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Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω της κακοκαιρίας «Άργος», καθώς οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου.

Μετά τη νεότερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων, αποφασίστηκε η έκδοση νέου προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112 για τους κατοίκους των Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας και Κυθήρων.

Πρόκειται για την τέταρτη περιοχή για την οποία αποφασίζεται η ενεργοποίηση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης μέσα στην Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς είχαν προηγηθεί αντίστοιχα μηνύματα για την Αττική, την Εύβοια και τη Σκύρο.Οι περιοχές για τις οποίες ενεργοποιήθηκε το 112Ειδικότερα, τα προειδοποιητικά μηνύματα που προηγήθηκαν εστάλησαν:

Στις 14:05, στην Αττική .

. Στις 14:18, στην Εύβοια .

. Στις 14:26, στη Σκύρο.

Στις παραπάνω περιοχές προστίθεται πλέον και η Λακωνία, λόγω της αναμενόμενης έντασης των ανέμων.

Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε διασπορά σε διάφορα σημεία της επικράτειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση επέμβασή τους σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων περιστατικών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα (30/11) – Αναλυτικά οι περιοχές, τι ισχύει για Αττική

Ήδη, οι πρώτοι δήμοι έχουν ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ σε άλλες περιοχές αποφασίστηκε η τροποποίηση του ωραρίου προσέλευσης.

Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Δήμος Φλώρινας

Οι χιονοπτώσεις και οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τη δημοτική Αρχή στην απόφαση να αναστείλει τη λειτουργία όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αμυνταίου

Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια και τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι παιδικοί σταθμοί θα υποδεχθούν κανονικά τα παιδιά.

Δήμος Καρύστου

Στην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων προχωρά και ο Δήμος Καρύστου στην Εύβοια, λόγω της επικινδυνότητας των αναμενόμενων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση αφορά τόσο τα σχολεία όσο και τους παιδικούς σταθμούς του δήμου.

Πρέσπες: Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα

Διαφορετική απόφαση έλαβε η δημοτική Αρχή των Πρεσπών, όπου τα σχολεία θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα, αλλά η προσέλευση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί μία ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο.

Η τροποποίηση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου.

Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική

Παρά τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που καταγράφηκαν την Κυριακή στο λεκανοπέδιο και τις προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί επίσημη ανακοίνωση για οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στην Αττική.

Οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των δήμων τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νεότερες αποφάσεις ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

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