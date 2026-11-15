Ντόναλντ Τραμπ: Την κυβέρνηση Μπάιντεν κατηγόρησε για το πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν για την επιδείνωση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η FAA υποβαθμίστηκε υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν και ζήτησε από το Κογκρέσο επιπλέον χρηματοδότηση για εκσυγχρονισμό.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι ζήτησε 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση του συστήματος και ανέφερε ότι οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Περισσότερες από 18.000 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω της κατάρρευσης των συστημάτων, με αναμενόμενη βελτίωση της κατάστασης από τη Δευτέρα. Snapshot powered by AI

Στην προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν απέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την ολική κατάρρευση συστημάτων ασφαλείας σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με την εθνική αναστολή πτήσεων που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι «έκανε ένα παλιό και δυσλειτουργικό σύστημα χειρότερο από ό,τι ήταν όταν ανέλαβαν».

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν ήταν μια καταστροφή για την FAA. Ό,τι άγγιζαν, πήγαινε στραβά. Ξόδεψαν τεράστια ποσά χωρίς σύνεση, κάνοντας ένα παλιό και δυσλειτουργικό σύστημα χειρότερο από ό,τι ήταν όταν ανέλαβαν», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσhς Truth Social, το πρωί της Κυριακής.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την επιθυμία της κυβέρνησής του να εγκρίνει το Κογκρέσο πρόσθετη χρηματοδότηση.

«Διαθέτουμε τις γνώσεις και το σχέδιο για τα συστήματα ελέγχου πτήσεων, χρειαζόμαστε το Κογκρέσο να δώσει τα χρήματα, ΓΡΗΓΟΡΑ! Η FAA μας κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι έτοιμη να ξεκινήσει», δήλωσε ο Τραμπ.

«Θα είναι το καλύτερο σύστημα κυκλοφορίας»

Σε μια μεταγενέστερη ανάρτηση, ο πρόεδρος επανέλαβε το αίτημά του προς το Κογκρέσο να χορηγήσει χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

«Αν το Κογκρέσο εγκρίνει τα χρήματα που χρειάζονται απεγνωσμένα για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, μπορούμε να το κατασκευάσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Θα είναι το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλο μέρος του τρέχοντος συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μας είναι 50 ετών – ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ!», έγραψε ο Τραμπ.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι ζήτησε από το Κογκρέσο 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση αυτών των συστημάτων. «Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά πρέπει να γίνουν όλες με τη μία, όχι σταδιακά. Το Κογκρέσο πρέπει να δώσει την έγκρισή του. Η κυβέρνηση Μπάιντεν μας έριξε χρόνια πίσω!», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Από την Παρασκευή εκτιμάται ότι έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 18.000 πτήσεις, ενώ προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα στις εναέριες μεταφορές στη χώρα.

Αν η κατάσταση βελτιωθεί σήμερα, «πιθανότατα θα δούμε τα πράγματα να επιστρέφουν στο φυσιολογικό τη Δευτέρα», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, στο ABC News.

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