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Την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας αναγνώρισε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το Vox εξασφάλισαν μαζί την απόλυτη πλειοψηφία στο ισπανικό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, ο Σάντσεθ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, προκειμένου να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Με καταμετρημένο περίπου το 92% των ψήφων, το PP αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με 134 έδρες, έναντι 115 των Σοσιαλιστών (PSOE).

Σημαντικά ενισχυμένο εμφανίζεται το Vox, το οποίο εξασφαλίζει 53 έδρες, από 33 στις προηγούμενες εκλογές.

Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, PP και Vox συγκεντρώνουν συνολικά 187 από τις 350 έδρες του Κοινοβουλίου, υπερβαίνοντας το όριο των 176 που απαιτείται για την απόλυτη πλειοψηφία.

Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει νέα δεδομένα για την πολιτική σκηνή της Ισπανίας, με τον Φεϊχόο να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των διεργασιών για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

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