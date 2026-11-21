Snapshot Το FBI δέχθηκε δεύτερη σημαντική κυβερνοεπίθεση μέσα σε λίγους μήνες, με παραβίαση της βάσης δεδομένων NCIC που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.

Δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία των δραστών, το εύρος της πρόσβασης ή αν υποκλάπηκαν ευαίσθητες πληροφορίες.

Η παραβίαση του NCIC σημειώνεται σε περίοδο αυξημένων κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ, χωρίς να έχει συνδεθεί με άλλες πρόσφατες διακοπές λειτουργίας.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, προέβαλε την κυβερνοασφάλεια της υπηρεσίας ενώ γνώριζε ήδη για την παραβίαση.

Προηγούμενες επιθέσεις περιλαμβάνουν την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων εργαζομένων από την ομάδα ShinyHunters και παραβιάσεις σε υπολογιστικά συστήματα που σχετίζονται με έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν. Snapshot powered by AI

Νέα σοβαρή κυβερνοεπίθεση ερευνά το FBI στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς χάκερ φέρονται να παραβίασαν το National Crime Information Center (NCIC), την κεντρική βάση δεδομένων που χρησιμοποιούν οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αστυνομικές αρχές για εντάλματα σύλληψης και ελέγχους ποινικού μητρώου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραβίαση σε συστήματα της υπηρεσίας μέσα σε λίγους μήνες.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση της έρευνας, η εισβολή εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών, το εύρος της πρόσβασής τους ή το αν υποκλάπηκαν ευαίσθητες πληροφορίες, ενώ το FBI δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Στο στόχαστρο το σύστημα των αμερικανικών διωκτικών αρχών

Το NCIC αποτελεί τη βασική υποδομή ανταλλαγής πληροφοριών για τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλη την αμερικανική επικράτεια, επιτρέποντας την καθημερινή αναζήτηση και διασταύρωση στοιχείων για εντάλματα και ποινικά ιστορικά.

Η νέα κυβερνοεπίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να καθησυχάσει την κοινή γνώμη για την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών της χώρας. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν σοβαρές διακοπές λειτουργίας συστημάτων που επηρέασαν τράπεζες, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), χωρίς ωστόσο αυτά τα περιστατικά να έχουν συνδεθεί με την εισβολή στο FBI.

Ο Πατέλ εξήρε την κυβερνοασφάλεια ενώ γνώριζαν για την παραβίαση

Κι όμως, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ενώ στελέχη του FBI είχαν ήδη ενημερωθεί για το νέο περιστατικό, ο διευθυντής της υπηρεσίας, Κας Πατέλ, εμφανίστηκε στο Fox News προβάλλοντας το έργο του FBI στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Κατά τη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Winter Shield» —μια πρωτοβουλία που είχε ολοκληρωθεί μήνες νωρίτερα με στόχο την παρότρυνση επιχειρήσεων και οργανισμών να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους— μιλώντας γι' αυτήν σαν να βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Πατέλ υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε σε σημαντικές αναβαθμίσεις για την προστασία κρίσιμων υποδομών. «Άλλες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιήσει αυτές τις αναβαθμίσεις, αλλά δεν το έκαναν», δήλωσε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Παραμένουμε ένα βήμα μπροστά και αναπληρώνουμε τον χαμένο χρόνο».

Οι ShinyHunters και η παλαιότερη εισβολή με τα αρχεία Έπσταϊν

Η υπόθεση του NCIC έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες παραβιάσεις των συστημάτων του FBI. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η ομάδα χάκερ ShinyHunters επιτέθηκε σε ιστότοπο προσλήψεων της υπηρεσίας, αποκτώντας πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων. Για εκείνη την επίθεση συνελήφθη Καναδός ερευνητής και συγγραφέας κυβερνοασφάλειας, ο οποίος αντιμετωπίζει σχετικές κατηγορίες. Το περιστατικό προκάλεσε τριγμούς και στο εσωτερικό του FBI, καθώς σύμφωνα με το CNN αρκετοί εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν για ανεπαρκή ενημέρωση και ελλιπή στήριξη προς τα θύματα της διαρροής.

Νωρίτερα, το 2023, χάκερ είχαν εισβάλει σε υπολογιστικό σύστημα του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη, το οποίο εξυπηρετούσε έρευνες για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και περιλάμβανε αποθηκευμένες εικόνες που σχετίζονταν με την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο σύνολο των αρχείων. Πλέον, οι έρευνες για την παραβίαση του NCIC βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αμερικανικές αρχές να μην έχουν αποσαφηνίσει ακόμη την πλήρη έκταση της εισβολής.

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