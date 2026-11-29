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Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Αττική από την επέλαση της κακοκαιρίας «Άργος», με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, πτώσεις δέντρων και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω πτώσης δέντρου διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της οδού Πρίγκηπος Πέτρου, στο ρεύμα προς Βούλα, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες προβλήματα που έχουν καταγραφεί από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 29 Νοεμβρίου στο λεκανοπέδιο, ενώ νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βραυρώνος, στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Η ανησυχία των Αρχών εντείνεται όσο ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι στην Αττική ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 10 μποφόρ. Το ήδη επιβαρυμένο από τις πολύωρες βροχοπτώσεις έδαφος αυξάνει τον κίνδυνο εκρίζωσης δέντρων και πρόκλησης νέων ζημιών.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση κάτω από μεγάλα δέντρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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