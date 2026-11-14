Χάος στις αερομεταφορές των ΗΠΑ: Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις - Η αιτία για το black out

Snapshot Η FAA διέταξε καθολική αναστολή αναχωρήσεων από τα αμερικανικά αεροδρόμια για πάνω από τέσσερις ώρες λόγω σοβαρών προβλημάτων στα συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η διακοπή προκλήθηκε από δυσλειτουργίες στις τηλεπικοινωνίες πολλαπλών κέντρων ελέγχου, με αιχμή την περιοχή του Σικάγο, και αποδόθηκε σε παλαιές τεχνολογικές υποδομές.

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 10.000 και τις 4.500 αντίστοιχα, προκαλώντας εκτεταμένη αναστάτωση και δυσκολίες στην επανεκκίνηση των δρομολογίων.

Η FAA και οι αεροπορικές εταιρείες ξεκίνησαν σταδιακά την επανέναρξη των πτήσεων, ενώ οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν συνεχώς τις ενημερώσεις για τα προγράμματά τους.

Το περιστατικό ανέδειξε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των υποδομών του αμερικανικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και συνεχίζεται η διερεύνηση των ακριβών αιτιών της διακοπής. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανής αναστάτωση προκλήθηκε την Παρασκευή στις αερομεταφορές των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή για καθολική αναστολή των αναχωρήσεων από τα αμερικανικά αεροδρόμια, έπειτα από σοβαρά προβλήματα στα συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η διακοπή διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες, επηρεάζοντας χιλιάδες πτήσεις και προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις και ακυρώσεις στις ΗΠΑ και σε διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις.

Η εντολή της FAA τέθηκε σε ισχύ λίγο πριν από τις 16:00, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, και ήρθη στις 20:15. Η απόφαση αφορούσε τις αναχωρήσεις από τα αμερικανικά αεροδρόμια, ενώ οι πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον αέρα συνέχισαν να προσγειώνονται με βάση τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Οι διεθνείς αφίξεις αντιμετωπίστηκαν κατά περίπτωση, ανάλογα με τις επιχειρησιακές συνθήκες.

Η FAA επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας, καθώς είχαν παρουσιαστεί προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Σε ανακοίνωσή της έκανε λόγο για προσωρινή διακοπή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι οι τεχνικοί της υπηρεσίας εργάζονταν για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης.

Πώς ξεκίνησε η κρίση και τι προκάλεσε την καθήλωση των αεροσκαφών

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του εξειδικευμένου αεροπορικού μέσου The Air Current, τα πρώτα προβλήματα εντοπίστηκαν στην περιοχή του Σικάγο, όπου καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στις επικοινωνίες, στις ραδιοσυχνότητες και στα συστήματα ραντάρ.

Η FAA ανακοίνωσε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα επικοινωνίας σε πολλαπλά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς να προσδιορίσει αρχικά την ακριβή προέλευσή τους.

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τις αρχές στην απόφαση να αναστείλουν τις αναχωρήσεις σε εθνικό επίπεδο. Η καθήλωση των αεροσκαφών αποτέλεσε προληπτικό μέτρο για την προστασία επιβατών και πληρωμάτων.

Μέχρι στιγμής, η ακριβής τεχνική αιτία της διακοπής δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο στοιχείο της τηλεπικοινωνιακής υποδομής παρουσίασε δυσλειτουργία και υπό ποιες συνθήκες.

Οι πρώτες εξηγήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης – Στο επίκεντρο οι παλαιές υποδομές

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την κατάσταση των τεχνολογικών υποδομών που υποστηρίζουν το αμερικανικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, απέδωσε τη δυσλειτουργία στην επιβάρυνση παλαιότερου εξοπλισμού από τη διαχείριση δεδομένων. Όπως εξήγησε, το σύστημα εξακολουθεί να βασίζεται σε παλαιάς τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, με διακόπτες, δρομολογητές και υποδομές που δεν έχουν εκσυγχρονιστεί πλήρως.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, παρουσιάστηκε αστάθεια στα δεδομένα που μεταδίδονταν μέσω των συγκεκριμένων συστημάτων, επηρεάζοντας τόσο τις επικοινωνίες όσο και τη λειτουργία των ραντάρ στα κέντρα ελέγχου και στις εγκαταστάσεις προσέγγισης αεροσκαφών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν ενδείξεις πως η διακοπή οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη και ότι δεν μπορούσε να αποκλειστεί οριστικά κανένα ενδεχόμενο πριν ολοκληρωθεί η διερεύνηση.

Χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις – Οι επιπτώσεις στο επιβατικό κοινό

Η διακοπή προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση στο αμερικανικό δίκτυο αερομεταφορών, με επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια, αεροσκάφη να περιμένουν στους διαδρόμους και αεροπορικές εταιρείες να αναπροσαρμόζουν διαρκώς τα προγράμματά τους.

Τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware κατέγραφαν χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις, με τους αριθμούς να μεταβάλλονται όσο εξελισσόταν η κρίση. Σε νεότερες ενημερώσεις οι ακυρώσεις είχαν ήδη ξεπεράσει τις 4.500, ενώ οι καθυστερήσεις υπερέβαιναν τις 10.000.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στις ώρες κατά τις οποίες ίσχυε η εντολή της FAA. Ακόμη και μετά την άρση της, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν μπορούσε να γίνει άμεσα.

