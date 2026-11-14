Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων - Πότε θα αποκατασταθεί η ομαλότητα

Snapshot Μια σοβαρή δυσλειτουργία στα συστήματα επικοινωνίας και ραντάρ του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε την πανεθνική απαγόρευση απογειώσεων και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ.

Η FAA ανέστειλε τις απογειώσεις για περισσότερες από τέσσερις ώρες, με πάνω από 4.700 ακυρώσεις και 10.000 καθυστερήσεις την πρώτη μέρα, ενώ τα προβλήματα συνεχίστηκαν και το Σάββατο.

Η δυσλειτουργία ανέδειξε τις παλαιές τεχνολογικές υποδομές του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και οδήγησε σε αίτημα για επενδύσεις έως 50 δισ. δολάρια για εκσυγχρονισμό.

Η αποκατάσταση της κανονικότητας αναμένεται να είναι αργή, με επιπτώσεις που θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες, ενώ χιλιάδες επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια και αεροσκάφη.

Οι διεθνείς πτήσεις προς τις ΗΠΑ επηρεάστηκαν επίσης, με τις αεροπορικές εταιρείες να διαχειρίζονται τη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγχουν τις πτήσεις τους πριν αναχωρήσουν. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανή αναστάτωση στις αερομεταφορές των ΗΠΑ προκαλεί η πολύωρη διακοπή λειτουργίας του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με χιλιάδες πτήσεις να ακυρώνονται, δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια και τις επιπτώσεις να επεκτείνονται και στις διεθνείς συνδέσεις.

Παρότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ήρε την απαγόρευση απογειώσεων αργά το βράδυ της Παρασκευής (σσ. ξημερώματα Ελλάδας), η αποκατάσταση της αεροπορικής κίνησης αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, με τις ακυρώσεις να συνεχίζονται και το Σάββατο.

Το περιστατικό, που προκλήθηκε από σοβαρή δυσλειτουργία στα συστήματα επικοινωνίας και ραντάρ των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, ανέδειξε τις αδυναμίες των παλαιών τεχνολογικών υποδομών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμερικανική κυβέρνηση κάνει πλέον λόγο για ανάγκη επενδύσεων δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ένα σύστημα από το οποίο εξαρτάται καθημερινά η ασφάλεια εκατομμυρίων επιβατών.

The airport frustration is REAL! ✈️😂 Long lines, delays, cancellations, and everyone's patience running on EMPTY! 🤯 Suddenly, staying home doesn't sound so bad! 🤣 Anyone else glad they're not flying? 👇 BTW, where is the security https://t.co/rqpdczjWfD — LynneP (@LynneBP_294) November 14, 2026

Χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις – Η εικόνα το Σάββατο

Η FAA επέβαλε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου πανεθνική απαγόρευση απογειώσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3:54 το μεσημέρι, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, έπειτα από προβλήματα που εντοπίστηκαν σε πολλαπλά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η απαγόρευση ήρθη στις 8:15 το βράδυ, έπειτα από περισσότερες από τέσσερις ώρες, επιτρέποντας την επανέναρξη των πτήσεων. Ωστόσο, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν ήταν άμεση, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες έπρεπε να διαχειριστούν ένα τεράστιο συσσωρευμένο πρόβλημα με αεροσκάφη και πληρώματα που είχαν βρεθεί εκτός του αρχικού προγραμματισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε το Reuters, περισσότερες από 4.700 πτήσεις ακυρώθηκαν και περίπου 10.000 παρουσίασαν καθυστερήσεις την Παρασκευή. Η εικόνα επιδεινώθηκε και το Σάββατο, καθώς περισσότερες από 2.000 πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί, με τις αεροπορικές εταιρείες να προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα δρομολόγιά τους.

Το Associated Press επισημαίνει ότι η διακοπή ήταν η μεγαλύτερη πανεθνική καθήλωση πτήσεων των τελευταίων 25 ετών, ενώ οι επιπτώσεις αναμένεται να γίνουν αισθητές για αρκετές ημέρες.

