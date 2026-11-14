ΗΠΑ: Εταιρεία υπεύθυνη για τα συστήματα ασφαλείας υπέδειξε ο Ντάφι για το χάος στα αεροδρόμια

Snapshot Περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ λόγω προβλήματος στα συστήματα επικοινωνίας της εναέριας κυκλοφορίας.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, υπέδειξε ως υπεύθυνη την εταιρεία L3 Harris, εργολάβο των συστημάτων επικοινωνίας της FAA, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί η ακριβής αιτία του σφάλματος.

Το πρόβλημα προκλήθηκε κατά τη μετάβαση από παλαιωμένα καλώδια χαλκού σε δίκτυο οπτικών ινών, με υπερφόρτωση δεδομένων να δημιουργεί σοβαρές διαταραχές στην επικοινωνία και στη λειτουργία των ραντάρ.

Η FAA απέκλεισε την πιθανότητα κυβερνοεπίθεσης ή χρήσης εργαλείων βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη ως αιτία του προβλήματος.

Η διακοπή προκάλεσε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παράλυση των αμερικανικών αερομεταφορών μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Snapshot powered by AI

Μετά το χάος που δημιουργήθηκε σε όλα τα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών από σφάλμα στο σύστημα επικοινωνίας, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, υπέδειξε ως υπεύθυνη την εταιρεία εργολάβο Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) για τα συστήματα επικοινωνίας.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Ντάφι δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για σφάλμα της L3 Harris, για χρόνια εργολάβος της FAA, ή αν το πρόβλημα οφειλόταν σε ελαττωματικό σύστημα.

Η L3 Harris εργάζεται για τη μετάβαση των συστημάτων επικοινωνίας από παλαιωμένα καλώδια χαλκού, που εξυπηρετούν δεκάδες εγκαταστάσεις, σε δίκτυο οπτικών ινών, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

«Αυτό που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε είναι αν υπήρξε ανικανότητα —δηλαδή σφάλμα χειριστή— από την πλευρά της L3 Harris, ή μήπως εγκατέστησαν κάποιον ελαττωματικό δρομολογητή (router). Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει ποιο ήταν ακριβώς το σφάλμα», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών.

Η κατάσταση οδήγησε σε υπερφόρτωση δεδομένων σε άλλα κέντρα επικοινωνίας. «Καταγράφονταν πάνω από 1.000 προσπάθειες σύνδεσης κάθε τέσσερα με πέντε δευτερόλεπτα, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στην επικοινωνία μας με αεροπλάνα, καθώς και ορισμένες διαταραχές στη λειτουργία των ραντάρ μας», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε: «Μήπως η L3 Harris δεν έκανε καλή δουλειά για εμάς;». Συμπλήρωσε ότι η αιτία δεν ήταν κάποιο εργαλείο προγραμματισμού βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ούτε επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση.

Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο το οποίο επιβλέπεται από την L3Harris Technologies, διαχειρίζεται κρίσιμες ραδιοσυχνότητες, τις οποίες χρησιμοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την επικοινωνία τους με τους πιλότους.

Χιλιάδες ακυρωμένες πτήσεις

Περισσότερες από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που επιβλήθηκε σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας των ΗΠΑ (FAA)

«Δεν μπορέσαμε να επαναπρογραμματίσουμε 12.000 πτήσεις» την Παρασκευή, ένα σύνολο που περιελάμβανε περίπου 9.000 εμπορικές πτήσεις και 3.000 ιδιωτικές πτήσεις, δήλωσε ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, σε συνέντευξη Τύπου.

«Και εκτιμούμε ότι μεταξύ 4.000 και 5.000 από τις 41.000 πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο πιθανότατα θα ακυρωθούν», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, καθώς όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν καθηλωμένες στο έδαφος για αρκετές ώρες προκαλώντας χάος στις αερομεταφορές και τη μεγαλύτερη σε διάρκεια παράλυση σε εθνικό επίπεδο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Διαβάστε επίσης