Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Ειδικοί προειδοποιούσαν χρόνια για προβλήματα στα συστήματα

Snapshot Η παράλυση της εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ στις 13/11 οφείλεται σε χαλασμένο ρούτερ κατά την αντικατάσταση καλωδιώσεων χαλκού, προκαλώντας ακυρώσεις και καθυστερήσεις χιλιάδων πτήσεων.

Μια έκθεση του 2023 είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ανεπαρκών επισκευών στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με τον υπουργό Μεταφορών να ζητά 50 δισ. δολάρια για εκσυγχρονισμό.

Η βλάβη προκάλεσε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια εθνική διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε τον πρόεδρο Μπάιντεν για την κακή διαχείριση του συστήματος αερομεταφορών.

Δημοκρατικοί βουλευτές απάντησαν ότι μεγάλο μέρος των κονδυλίων για τον εκσυγχρονισμό παραμένει ανεκμετάλλευτο, επισημαίνοντας πολιτικές διαφωνίες για τη χρηματοδότηση. Snapshot powered by AI

Ένα χαλασμένο ρούτερ φέρεται να είναι η αιτία πίσω από το χάος που προκλήθηκε στα αεροδρόμια των ΗΠΑ την Παρασκευή (13/11), όταν χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει η Washington Post, το πρόβλημα παρουσιάστηκε ενώ ένας ανάδοχος αντικαθιστούσε καλωδιώσεις χαλκού - σενάριο για το οποίο οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και καιρό.

Χαρακτηριστικά, έκθεση αξιολόγησης του 2023 είχε προειδοποιήσει ότι «ο κίνδυνος θα μπορούσε γρήγορα να φτάσει σε απαράδεκτα επίπεδα» λόγω ανεπαρκών επισκευών.

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, ο οποίος προειδοποιεί εδώ και καιρό για το απαρχαιωμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, επέμεινε ξανά χθες στην ανάγκη να χρηματοδοτηθεί ο εκσυγχρονισμός του, έπειτα από χρόνια υποεπενδύσεων.

Χρειάζονται «50 δισεκατομμύρια» δολάρια – περισσότερα από τα 30 δισεκ, που έχουν ήδη ζητηθεί από το Κογκρέσο—για «να μην ξαναδούμε αυτό που συνέβη την Παρασκευή» και να «φροντίσουμε ότι οι Αμερικανοί (θα πετούν) με ασφάλεια», υπογράμμισε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Το μεγαλύτερο «μπλακάουτ» από την 11η Σεπτεμβρίου

Ωστόσο, σήμερα (16/11), η εναέρια κυκλοφορία στις ΗΠΑ αναμένεται να επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια παράλυση της εναέριας κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η μόνη άλλη αντίστοιχη περίπτωση ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των ΗΠΑ (FAA) ανέστειλε τις αναχωρήσεις των εσωτερικών πτήσεων για περίπου 90 λεπτά.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, περίπου 240 πτήσεις θα ακυρωθούν και περίπου 530 θα καθυστερήσουν σήμερα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ακυρώθηκαν περισσότερες από 18.000 πτήσεις και χιλιάδες άλλες καθυστέρησαν. Χθες Κυριακή γύρω στις 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και γύρω στις 7.000 καθυστέρησαν.

«Θα δούμε τα πράγματα να επιστρέφουν (…) εντελώς στο φυσιολογικό χωρίς αμφιβολία τη Δευτέρα», εκτίμησε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ABC.

Η ακύρωση όλων των αναχωρήσεων επί περισσότερες από τέσσερις ώρες την Παρασκευή το απόγευμα ανέτρεψε τα σχέδια εκατοντάδων χιλιάδων ταξιδιωτών. Η υπομονή τους δοκιμάστηκε όλο το Σαββατοκύριακο, με ουρές αναμονής στα γκισέ των αεροδρομίων και αυτοσχέδια υπνωτήρια στις αίθουσες αναχωρήσεων, ανάμεσα σε βαλίτσες και καρότσια αποσκευών.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που μέχρι την Κυριακή δεν είχε κάνει κάποιο σχόλιο, κατηγόρησε τον Δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, επιρρίπτοντάς του τις ευθύνες για την κατάσταση. Με ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε «καταστροφή» τη διαχείριση των αερομεταφορών από τον Μπάιντεν. «Ό,τι άγγιξαν πήγε στραβά».

Το Σάββατο η κυβέρνηση Τραμπ εξήγησε ότι εργασίες «ρουτίνας» για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων επικοινωνίας προκάλεσαν τη βλάβη.

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