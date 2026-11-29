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Εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία «Άργος», η οποία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 29 Νοεμβρίου σφυροκοπά μεγάλο μέρος της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται αντιμέτωπη με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε υποδομές και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών.

Με την αγωνία για την τύχη του αγνοούμενου ναυτικού στον Φλοίσβο να παραμένει, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες περιστατικά στο λεκανοπέδιο, ενώ η ενίσχυση των θυελλωδών ανέμων δημιουργεί νέες εστίες προβλημάτων.

Την ίδια ώρα, εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στη βόρεια Ελλάδα, όπου πόλεις και ορεινά χωριά έχουν καλυφθεί από πυκνό χιόνι, εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν στο οδικό δίκτυο και δήμοι ανακοινώνουν την αναστολή λειτουργίας των σχολείων για τη Δευτέρα.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, με το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων να στρέφεται πλέον στους ανέμους έως 10 μποφόρ και στις ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στην Κρήτη.

295 κλήσεις στην Πυροσβεστική – Περισσότερες από 200 για κοπές δέντρων στην Αττική

Αποκαλυπτικά της έκτασης των προβλημάτων στην Αττική είναι τα νεότερα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 295 κλήσεις για παροχή βοήθειας, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά περιστατικά που σχετίζονται με πτώσεις δέντρων.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε διασπορά σε ολόκληρη την Αττική, προκειμένου να επεμβαίνουν άμεσα όπου απαιτείται.

Η μεγάλη αύξηση των κλήσεων για κοπές δέντρων αποτυπώνει και τη νέα φάση στην οποία έχει εισέλθει η κακοκαιρία, καθώς μετά τις πολύωρες βροχοπτώσεις οι θυελλώδεις άνεμοι αποτελούν πλέον μία από τις σημαντικότερες απειλές για το λεκανοπέδιο.

Αγωνία στον Φλοίσβο για τον αγνοούμενο ναυτικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό ναυτικού στη θαλάσσια περιοχή της Μαρίνας Φλοίσβου, στο Παλαιό Φάληρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια εργασιών για την ασφαλή πρόσδεση θαλαμηγών, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, ιδιώτες δύτες, μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ιδιωτικά σκάφη.

Οι ισχυροί άνεμοι και ο κυματισμός δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών.

Χαλάνδρι: Έπεσε δέντρο στη λεωφόρο Πεντέλης

Δέντρο κατέπεσε στη λεωφόρο Πεντέλης, στο ύψος του Χαλανδρίου, το βράδυ της Κυριακής. Πρόκειται για το τρίτο τουλάχιστον αντίστοιχο περιστατικό, καθώς είχαν προηγηθεί πτώσεις δέντρων στη Νέα Ερυθραία και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Δείτε εικόνες:

Εκάλη: Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους – Απεγκλωβισμός δύο ατόμων

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Εκάλη, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώθηκαν στο οδικό δίκτυο είχαν ως αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε χειμάρρους.

Στην οδό Μυρτιάς χρειάστηκε η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από αυτοκίνητο.

Η ένταση της βροχόπτωσης και η συσσώρευση υδάτων δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς σε αρκετά σημεία των βορείων προαστίων.

Κηφισιά: Δέντρο καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα

Σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν στην οδό Σαρανταπόρου στην Κηφισιά, όταν μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ το δεύτερο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Από την πτώση του δέντρου επηρεάστηκε και το δίκτυο ηλεκτροδότησης της περιοχής. Συνεργεία του δήμου και του ΔΕΔΔΗΕ κινητοποιήθηκαν για την ασφαλή απομάκρυνση του κορμού και των κλαδιών.

Γλυφάδα: Πτώση δέντρου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Νέα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκάλεσε η πτώση δέντρου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία διακόπηκε στο ύψος της οδού Πρίγκηπος Πέτρου, στο ρεύμα προς Βούλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι ενισχύονταν στην Αττική, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσεων δέντρων και αποκόλλησης αντικειμένων.

Μαρκόπουλο: Κλειστή η λεωφόρος Βραυρώνος

Στην ανατολική Αττική, η συσσώρευση μεγάλου όγκου υδάτων οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βραυρώνος.

Η Τροχαία προχώρησε στον αποκλεισμό του δρόμου στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κορωπί: Κατέρρευσε τμήμα κατοικίας

Συναγερμός σήμανε και στο Κορωπί, όπου αναφέρθηκε κατάρρευση τμήματος κατοικίας.

Για λόγους ασφαλείας, επιβλήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κύπρου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γεωργίου Πρίφτη.

Το περιστατικό συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες αναφορές για ζημιές σε κτίρια κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

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Πικέρμι: Υπερχείλισε το ρέμα Βάρδα

Επικίνδυνες συνθήκες διαμορφώθηκαν στο Πικέρμι, μετά την υπερχείλιση του ρέματος Βάρδα.

