Ιράν προς ΗΠΑ: «Παραδοθείτε στους επτά όρους μας» – Ο Ρεζαΐ καταγγέλλει «ψευδείς ειδήσεις»

Snapshot Η Τεχεράνη απέρριψε τις δηλώσεις Τραμπ για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ζήτησε από τις ΗΠΑ να αποδεχθούν επτά όρους.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση για διάδοση «ψευδών ειδήσεων» σχετικά με συνομιλίες που δεν πραγματοποιούνται.

Οι ιρανικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν άρση κυρώσεων, αποδέσμευση κεφαλαίων, πολεμικές αποζημιώσεις και τερματισμό του αποκλεισμού.

Η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επαναφέρει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ ή να ξεκινήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις πριν ικανοποιηθούν οι όροι της.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία για απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε η Τεχεράνη στις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί προόδου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, καλώντας την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί τους επτά όρους που έχει θέσει το Ιράν.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Μοχσέν Ρεζαΐ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις» για συνομιλίες που, όπως υποστήριξε, δεν πραγματοποιούνται, ενώ χαρακτήρισε την αμερικανική κυβέρνηση «απεγνωσμένο τζογαδόρο».

«Πηγαίνετε πάσο. Σταματήστε να κατασκευάζετε ψευδείς ειδήσεις για φανταστικές συνομιλίες», έγραψε στην πλατφόρμα X, καλώντας την Ουάσιγκτον να αναγνωρίσει, όπως ανέφερε, τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην αμερικανική κυβέρνηση, απαιτώντας από τις ΗΠΑ να «παραδοθούν» στους επτά όρους που έχει επανειλημμένα παρουσιάσει η Τεχεράνη.

Μεταξύ των ιρανικών απαιτήσεων περιλαμβάνονται η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση δεσμευμένων κεφαλαίων, η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και ο τερματισμός του αποκλεισμού. Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να επαναφέρει την κανονική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ ούτε να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις προτού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της.

Η παρέμβαση Ρεζαΐ έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος, έπειτα από συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, έκανε λόγο για «θετική δυναμική» προς τον τερματισμό της σύγκρουσης και χαρακτήρισε σχεδόν απίθανη την επανάληψη των αμερικανικών επιθέσεων.

Οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις αναδεικνύουν το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες του Κατάρ και άλλων περιφερειακών μεσολαβητών. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία για την επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων.

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