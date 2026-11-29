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Σοβαρά προβλήματα στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας προκαλεί η κακοκαιρία, επιφέροντας καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις για το επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, έπειτα από ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν βλάβη στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ρεύματος στο τμήμα Πειραιάς – Μεταμόρφωση. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τη ροή των δρομολογίων, ενώ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ομαλή κυκλοφορία των συρμών.

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