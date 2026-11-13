Βρετανία: Στα καταφύγια το προσωπικό στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ λόγω εχθρικών drones

Snapshot Το προσωπικό της βάσης RAF Lakenheath στη Βρετανία κλήθηκε να καταφύγει σε προστατευμένους χώρους λόγω ύποπτης δραστηριότητας drones.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές σε προσωπικό, αεροσκάφη ή υποδομές κατά το περιστατικό.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία συνεργάζεται με τις βρετανικές αρχές για την ασφάλεια του προσωπικού και των οικογενειών τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από μετακινήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών σε άλλες βρετανικές βάσεις λόγω απειλών που συνδέονται με το Ιράν.

Ο τοπικός βουλευτής επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για το κοινό και το περιστατικό έχει λήξει. Snapshot powered by AI

Το αμερικανικό προσωπικό στη RAF Lakenheath, μία από τις σημαντικότερες βάσεις που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στη Βρετανία, αναγκάστηκε να καταφύγει σε προστατευμένους χώρους, έπειτα από αναφορές για «ύποπτη, μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα drones».

Δεν υπήρξαν επιπτώσεις στο προσωπικό ή στα αεροσκάφη.

«Απόψε, στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ύποπτης, μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας drones πάνω από τη RAF Lakenheath. Δεν επηρεάστηκαν μέλη του προσωπικού, αεροσκάφη ή υποδομές», δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους ομολόγους μας στη χώρα υποδοχής, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία και την ασφάλεια των Αμερικανών στρατιωτικών μας, του αμερικανικού και βρετανικού πολιτικού προσωπικού, των εργαζομένων σε αναδόχους και όλων των οικογενειών μας. Η προστασία της κοινότητάς μας αποτελεί κοινή ευθύνη και ενθαρρύνουμε όλους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, αναφέροντας στις τοπικές αρχές οποιαδήποτε ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα».

Αμέσως δόθηκε εντολή στο προσωπικό της RAF Lakenheath να παραμείνει σε προστατευμένους χώρους.

Ο τοπικός βουλευτής Νικ Τίμοθι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε επικοινωνήσει με τις αρχές και πως «δεν υπάρχει απειλή για το κοινό και το περιστατικό έχει πλέον λήξει».

Στην κορυφή του μηνύματος συναγερμού που εστάλη στο προσωπικό αναγράφονταν με κόκκινα κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «REAL WORLD», δηλαδή ότι επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό.

Το μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονταν στη βάση να παραμείνουν σε προστατευμένους χώρους και ανέφερε: «Κατευθυνθείτε στον πλησιέστερο χώρο καταφυγής».

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την απομάκρυνση, τη Δευτέρα, περισσότερων από δώδεκα στρατιωτικών αεροσκαφών από μια δεύτερη μεγάλη αεροπορική βάση στο Σάφολκ, τη RAF Mildenhall, εν μέσω αναφορών για απειλή ασφαλείας που συνδεόταν με το Ιράν.

Τουλάχιστον δύο από τα αεροσκάφη μεταφέρθηκαν στη RAF Lakenheath.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ είχαν απομακρύνει τα βομβαρδιστικά τους από τρίτη βρετανική βάση, τη RAF Fairford, επίσης έπειτα από απειλές που συνδέονταν με το Ιράν, επιστρέφοντάς τα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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