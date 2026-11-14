ΗΠΑ: Ήρθη η απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που είχε επιβάλει η FAA

Τέλος στον εγκλωβισμό χιλιάδων ταξιδιωτών, καθώς η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποκατέστησε το πρόβλημα επικοινωνιών στα κέντρα ελέγχου τα ξημερώματα του Σαββάτου

Newsroom

ΗΠΑ: Ήρθη η απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών που είχε επιβάλει η FAA
The Federal Aviation Administration headquarters is seen in Washington, Friday, Nov. 13, 2026. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η FAA κατήργησε την απαγόρευση απογείωσης αεροσκαφών σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια.
  • Η απαγόρευση είχε επιβληθεί λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
  • Το πρόβλημα επικοινωνιών αποκαταστάθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.
  • Η άρση της απαγόρευσης ανακοινώθηκε στις 20:15 της Παρασκευής ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ.
  • Η κατάσταση είχε προκαλέσει εγκλωβισμό χιλιάδων ταξιδιωτών.
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Η ομοσπονδιακή υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε την άρση απαγόρευσης απογείωσης αεροσκαφών που είχε επιβάλει σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια, λόγω προβλήματος στις επικοινωνίες που έπληξε τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η απόφαση ήρθη στις 20:15 το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 03:15 ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα).

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