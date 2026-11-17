Snapshot Μαζική κυβερνοεπίθεση επηρέασε 178 δημοφιλείς ιστοσελίδες, μεταξύ αυτών Zoom, CNN, BBC, IKEA και Fox News.

Οι επιτιθέμενοι στόχευσαν κρυπτονομίσματα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, χρησιμοποιώντας κακόβουλο κώδικα μέσω της υπηρεσίας Optimizely.

Εντοπίστηκαν μεταφορές κρυπτονομισμάτων άνω των 7.000 δολαρίων σε πορτοφόλια των χάκερ, ενώ το εύρος των κλοπών στοιχείων και παραβιάσεων συσκευών παραμένει άγνωστο.

Εταιρείες όπως Salesforce και Equifax διερευνούν το περιστατικό και έχουν λάβει προληπτικά μέτρα, με την Equifax να διακόπτει τη χρήση του Optimizely.

Η επίθεση έλαβε χώρα παράλληλα με άλλες σημαντικές διαταραχές σε βασικές υπηρεσίες, όπως παγκόσμια διακοπή της Microsoft και προβλήματα σε αμερικανικές τράπεζες. Snapshot powered by AI

Ευρείας κυβερνοεπίθεση εκδηλώθηκε σε βάρος ιστοσελίδων με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Zoom, CNN, BBC, HSBC, Equifax, Salesforce, Peacock, IKEA, Fox News, NPR, ASPCA και Invisalign.

Στόχος των χάκερς τα χρήματα, εν προκειμένω τα κρυπτονομίσματα, αλλά και τα στοιχεία πιστωτικών καρτών των χρηστών.

Προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τις διευθύνσεις πληρωμής κρυπτονομισμάτων με το πορτοφόλι του επιτιθέμενου, να παραλάβουν αριθμούς καρτών καθώς οι χρήστες εισήγαγαν στοιχεία πιστωτικής κάρτας, να κλέψουν cookies και στιγμιότυπα οθόνης, και να τοποθετήσουν κώδικα εκμετάλλευσης σε συσκευές iOS.

Οι ερευνητές ασφάλειας εντόπισαν κακόβουλο κώδικα σε εργαλεία ιστοσελίδων που χρησιμοποιούνται από τους 178 οργανισμούς.

Η επίθεση, που εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας, στόχευε το Optimizely, μια υπηρεσία που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να δοκιμάζουν διαφορετικές διατάξεις και λειτουργίες ιστοσελίδων.

Οι χάκερ χρησιμοποίησαν το εργαλείο προσαρμογής του για να εισάγουν κακόβουλο κώδικα σε ιστοσελίδες. Παρέχονταν μαζί με γνήσιο λογισμικό μέσω των αξιόπιστων συστημάτων της Optimizely, καθιστώντας την απειλή πιο δύσκολη στον εντοπισμό.

Το κακόβουλο λογισμικό των κυβερνοεγκληματιών σχεδιάστηκε για να κλέβει πληρωμές με κρυπτονομίσματα, να συλλέγει στοιχεία πιστωτικών καρτών που εισάγονται σε ορισμένες διαδικτυακές φόρμες και να χακάρει iPhones και iPads με αδυναμίες ασφαλείας.

Οι ερευνητές ανέφεραν μεταφορές κρυπτονομισμάτων σε πορτοφόλια που ελέγχονται από τους επιτιθέμενους, συνολικού ύψους άνω των 7.000 δολαρίων μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ο αριθμός των ατόμων των οποίων τα στοιχεία της κάρτας κλάπηκαν ή οι συσκευές παραβιάστηκαν επιτυχώς παραμένει άγνωστος.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Hudson Rock δήλωσε επίσης ότι βρήκε αποδείξεις πως οι ιστότοποι είχαν σερβίρει κακόβουλο κώδικα στους επισκέπτες τους.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει άμεσα αν ο κώδικας χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς σε κάθε περίπτωση ή την έκταση τυχόν επακόλουθων παραβιάσεων.

Η Salesforce δήλωσε ότι ερευνά μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές scripts στο Optimizely και τις απενεργοποίησε προληπτικά.

Η Equifax επίσης εξέτασε το ζήτημα. Σταμάτησε να χρησιμοποιεί το Optimizely και δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι τα συστήματά του είχαν παραβιαστεί.

Η IKEA δήλωσε ότι επιδιώκει να διαπιστώσει αν υπάρχει πιθανός αντίκτυπος στις ψηφιακές υπηρεσίες και τους πελάτες της.

Η Optimizely, η Apple, η Zoom, η HSBC και το CNN δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Η κυβερνοεπίθεση ακολουθεί μια σειρά διαταραχών σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας παγκόσμιας διακοπής λειτουργίας της Microsoft και της πανεθνικής ακινητοποίησης πτήσεων την Παρασκευή.

Πελάτες σε αρκετές μεγάλες αμερικανικές τράπεζες ανέφεραν επίσης προβλήματα πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες τη Δευτέρα.

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