωτικοποίηση. Υπήρξαν συγκρούσεις με την αστυνομία, αν και δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις.

Σστη Βέρνη, την πρωτεύουσα της Ελβετίας, η διαδήλωση ήταν χωρίς επεισόδια. Μεταξύ 7.000 και 10.000 νέοι περιόδευσαν στην πόλη με μια ορχηστρική παράσταση και μια συναυλία ενάντια στις περικοπές και τον επανεξοπλισμό. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν νέο κάλεσμα για τις 4 Δεκεμβρίου, με το σύνθημα «Πράξη Δεύτερη».

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