Η οδός Ήμερου Πεύκου αποκλείστηκε, καθώς τα ορμητικά νερά καθιστούσαν αδύνατη την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Η Τροχαία τοποθέτησε σήμανση στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει τους οδηγούς από το να επιχειρήσουν να διασχίσουν τον πλημμυρισμένο δρόμο.

Άλιμος: Πλημμύρισε με λύματα η λεωφόρος Ποσειδώνος

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν από νωρίς και στην παραλιακή λεωφόρο, όπου μεγάλος όγκος υδάτων δυσχέρανε την κυκλοφορία.

Στον Άλιμο, η κατάσταση επιδεινώθηκε εξαιτίας της διαρροής λυμάτων στο οδόστρωμα της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλίμου, το περιστατικό συνδέεται με άνοιγμα καλύμματος του αποχετευτικού δικτύου, με αποτέλεσμα λύματα που προορίζονταν για την Ψυττάλεια να καταλήξουν στον δρόμο.

Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων σημειώθηκαν στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Βούλα και Γλυφάδα: Πλημμύρισαν κεντρικές λεωφόροι

Στη Βούλα, η συσσώρευση υδάτων οδήγησε από τα ξημερώματα στη διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το ύψος της οδού Ιωάννη Μεταξά, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρθηκαν στη Γλυφάδα, με την παραλιακή ζώνη των νοτίων προαστίων να βρίσκεται για αρκετές ώρες αντιμέτωπη με τις συνέπειες της έντονης βροχόπτωσης.

Δροσιά και Πεντέλη: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και φερτά υλικά

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η εικόνα στη Δροσιά και την Πεντέλη, όπου η παρατεταμένη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στη Δροσιά, δημοτικά συνεργεία επιχείρησαν για τον καθαρισμό των φρεατίων και την απομάκρυνση φερτών υλικών, προκειμένου να διευκολυνθεί η απορροή των υδάτων.

Στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν ήδη πέσει διατηρούν αυξημένο το υδρολογικό ενδιαφέρον ακόμη και μετά την εξασθένηση της βροχής.

«Φούσκωσαν» ο Κηφισός και ο Ιλισσός

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της ροής των υδάτων στον Κηφισό, με τις εικόνες από τον ποταμό να αποτυπώνουν τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε το λεκανοπέδιο.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε στον Ιλισσό, ενώ άνοδος της στάθμης παρατηρήθηκε σε αρκετά ρέματα της Αττικής.

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς ο πλημμυρικός κίνδυνος δεν περιορίζεται απαραίτητα με την υποχώρηση της βροχόπτωσης.

Στη Μαλακάσα έπεσαν 118,2 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Ενδεικτικά της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Μέχρι τις 16:30 της Κυριακής, στη Μαλακάσα είχαν καταγραφεί 118,2 χιλιοστά βροχής, ενώ στη Δροσιά το ύψος των βροχοπτώσεων είχε επίσης ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ιδιαίτερα υψηλές τιμές καταγράφηκαν στη Βατερή Ευβοίας με 131,8 χιλιοστά, στους Ζάρακες με 124,8 χιλιοστά, στη Μεγίστη Λαύρα με 111,2 χιλιοστά και στα Κριεζά Ευβοίας με 110 χιλιοστά.

Η ισχυρότερη ριπή ανέμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, καταγράφηκε στην Πορταριά Πηλίου και έφτασε τα 132 χιλιόμετρα την ώρα.

Ωρωπός: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και υπερχειλισμένα ρέματα

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Δήμος Ωρωπού, όπου οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων στα ρέματα της περιοχής.

Στο Πολυδένδρι, λόγω συσσώρευσης υδάτων, διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη.

Στην παραλία του Μαρκοπούλου Ωρωπού, η κυκλοφορία διακόπηκε στο ύψος της οδού Λεμεσού και στα δύο ρεύματα.

Κάτω Πατήσια: Καθίζηση στο οδόστρωμα

Οι πολύωρες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα και στις υποδομές της πρωτεύουσας, με περιστατικό καθίζησης του οδοστρώματος να καταγράφεται στην οδό Νικοπόλεως, στα Κάτω Πατήσια.

Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρθηκαν στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, από το ύψος του κόμβου της Οινόης, στο ρεύμα προς Λαμία.

Στα λευκά η βόρεια Ελλάδα – Πού σημειώθηκαν πυκνές χιονοπτώσεις

Ενώ η Αττική δοκιμάζεται από τις πλημμύρες και τους θυελλώδεις ανέμους, η βόρεια Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στον χειμώνα, με πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με σχετικά χαμηλό υψόμετρο.

