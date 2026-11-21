Snapshot Η 17χρονη Ευαγγελία-Σίσσυ Ντ. εξαφανίστηκε από τον Κολωνό στις 12 Νοεμβρίου από χώρο παιδικής προστασίας.

Η ανήλικη έχει μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,65 μ. και αδύνατη σωματική διάπλαση.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα και αθλητικά παπούτσια.

Κάθε πληροφορία μπορεί να δοθεί στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000, των αστυνομικών τμημάτων ή της εφαρμογής Missing Alert app.

Η εφαρμογή Missing Alert είναι διαθέσιμη για κινητά Android και Apple και προσφέρει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ανήλικης από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό, από την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για την Ευαγγελία-Σίσσυ Ντ., 17 ετών, η οποία έχει μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.65μ και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

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