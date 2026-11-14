Χάος στις ΗΠΑ: Καθήλωση πτήσεων - Εγκλωβισμένοι 1,5 εκατ. επιβάτες - Στο επίκεντρο νέο λογισμικό ΑΙ

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επέβαλε πανεθνική απαγόρευση απογειώσεων. Στο επίκεντρο το νέο λογισμικό ελέγχου κυκλοφορίας SMART, ενώ 600 πτήσεις αναγκάστηκαν σε εκτροπή.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Χάος στις ΗΠΑ: Καθήλωση πτήσεων - Εγκλωβισμένοι 1,5 εκατ. επιβάτες - Στο επίκεντρο νέο λογισμικό ΑΙ
A board lists arrivals and departures at Seattle-Tacoma International Airport on Friday, Nov. 13, 2026, in Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η FAA επέβαλε πανεθνική απαγόρευση απογειώσεων στις ΗΠΑ λόγω προβλημάτων σε νέο λογισμικό ελέγχου κυκλοφορίας SMART, εγκλωβίζοντας περίπου 1,5 εκατομμύριο επιβάτες.
  • Περίπου 600 πτήσεις αναγκάστηκαν σε εκτροπή, με σημαντικό πλήγμα στα αεροδρόμια O'Hare του Σικάγου και Ντένβερ.
  • Η βλάβη στις επικοινωνίες επηρεάζει και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου της FAA, ενώ οι τεχνικοί διερευνούν το πρόβλημα χωρίς να έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.
  • Το νέο λογισμικό SMART αποτελεί μέρος εκτενούς έργου εκσυγχρονισμού της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο χρηματοδοτείται με δισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο μεγάλο μέρος παραμένει ανολοκλήρωτο.
  • Η αναστολή απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο είναι η πρώτη μετά τον Ιανουάριο του 2023 και τη μεγαλύτερη μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
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Πρωτοφανής παράλυση πλήττει τον αμερικανικό εναέριο χώρο, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες στα τερματικά των αεροδρομίων. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επέβαλε πανεθνική απαγόρευση απογειώσεων, τη στιγμή που 11.000 πτήσεις και περίπου 1,5 εκατομμύριο επιβάτες ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ήδη 600 πτήσεις έχουν αναγκαστεί σε εκτροπή. Από αυτές, 496 επέστρεψαν στο αεροδρόμιο αναχώρησης, ενώ 104 προσγειώθηκαν σε εναλλακτικούς προορισμούς. Το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στο αεροδρόμιο O'Hare του Σικάγου με 28 εκτροπές και στο Ντένβερ με 26. Ακολουθούν το Ντάλας με 19, καθώς και το National της Ουάσινγκτον, η Σάρλοτ και το Λος Άντζελες με 16.

Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο Ronald Reagan Washington National έχει φτάσει στο απόλυτο όριο της χωρητικότητάς του. Το O'Hare του Σικάγου πλησιάζει επίσης στο 100% της πληρότητάς του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την προσγείωση των αεροσκαφών. Όσα βρίσκονται ήδη στον αέρα αντιμετωπίζουν πλέον πολύωρες αναμονές και αξιολογούνται κατά περίπτωση.

Το σύστημα SMART και το ντόμινο της κρίσης

Πίσω από το τεράστιο ψηφιακό μπλακάουτ εκτιμάται πως κρύβεται μια νέα ενημέρωση λογισμικού. Η FAA βρισκόταν στη διαδικασία ανάπτυξης του SMART, ενός προηγμένου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας με συνολικό κόστος 875 εκατομμύρια δολάρια. Το σύστημα ενσωματωνόταν στον εναέριο χώρο που καλύπτεται από 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου ακριβώς τη στιγμή που διατάχθηκε η πανεθνική καθήλωση.

Όπως ανακοινώθηκε από τη Virgin Atlantic, η εταιρεία έχει γνώση της κατάστασης και παρακολουθεί την εντολή της FAA «αξιολογώντας οποιονδήποτε αντίκτυπο στις πτήσεις μας». Οι επιπτώσεις περνούν ραγδαία και τα σύνορα των ΗΠΑ. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Καναδά, NAV Canada, ξεκαθάρισε πως τα δικά της συστήματα λειτουργούν κανονικά. Κι όμως, ο συναγερμός παραμένει. «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ασφαλή κίνηση της εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο μας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αεροσκαφών που ενδέχεται να εκτραπούν», δήλωσαν οι Καναδοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με ειδοποίηση της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η οποία αναρτήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, «όλα τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα στο έδαφος μέχρι νεωτέρας».

«Οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση», διευκρινίζεται στην ίδια ειδοποίηση.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, σχεδόν 7.000 πτήσεις έχουν καθυστερήσει ή ακυρωθεί, ενώ η διαταραχή ενδέχεται να επηρεάσει και δρομολόγια από και προς το Ισραήλ.

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη απόφαση της FAA να αναστείλει τις απογειώσεις σε όλη τη χώρα ακολούθησε αναφορές της υπηρεσίας για σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες νωρίτερα το βράδυ.

Η υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στις επικοινωνίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του μέτρου σε εθνικό επίπεδο, η FAA είχε αναστείλει την εναέρια κυκλοφορία στο Σικάγο λόγω αυτών των προβλημάτων.

Το CBS News μετέδωσε επίσης ότι είχε επιβληθεί αναστολή απογειώσεων και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μίντγουεϊ.

Στην ειδοποίησή της ανέφερε:

«Λόγω έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας: Προσοχή, προς όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Με εντολή του Κέντρου Διοίκησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αναστέλλονται οι απογειώσεις σε όλα τα αεροδρόμια. Όλα τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα στο έδαφος μέχρι νεωτέρας. Οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση».

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι η βλάβη στις επικοινωνίες επηρεάζει και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση των αεροσκαφών κατά την πτήση τους μεταξύ αεροδρομίων σε όλη τη χώρα.

Τεχνικοί της FAA διερευνούν το πρόβλημα, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία. Οι διεθνείς πτήσεις που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

Η βλάβη σημειώνεται ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιχειρεί να εκσυγχρονίσει την απαρχαιωμένη τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Το Κογκρέσο ενέκρινε πέρυσι 12,5 δισ. δολάρια για το έργο, χρηματοδοτώντας την αντικατάσταση παλαιών χάλκινων καλωδίων μήκους πολλών μιλίων με οπτικές ίνες, καθώς και τη σταδιακή εγκατάσταση νέων συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας στα αεροδρόμια της χώρας.

Μεγάλο μέρος του εκσυγχρονισμού παραμένει ανολοκλήρωτο. Ο Ντάφι έχει δηλώσει ότι θα χρειαστούν επιπλέον 30 δισ. δολάρια για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να ασκεί πιέσεις στο Κογκρέσο για την έγκριση της χρηματοδότησης.

Η αναστολή της Παρασκευής είναι η πρώτη που επιβάλλεται σε εθνικό επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023, όταν δυσλειτουργία σε κρίσιμο υπολογιστικό σύστημα της FAA ανάγκασε τις αρχές να διακόψουν τις απογειώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Πριν από εκείνο το περιστατικό, η τελευταία αντίστοιχη αναστολή είχε επιβληθεί μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

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