Snapshot Καλιφόρνια πλήττεται από την τρίτη και ισχυρότερη καταιγίδα ατμοσφαιρικού ποταμού μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, με έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Προειδοποιήσεις πλημμυρών έχουν εκδοθεί για την κομητεία του Λος Άντζελες, ενώ στη Σιέρα Νεβάδα αναμένονται χιονοπτώσεις αρκετών μέτρων σε υψόμετρα άνω των 1.800 μέτρων.

Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται στη βόρεια Καλιφόρνια, ειδικά στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο και της κοιλάδας του Σακραμέντο, με κίνδυνο πτώσης δέντρων και διακοπών ρεύματος.

Η καταιγίδα θα επεκταθεί στη νότια Καλιφόρνια τις επόμενες μέρες, με προειδοποιήσεις για πλημμύρες, κατολισθήσεις και ροές λάσπης σε περιοχές που είχαν πρόσφατα πληγεί από πυρκαγιές.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους, τις παραλίες και να ενημερώνονται για την κατάσταση των δρόμων πριν από μετακινήσεις, ειδικά προς τις ορεινές περιοχές. Snapshot powered by AI

Μια ισχυρή καταιγίδα ατμοσφαιρικού ποταμού σαρώνει την Καλιφόρνια την Τετάρτη, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και χιονοπτώσεις αρκετών μέτρων στα ορεινά.

Προειδοποιήσεις για πλημμύρες έχουν εκδοθεί στην κομητεία του Λος Άντζελες, ενώ προειδοποιήσεις για επικίνδυνες μετακινήσεις ισχύουν στη Σιέρα Νεβάδα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, πρόκειται για την τρίτη καταιγίδα ατμοσφαιρικού ποταμού που πλήττει την πολιτεία σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας και αναμένεται να είναι η ισχυρότερη μέχρι στιγμής για τη φετινή περίοδο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποίησε για «κίνδυνο σημαντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών και προβλημάτων που σχετίζονται με τους ισχυρούς ανέμους», σύμφωνα με το KTLA.

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Βόρεια Καλιφόρνια και περιοχή του Σαν Φρανσίσκο

Στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις και οι άνεμοι αναμένονταν μεταξύ 05:00 και 10:00 το πρωί της Τετάρτης, με το ύψος της βροχής να μπορεί να φτάσει τα 25 έως 50 χιλιοστά μέσα σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με το ABC7 San Francisco.

Στους λόφους της ανατολικής πλευράς του κόλπου εκδόθηκε σπάνια προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους, καθώς οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 112 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους καλύπτει τις παράκτιες περιοχές. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για πλημμυρισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Στην περιοχή του Σακραμέντο, αναμένονταν μέτριες έως ισχυρές βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα το πρωί της Τετάρτης. Προειδοποίηση για ανέμους βρίσκεται σε ισχύ σε ολόκληρη την κοιλάδα του Σακραμέντο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sacramento Bee.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι στο κεντρικό τμήμα της Καλιφόρνιας ενδέχεται να αναπτυχθούν σύντομες αλλά ισχυρές καταιγίδες, ικανές να προκαλέσουν χαλάζι και σχηματισμό νεφών-χωνιών. Ωστόσο, τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μικρή διάρκεια.

Χιονοπτώσεις αρκετών μέτρων στη Σιέρα Νεβάδα

Προειδοποίηση για χειμερινή καταιγίδα βρίσκεται σε ισχύ στη Σιέρα Νεβάδα και στα όρη Κλαμάθ την Τετάρτη και την Πέμπτη, για περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Πάνω από τα 1.800 μέτρα αναμένονται χιονοπτώσεις αρκετών μέτρων.

Στην περιοχή της λίμνης Τάχο, το χιόνι ενδέχεται να φτάσει τα 30 έως 60 εκατοστά στο επίπεδο της λίμνης, ενώ στις υψηλότερες κορυφές και στα ορεινά περάσματα μπορεί να ξεπεράσει το ένα μέτρο.

Σύμφωνα με το ABC7, οι οδηγοί που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν προς τη λίμνη Τάχο καλούνται να αναβάλουν τις μετακινήσεις τους μέχρι την Παρασκευή, όταν θα έχει περάσει η κακοκαιρία.

Στη συνέχεια στο στόχαστρο η νότια Καλιφόρνια

Η καταιγίδα αναμένεται να φτάσει στις κομητείες του Λος Άντζελες και της Βεντούρα το βράδυ της Τετάρτης. Το πρωί της Πέμπτης θα επεκταθεί στις κομητείες Ρίβερσαϊντ, Όραντζ και Σαν Μπερναρντίνο, ενώ το απόγευμα θα επηρεάσει και την κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Κρίσταν Λουντ, ο οποίος μίλησε στο Patch.

Στο μεγαλύτερο μέρος των κομητειών του Λος Άντζελες και της Βεντούρα αναμένονται 25 έως 75 χιλιοστά βροχής, ενώ στις πλαγιές και στους πρόποδες των βουνών που έχουν νότιο και νοτιοδυτικό προσανατολισμό το ύψος της βροχής μπορεί να φτάσει τα 50 έως 125 χιλιοστά.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμύρες στην κομητεία του Λος Άντζελες, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν επίσης για πιθανές κατολισθήσεις και ροές λάσπης και φερτών υλικών κοντά σε περιοχές που είχαν πληγεί πρόσφατα από πυρκαγιές.

Το όριο των χιονοπτώσεων ενδέχεται να υποχωρήσει στα περίπου 1.800 μέτρα, όπου αναμένονται 15 έως 30 εκατοστά χιονιού.

Παράλληλα, ο ισχυρός κυματισμός και η υψηλή στάθμη της παλίρροιας αναμένεται να διατηρήσουν τις επικίνδυνες συνθήκες κατά μήκος των ακτών καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ο επιστήμονας για το κλίμα Ντάνιελ Σουέιν, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, δήλωσε στους Los Angeles Times ότι η καταιγίδα ενδέχεται να φέρει τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις της φετινής περιόδου, συνδέοντας την αυξημένη υγρασία με το ιδιαίτερα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο που επικρατεί τον φετινό χειμώνα.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να μην επιχειρούν να διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους, να αποφεύγουν τις παραλίες και τις προβλήτες κατά τη διάρκεια έντονου κυματισμού και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν ξεκινήσουν ταξίδια προς τις ορεινές περιοχές.