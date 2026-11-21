Υβριδικές απειλές, ηλεκτρονικές αστοχίες και τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο ευάλωτοι είμαστε; Από τι κινδυνεύουμε; Χρειάζεται να προετοιμαστούμε για κάτι; Ο Θανάσης Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης απαντά σε όλα τα ερωτήματα του newsbomb.gr επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρχει εγρήγορση.

Αν και θεωρεί πως είμαστε κατά 95% ασφαλείς, κάποιοι σκοπίμως δημιουργούν φόβο στην κοινωνία και επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τέτοια γεγονότα. Όπως τονίζει, ο στόχος αυτού που κάνει την επίθεση δεν είναι να σταματήσει να υπάρχει επικοινωνία ή ενέργεια, αλλά να δημιουργηθεί έλλειμμα εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, και τρώση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

O Θανάσης Κοσμόπουλος, Επιχειρησιακός Συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών

Ο κ. Κοσμόπουλος αποκαλύπτει πως κάθε εβδομάδα στη χώρα μας οι αρχές αντιμετωπίζουν περίπου 5 εκατομμύρια κυβερνοεπιθέσεις, προσθέτοντας πως αν και οι αρχές τις αποκρούουν με επιτυχία δεν αποκλείεται κάποια στιγμή μία επίθεση να καταφέρει να περάσει.

«Το σημαντικό είναι να μην πέσουμε νοκ άουτ και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και να το αντιμετωπίσουμε», λέει χαρακτηριστικά καλώντας τους πολίτες να προμηθευτούν μερικά απαραίτητα πράγματα στο σπίτι τους για να μην διαταραχθεί η οικογενειακή ηρεμία.

Σύμφωνα με τον κ. Κοσμόπουλο το 64% των Ελλήνων ενημερώνεται αποκλειστικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη και αποκαλύπτει πως ο ίδιος δεν έχει λογαριασμούς στα μέσα αυτά καθώς, όπως λέει, θέλει να προστατέψει τον εαυτό του από κακόβουλες επιθέσεις.

Αίσθηση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι, όπως τονίζει και στη χώρα μας οι αρμόδιες αρχές «τρέχουν» ασκήσεις για την προστασία της εκλογικής ακεραιότητας καθώς ανάλογες «παρεμβάσεις» έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό με στόχο την χειραγώγηση του εκλογικού σώματος.

*Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο Amalia Hotel Athens. Θερμές ευχαριστίες στο ξενοδοχείο για την ευγενική φιλοξενία.