ΗΠΑ: Αποκαλύφθηκε σχέδιο επίθεσης σε βρετανική αεροπορική βάση – Οι διασυνδέσεις με το Ιράν

Snapshot Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε τρεις άνδρες για σχεδιασμό σχεδόν 20 τρομοκρατικών επιθέσεων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, συνδέοντάς τους με οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Το δίκτυο περιλαμβάνει τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) και την ιρακινή οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, που θεωρούνται ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις από τις ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται σχέδιο επίθεσης στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford, όπου σταθμεύουν και αμερικανικές δυνάμεις, το οποίο φέρεται να προετοιμαζόταν τον Σεπτέμβριο.

Ένας από τους κατηγορουμένους συνέχισε να συντονίζει το δίκτυο από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένα μηνύματα μέσω συγγενών και συνεργατών.

Το δίκτυο φέρεται επίσης να είχε στόχο εβραϊκές κοινότητες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Snapshot powered by AI

Κατηγορίες σε βάρος τριών ανδρών για συμμετοχή στον σχεδιασμό σχεδόν 20 τρομοκρατικών επιθέσεων και αποπειρών σε ΗΠΑ και Ευρώπη απήγγειλε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, συνδέοντάς τους με οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη (10/11), οι τρεις άνδρες, με καταγωγή από το Ιράν και το Ιράκ, φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό δικτύου που περιλαμβάνει τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) και την ιρακινή οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται σχέδιο επίθεσης στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford, όπου σταθμεύουν και αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η επίθεση φέρεται να προετοιμαζόταν τον Σεπτέμβριο, με δύο από τους κατηγορουμένους να βρίσκονται τότε στο Ιράν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο τρίτος κατηγορούμενος βρισκόταν ήδη υπό κράτηση στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, συνέχισε να συντονίζει τη δράση του δικτύου μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένα μηνύματα που μετέφερε μέσω συγγενών και συνεργατών του στο εξωτερικό.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το δίκτυο είχε βάλει στο στόχαστρο και εβραϊκές κοινότητες σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Οι κατηγορίες δεν έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά, ενώ το Ιράν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

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