Η έκταση της αναστάτωσης αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι, όταν εκδόθηκε η εντολή της FAA, περισσότερα από 3.500 αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αέρα. Οι αρχές έδωσαν προτεραιότητα στην ασφαλή προσγείωσή τους, ενώ εκατοντάδες πτήσεις χρειάστηκε να αλλάξουν προορισμό ή να επιστρέψουν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους.

Nollywood actor Chinedu Ikedieze is stranded at Chicago Airport after his flight to New York was abruptly stopped before take-off amid a nationwide US flight disruption. He tells ClayNG what happened. #ChineduIkedieze #ClayNG #USA https://t.co/DgIDOp9fAX — ClayNG (@ClayNGnews) November 14, 2026

Τι προκάλεσε το μπλακ άουτ στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στα συστήματα επικοινωνίας και ραντάρ που χρησιμοποιούνται από τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία διαχειρίζονται τις πτήσεις μεταξύ των αεροδρομίων.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανέφερε ότι τα συστήματα παρουσίασαν αστάθεια, καθώς παλαιός τεχνολογικός εξοπλισμός δεν κατάφερε να διαχειριστεί τον όγκο των δεδομένων. Όπως εξήγησε, οι δρομολογητές και οι διακόπτες δικτύου υπερφορτώθηκαν, με αποτέλεσμα να μεταδίδονται ασυνεπή δεδομένα και να δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία και στην παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας.

Για λόγους ασφαλείας, η FAA αποφάσισε να αναστείλει τις απογειώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία των συστημάτων.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ασυμβατότητας μεταξύ παλαιότερου εξοπλισμού και νεότερων τεχνολογιών που εγκαθίστανται στο δίκτυο.

Οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρώσει τη διερεύνηση όλων των πιθανών αιτίων. Σύμφωνα με το Reuters, στην έρευνα συνδράμει και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA).

Παράλληλα, οι αρχές απέκλεισαν τη σύνδεση του περιστατικού με τη διακοπή υπηρεσιών της Microsoft που σημειώθηκε την ίδια ημέρα.

How much longer will we have to keep circling before we can land? It looks like the airport is overwhelmed—both in terms of the number of aircraft and the volume of people. #USA https://t.co/ALmRsQZxmL — PochKrub (@PochKrub) November 14, 2026

Οι παλαιές υποδομές και το αίτημα για 50 δισ. δολάρια

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο εξακολουθεί να βασίζεται σε τεχνολογίες και υποδομές που θεωρούνται ξεπερασμένες.

Ο Σον Ντάφι υποστήριξε ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των δικτύων επικοινωνίας. Αρχικά, η κυβέρνηση είχε υπολογίσει το κόστος των αναγκαίων παρεμβάσεων σε περίπου 30 δισ. δολάρια, ωστόσο μετά τη νέα δυσλειτουργία ο υπουργός ανέβασε την εκτίμηση στα 50 δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση ζητά από το Κογκρέσο να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση, προκειμένου να προχωρήσει η συνολική ανακατασκευή του συστήματος.

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει την αντικατάσταση παλαιών τηλεπικοινωνιακών καλωδίων με οπτικές ίνες, καθώς και την αναβάθμιση ραδιοεπικοινωνιακών συστημάτων στα αεροδρόμια. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των εργασιών παραμένει σε εκκρεμότητα.

Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε αεροδρόμια και αεροσκάφη

Η διακοπή προκάλεσε εικόνες έντονης αναστάτωσης σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Επιβάτες παρέμειναν για ώρες μέσα στα αεροσκάφη, ακόμη και μετά την προσγείωσή τους, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για όλα τα αεροπλάνα.

Στο διεθνές αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγο χρειάστηκε να κλείσει ένας από τους διαδρόμους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στάθμευση αεροσκαφών. Σε άλλη περίπτωση, επιβάτες πτήσης από το Λας Βέγκας παρέμειναν μέσα στο αεροπλάνο για περισσότερες από πέντε ώρες, προτού τους επιτραπεί να αποβιβαστούν.

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια, όπως στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Ντάλας και το Σιάτλ, όπου οι πίνακες αναχωρήσεων γέμισαν με ενδείξεις καθυστερήσεων και ακυρώσεων.