Θεσσαλονίκη: Χιόνια στον Χορτιάτη, στον Σοχό και στον Λαγκαδά

Οι πρώτες νιφάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον Χορτιάτη, ενώ χιονοπτώσεις καταγράφηκαν στον Σοχό, στον Ασκό, στον Λαγκαδά, στην Όσσα και στο Λευκοχώρι.

Από το μεσημέρι της Κυριακής τέθηκε σε ισχύ η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων ο Χορτιάτης, το Φίλυρο, το Ασβεστοχώρι, η Εξοχή, τα Πεύκα και ο Άγιος Βασίλειος.

Κοζάνη: Χιόνισε ακόμη και μέσα στην πόλη

Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό και στην Κοζάνη, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής το χιόνι κάλυψε στέγες, αυλές και δέντρα.

Στα λευκά ντύθηκαν επίσης ορεινές περιοχές των Δήμων Σερβίων, Βοΐου και Εορδαίας, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα να επιχειρούν για τη διατήρηση της προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο.

Κοζάνη: Εγκλωβίστηκαν 20 εκδρομείς σε ορεινό καταφύγιο

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στήθηκε στο ορεινό καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου, όπου περίπου 20 εκδρομείς εγκλωβίστηκαν εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης.

Οι εκδρομείς είχαν διανυκτερεύσει στο καταφύγιο, ωστόσο το πρωί διαπίστωσαν ότι η επιστροφή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ύψος του χιονιού είχε ξεπεράσει τα 40 εκατοστά.

Οι ίδιοι επικοινώνησαν με το 112 ζητώντας βοήθεια, ενώ μηχανήματα του δήμου κινητοποιήθηκαν για τη διάνοιξη του δρόμου.

Στα «λευκά» και Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά

Πυκνές χιονοπτώσεις καταγράφηκαν στη Φλώρινα, ενώ στα λευκά ντύθηκαν περιοχές των Γρεβενών και της Καστοριάς, μεταξύ των οποίων η Κλεισούρα.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν επίσης στο Σέλι Ημαθίας, στα ορεινά της Πιερίας και των Σερρών, καθώς και στα ορεινά της Ξάνθης και της Ροδόπης.

Στον Λαϊλιά Σερρών κινητοποιήθηκαν εκχιονιστικά μηχανήματα για τον καθαρισμό του δρόμου προς το χιονοδρομικό κέντρο.

Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, με δήμους της χώρας να ανακοινώνουν αναστολή μαθημάτων για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Μεταξύ των δήμων που έχουν ανακοινώσει κλείσιμο σχολείων είναι η Φλώρινα, το Αμύνταιο, η Εορδαία και το Λουτράκι–Περαχώρα–Άγιοι Θεόδωροι.

Στον Δήμο Πρεσπών τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και των συνθηκών που επικρατούν στο οδικό δίκτυο.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Απαγορευτικό απόπλου

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι έχουν οδηγήσει στην αναστολή δρομολογίων.

Απαγορευτικό απόπλου τέθηκε σε ισχύ στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε περιφερειακές ακτοπλοϊκές συνδέσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες προς τις Σποράδες, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές Αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 – Οι προειδοποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η εξέλιξη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων οδήγησε στη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και στην αποστολή διαδοχικών προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112.

Στις 14:05 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της Αττικής, στις 14:18 στην Εύβοια και στις 14:26 στη Σκύρο, ενώ ακολούθησε η απόφαση για την έκδοση αντίστοιχου μηνύματος σε Λακωνία και Κύθηρα.

Η Πολιτική Προστασία συστήνει στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ανέμους, να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις, τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα και αναρτημένες πινακίδες, καθώς και την παραμονή σε παράκτιες περιοχές όπου επικρατεί έντονος κυματισμός.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κοντά σε πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, τα οποία οι πολίτες δεν πρέπει να επιχειρούν να διασχίσουν ούτε πεζή ούτε με όχημα.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Στο επίκεντρο η Κρήτη

Η κακοκαιρία «Άργος» αναμένεται να συνεχίσει την επέλασή της και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με το κύριο βάρος των ισχυρών βροχοπτώσεων να μετατοπίζεται προς τη νότια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, όπου τα συνολικά ύψη βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τα 160 χιλιοστά.

Στην Αττική αναμένεται αισθητή εξασθένηση των βροχοπτώσεων, ωστόσο οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες, καθώς τοπικά ενδέχεται να φτάσουν τα 10 μποφόρ.

Παράλληλα, το ήδη επιβαρυμένο έδαφος στη βορειοανατολική Αττική, στην Εύβοια και στην ανατολική Θεσσαλία διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ακόμη και με μικρότερης έντασης νέες βροχοπτώσεις.

Από την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση των φαινομένων, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί άμεσα το κρύο και η χειμωνιάτικη εικόνα του καιρού.

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