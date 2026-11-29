Στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στα Δύο Αοράκια έφτασαν οι πρώτοι μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονταν από χθες στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου διανυκτέρευσαν, σε εξωτερικό περιφραγμένο χώρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επειτα από συνεννόηση Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Ηρακλείου και Λιμενικού Σώματος, όσοι δεν βρίσκονταν μέσα στο παλιό εμπορευματικό σταθμό στο λιμάνι, μεταφέρθηκαν στα δύο βοηθητικά γήπεδα μπάσκετ στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού ενόψει και της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Ήδη η νύχτα που πέρασαν στο λιμάνι ήταν πολύ δύσκολη ως εκ τούτου αποφασίστηκε η προσωρινή διάθεση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ.

Στο χώρο μεταφέρθηκαν στρώματα, υπνόσακοι, φαγητό και νερό για περίπου χίλιους ανθρώπους, ενω στόχος είναι να μην διανυκτερεύσει κανείς σήμερα και τις επόμενες ημέρες που θα διαρκεί η κακοκαιρία σε εξωτερικό χώρο. Αν χρειαστεί, σύμφωνα και με το δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, θα ανοίξει και το μεγάλο γήπεδο του μπάσκετ στον ίδιο χώρο.

Την ίδια ώρα έχει ήδη εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φύγουν με το πλοιο της γραμμής 200 μετανάστες, όπως είχε προγραμματιστεί.

Αντίστοιχα δεν θα φύγει από το Λαύριο ούτε το πλοίο που έχει να ναυλωθεί για τη μεταφορά των μεταναστών απευθείας σε δομές της υπόλοιπης χώρας.

Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 3.300 μετανάστες, με τους 800 να είναι στην Αγυιά Χανίων, τους 1750 στο Ηράκλειο και άλλους 750 στην Ιεράπετρα Λασιθίου.