Η αναστάτωση επηρέασε ακόμη και αθλητικές αποστολές, με επαγγελματικές και πανεπιστημιακές ομάδες να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, προκειμένου να μην ακυρώσουν τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις τους.

LaGuardia #Airport announces they’re COMPLETELY SUSPENDING both arrivals and departures for tonight, and they’re now KICKING OUT #passengers from the #terminal #BREAKING #FAA #GroundStop #USFlights #Aviation #AirTrafficControl #usa #canada https://t.co/Deu5gFMvxr — laal (@jattaviator) November 14, 2026

Τι ισχύει για τις πτήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ

Οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στην εσωτερική αεροπορική αγορά των ΗΠΑ. Η διακοπή επηρέασε και τις διεθνείς συνδέσεις, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες κλήθηκαν να διαχειριστούν την ανακατανομή αεροσκαφών και πληρωμάτων.

Η British Airways και η Air France ανακοίνωσαν ότι τα δρομολόγιά τους προς τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους. Ωστόσο, η συνολική εικόνα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων, καθώς και από την εξέλιξη της αποκατάστασης στα αμερικανικά αεροδρόμια.

Ο Τζον Στρίκλαντ, σύμβουλος αερομεταφορών, εκτίμησε ότι η χρονική στιγμή της διακοπής ενδέχεται να περιορίσει μέρος των προβλημάτων στις ευρωπαϊκές συνδέσεις, καθώς το κύριο κύμα αφίξεων από την Ευρώπη είχε ήδη προσγειωθεί στις ΗΠΑ. Έτσι, αρκετά αεροσκάφη θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα για τις πτήσεις επιστροφής.

Από την πλευρά του, ο Τιμ Τζόνσον, επικεφαλής του γραφείου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, κάλεσε τους ταξιδιώτες που πρόκειται να αναχωρήσουν για τις ΗΠΑ να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες, πριν μεταβούν στα αεροδρόμια.

Πότε θα αποκατασταθεί η ομαλότητα

Παρά την επαναλειτουργία του συστήματος, η πλήρης αποκατάσταση της αεροπορικής κίνησης δεν αναμένεται να γίνει άμεσα. Οι ακυρώσεις και οι καθυστερήσεις δημιουργούν αλυσιδωτές επιπτώσεις, καθώς αεροσκάφη και πληρώματα βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία από εκείνα που προβλέπει ο αρχικός σχεδιασμός των εταιρειών.

Ο Σον Ντάφι εκτίμησε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των δρομολογίων, εκφράζοντας την προσδοκία ότι το σύστημα θα έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς ενόψει της αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης για την Ημέρα των Ευχαριστιών, στα τέλη Νοεμβρίου.

Το περιστατικό αποτελεί μία από τις σοβαρότερες προειδοποιήσεις για την κατάσταση των αμερικανικών αεροπορικών υποδομών. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού τους δεν αφορά πλέον μόνο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της αυξανόμενης κίνησης, αλλά και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας ενός συστήματος κρίσιμης σημασίας για τις μεταφορές και την οικονομία των ΗΠΑ.

"Είναι Παρασκευή και 13!"

Περιμένοντας με αγωνία ή αναζητώντας πυρετωδώς εναλλακτικές λύσεις, εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι χθες Παρασκευή, καθώς όλες οι πτήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν καθηλωμένες στο έδαφος για αρκετές ώρες προκαλώντας χάος στα αεροδρόμια.

Η Τζάνις Λεγουέλιν είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα στο αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης όταν σκέφτεται ότι μπορεί να μην προλάβει να πάει στον γάμο της κόρης της στον Καναδά.

«Θα ήθελα πολύ να υπάρχει μια άλλη πτήση, θα μου άρεσε να μπορούσα να πάρω μια άλλη πτήση, αμέσως!», δήλωσε η 61χρονη γυναίκα η οποία αναζητεί απεγνωσμένα έναν τρόπο να φτάσει στον προορισμό της.

«Κοντεύω να τρελαθώ. Ο σύζυγός μου ήρθε αεροπορικώς από την Αγγλία για να παραβρεθεί στον γάμο», εξήγησε στο AFP.

