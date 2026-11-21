Snapshot Μετά από πέντε μέρες διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, 128 κράτη μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν να ξεκινήσουν την εκπόνηση διεθνούς εργαλείου για τα θανατηφόρα αυτόνομα οπλικά συστήματα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Υποστηρικτές ζητούν νομικά δεσμευτικούς κανόνες για τον έλεγχο των αυτόνομων οπλικών συστημάτων, γνωστών και ως «ρομπότ δολοφόνων».

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ αντιτάχθηκαν σε δεσμευτικούς κανόνες, με αποτέλεσμα το τελικό ανακοινωθέν να είναι μετριασμένο και αόριστο ως προς τη νομική δέσμευση.

Οι μεγάλες δυνάμεις παρεμπόδισαν την κατάρτιση αυστηρού πρωτοκόλλου, αλλά παραμένει πιθανή η δημιουργία κάποιου ρυθμιστικού πλαισίου.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο πάπας και ο Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζουν την ανάγκη για ισχυρούς και δεσμευτικούς κανόνες, εν μέσω ανησυχιών για χρήση τέτοιων όπλων σε ένοπλες συγκρούσεις όπως στη Ρωσία-Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και το Σουδάν. Snapshot powered by AI

Μετά από πέντε μέρες διαπραγματεύσεων μεταξύ των 128 κρατών μελών που συμμετείχαν στη σύνοδο του ΟΗΕ στη Γενεύη, κατέληξαν σε ένα δυνητικά διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση αυτόνομων οπλικών συστημάτων.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της συνόδου, Ζιλιάν Θονί, τα κράτη μέλη «συμφώνησαν να αρχίσει η εκπόνηση διεθνούς εργαλείου για τα θανατηφόρα αυτόνομα οπλικά συστήματα» κατά τη διάρκεια των «δύο επόμενων ετών».

Υποστηρικτές της ιδέας καλούν να καταρτιστούν νομικά δεσμευτικοί κανόνες για τον έλεγχο οπλικών συστημάτων που μπορούν να αναγνωρίζουν και να δρουν εναντίον στόχων με διάφορους βαθμούς αυτονομίας, των αποκαλούμενων από ορισμένους παρατηρητές «ρομπότ δολοφόνων».

Αντιδράσεις από τις μεγάλες βιομηχανίες

Ωστόσο χώρες με μεγάλες βιομηχανίες όπλων —οι ΗΠΑ, η Ρωσία, το Ισραήλ— εναντιώνονται στην ιδέα, και συνέπεια ήταν το τελικό ανακοινωθέν να είναι μάλλον μετριασμένο, να αφήνει εντελώς ανοικτό το ερώτημα αν οι μελλοντικοί κανόνες θα είναι νομικά δεσμευτικοί ή όχι.

Οι μεγάλες δυνάμεις κατάφεραν να παρεμβάλλουν «πολλά εμπόδια» ως προς την κατάρτιση τέτοιου πρωτοκόλλου, αλλά «τουλάχιστον υπάρχει ακόμη πιθανότητα», σχολίασε διπλωμάτης που συμμετείχε στις μαραθώνιες συνομιλίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μετά τις 04:00 (05:00 ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη.

Μεταξύ άλλων ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πάπας και ο Ερυθρός Σταυρός έχουν ταχθεί υπέρ της κατάρτισης ισχυρών και νομικά δεσμευτικών κανόνων, την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για χρήση τέτοιων οπλικών συστημάτων σε ένοπλες συρράξεις όπως ιδίως αυτή ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή και στο Σουδάν.

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