Ο λόγος είναι ότι η διακοπή είχε ανατρέψει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των αεροπορικών εταιρειών. Αεροσκάφη και πληρώματα βρέθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες από εκείνες στις οποίες προβλεπόταν να βρίσκονται, ενώ οι καθυστερήσεις δημιούργησαν πρόσθετες δυσκολίες στον προγραμματισμό των επόμενων δρομολογίων. Ως αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις αναμενόταν να συνεχιστούν και μετά την επανεκκίνηση των πτήσεων.

Επιβάτες σε αδιέξοδο στα μεγάλα αεροδρόμια

Στο διεθνές αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, η αναστάτωση ήταν εμφανής. Πολλοί επιβάτες είδαν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια να ανατρέπονται αιφνιδιαστικά, ακόμη και αφού είχαν επιβιβαστεί στα αεροσκάφη.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Έντουαρντ Χέλμορ από τη Νέα Υόρκη, επιβατης ο οποίος ταξίδευε με τη σύζυγο και την κόρη του προς το Πόρτλαντ του Όρεγκον, βρισκόταν ήδη μέσα στο αεροσκάφος, λίγο πριν από την απογείωση, όταν ανακοινώθηκε η αναστολή των πτήσεων.

Το αεροσκάφος παρέμεινε στην πύλη για περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, ενώ οι επιβάτες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί και πότε θα μπορούσαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Οι εικόνες από τα αεροδρόμια αποτύπωναν το μέγεθος της αναστάτωσης, με οικογένειες και ταξιδιώτες να περιμένουν για ώρες στους χώρους αναμονής, ενώ αρκετοί αναγκάστηκαν να περάσουν μεγάλο μέρος της ημέρας στο δάπεδο των τερματικών σταθμών.

Επανεκκίνηση των πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες

Μετά την άρση της εντολής, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ξεκίνησαν σταδιακά την επανέναρξη των δρομολογίων τους, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας τους θα απαιτούσε χρόνο.

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι στόχος της ήταν να εκτελέσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις προγραμματισμένες πτήσεις που απέμεναν για το βράδυ της Παρασκευής, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην αποκατάσταση του συνολικού επιχειρησιακού της προγράμματος.

Η Delta Air Lines γνωστοποίησε επίσης ότι επανεκκινεί με ασφάλεια τις πτήσεις της, ενώ η Southwest Airlines ανέφερε ότι θα πραγματοποιούσε περιορισμένο αριθμό δρομολογίων το βράδυ, σε συνεννόηση με την FAA.

Η United Airlines ανακοίνωσε την επανέναρξη της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για το βράδυ της Παρασκευής.

Οι εταιρείες κάλεσαν τους επιβάτες να ελέγχουν διαρκώς την κατάσταση των πτήσεών τους μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών τους, καθώς τα προγράμματα εξακολουθούσαν να μεταβάλλονται.

Η κρίση επηρέασε και τις πτήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ

Η αναστάτωση ξεπέρασε τα αμερικανικά σύνορα, επηρεάζοντας και τις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol εξέδωσε σχετική ειδοποίηση, κατόπιν αιτήματος της FAA, με την οποία ανεστάλησαν οι αναχωρήσεις πτήσεων με προορισμό τις ΗΠΑ από τα κράτη-μέλη του οργανισμού.

Το μέτρο κάλυψε το χρονικό διάστημα από τις 22:00 UTC της Παρασκευής έως τις 05:00 UTC του Σαββάτου και αφορούσε το δίκτυο των 42 κρατών-μελών του Eurocontrol, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, η εικόνα δεν ήταν απολύτως ίδια για τις πτήσεις με αντίθετη κατεύθυνση. Ορισμένα αεροσκάφη που αναχωρούσαν από αμερικανικά αεροδρόμια με προορισμό ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Δουβλίνο, η Κοπεγχάγη, το Λονδίνο, το Μιλάνο, το Παρίσι και η Ρώμη, έλαβαν άδεια αναχώρησης, καθώς οι διεθνείς πτήσεις αντιμετωπίζονταν κατά περίπτωση.

Ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό στην ιστορία των αμερικανικών αερομεταφορών

Η πανεθνική αναστολή αναχωρήσεων αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο μέτρο για το αμερικανικό σύστημα πολιτικής αεροπορίας. Η προηγούμενη αντίστοιχη περίπτωση σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA είχε αναστείλει προσωρινά τις αναχωρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, εξαιτίας βλάβης στο σύστημα NOTAM, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μετάδοση κρίσιμων ειδοποιήσεων προς τους πιλότους και τους επαγγελματίες της αεροπορίας.

Τότε, η διακοπή είχε διαρκέσει λιγότερο από δύο ώρες.

Το περιστατικό της Παρασκευής αφήνει πίσω του σημαντικά ερωτήματα για την ανθεκτικότητα των αμερικανικών αεροπορικών υποδομών, την κατάσταση του παλαιού τεχνολογικού εξοπλισμού και την ταχύτητα με την οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν αντίστοιχες δυσλειτουργίες.

Η επαναφορά των πτήσεων αποτέλεσε μόνο το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της ομαλότητας. Το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι να προσδιοριστεί με ακρίβεια τι προκάλεσε τη διακοπή, γιατί επηρεάστηκαν τα συστήματα σε τόσο μεγάλη έκταση και ποια μέτρα θα αποτρέψουν την επανάληψη ενός ανάλογου περιστατικού.

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