Οι αμερικανικές αρχές καθήλωσαν όλα τα αεροσκάφη για προληπτικούς λόγους, έπειτα μετά τα προβλήματα επικοινωνίας που παρουσιάστηκαν στις 15:36 (ώρα Ανατολικής Ακτής, 22:36 ώρα Ελλάδας) και αποδόθηκαν σε «παρωχημένο εξοπλισμό», όπως εξήγησε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Ο ίδιος ανακοίνωσε την επανάληψη των πτήσεων στις 03:15 ώρα Ελλάδας, αν και προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας θα γίνει με αργούς ρυθμούς επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις προτού επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς.

Ο Κόλιν Μοντγκόμερι, επιβάτης στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσιγκτον, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. «Έκλεισα άλλη πτήση για αύριο στις 6:30 το πρωί, σε περίπτωση που λυθούν όλα μέσα στη νύχτα, αν και αυτό φαντάζει απίθανο, οπότε το πιθανότερο είναι να καταλήξω να πάω οδικώς στο Μαϊάμι», δήλωσε.

Η έλλειψη ενημέρωσης οδήγησε πολλούς επιβάτες να σχηματίσουν μεγάλες ουρές στα γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

«Θα χάσουμε οικογενειακή εκδήλωση»

Ο Τζόζεφ Άντερσον, ο οποίος προσπαθούσε να επιστρέψει στο Όκλαντ από το Λας Βέγκας, εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει το ταξίδι οδικώς. Ωστόσο, επισημαίνει ότι «αν ολόκληρη η χώρα έχει παραλύσει, αυτό σημαίνει ότι και οι αυτοκινητόδρομοι θα είναι μπλοκαρισμένοι». Ο 72χρονος συνταξιούχος της Πολεμικής Αεροπορίας επισημαίνει επίσης ότι οι αποσκευές που είχαν ήδη παραδοθεί στην αεροπορική εταιρεία παραμένουν εγκλωβισμένες.

Αυτό σημαίνει ότι «έχουμε κάπως εγκλωβιστεί», λέει ο ίδιος: «Ελπίζω η FAA να βελτιώσει την επικοινωνία της».

Το πρόβλημα αυτό εμφανίστηκε λίγες εβδομάδες πριν μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται στις ΗΠΑ τα περισσότερα αεροπορικά ταξίδια: την Ημέρα των Ευχαριστιών, η οποία φέτος γιορτάζεται ακριβώς πριν από ένα Σαββατοκύριακο που είναι γεμάτο με αθλητικές διοργανώσεις, τόσο επαγγελματικές όσο και πανεπιστημιακές.

Από τη Νέα Υόρκη η Τιάρα Τζόνσον ήθελε να φτάσει στο Ορλάντο της Φλόριντα για να παρακολουθήσει μια συναυλία το Σαββατοκύριακο, αν και οι ελπίδες της να προλάβει εξανεμίζονται.

«Νομίζαμε ότι θα φτάναμε σε τρεις ώρες, αλλά όλο το βράδυ έχει ουσιαστικά καταστραφεί!», σχολίασε η 50χρονη . «Από την άλλη, βέβαια, είναι Παρασκευή και 13!»

Επιβάτες έχουν το βλέμμα τους καρφωμένο στα κινητά τους τηλέφωνα —ήρεμοι, αλλά φανερά εκνευρισμένοι— και περιφέρονται στους χώρους των αεροδρομίων χωρίς κάποιον συγκεκριμένο σκοπό.

Η 54χρονη Χαγκίρ Λέβι Σαλέφ διατηρεί την ψυχραιμία της. Έκλεισε νέα πτήση για την Κυριακή το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι το επαγγελματικό της ταξίδι θα διαρκέσει λόγο παραπάνω. «Θα τα καταφέρω», σχολιάζει χαμογελώντας. «Μία ακόμη ημέρα μακριά από τα παιδιά!», προσθέτει.

Στην Ουάσινγκτον η Κλερ Κλέμσον είναι λιγότερο αισιόδοξη. «Θα χάσουμε μια αρκετά σημαντική οικογενειακή εκδήλωση», σχολιάζει και ελπίζει να καταφέρει να προλάβει, «αν και δεν πιστεύω ότι θα είναι δυνατό».

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