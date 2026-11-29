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Μυστική συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο είχε ο πρίγκιπας Χάρι τον περασμένο μήνα στο κτήμα Μπαλμόραλ της Σκωτίας, στην πρώτη τους κατ' ιδίαν επαφή αφότου ο Δούκας του Σάσεξ επέστρεψε με την οικογένειά του στη Βρετανία, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει η Sun on Sunday, ο 78χρονος μονάρχης προσκάλεσε τον νεότερο γιο του να περάσουν χρόνο μαζί χωρίς την παρουσία της βασίλισσας Καμίλα, της συζύγου του Χάρι, Μέγκαν, ή των παιδιών τους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο της 17ης Οκτωβρίου και κρατήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι να αποκαλυφθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο βασιλιάς Κάρολος διέμενε στην κατοικία Μπίρκχολ, εντός του κτήματος των 50.000 στρεμμάτων στο Αμπερντίνσαϊρ, καθώς οι κύριοι χώροι και το κάστρο του Μπαλμόραλ ήταν εκείνη την περίοδο ανοιχτά για το κοινό. Αν και δεν έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους, πηγή με γνώση του παρασκηνίου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει επιθυμία να διατηρηθούν καλές σχέσεις».

Η επιστροφή στη Βρετανία και το ιστορικό των επαφών

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ του Καρόλου και του 42χρονου Χάρι μετά την επιστροφή του τελευταίου από την εξαετή παραμονή του στην Καλιφόρνια, καθώς και μόλις την τέταρτη φορά που συναντώνται από τη στέψη του βασιλιά το 2023. Τους τελευταίους μήνες, ο Δούκας του Σάσεξ είχε εκφράσει δημοσίως την επιθυμία του να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του, έπειτα από την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετακόμισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020.

Το τετ-α-τετ στη Σκωτία ακολούθησε τη συνάντηση που είχαν ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στο Χάιγκροουβ τον Ιούλιο, έναν μήνα πριν από την οριστική επιστροφή της οικογένειας στη Βρετανία. Τα Ανάκτορα είχαν περιγράψει τότε εκείνη τη συνάντηση στην ιδιωτική κατοικία του βασιλιά στο Γκλόστερσαϊρ ως «ιδιωτική οικογενειακή στιγμή», η οποία αποτέλεσε και την πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια που ο Κάρολος είδε από κοντά τα εγγόνια του, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ. Πριν από το καλοκαίρι, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν δεν είχαν βρεθεί μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022, όταν είχαν παραστεί στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα για τη νέα συνάντηση, ενώ ζητήθηκε σχόλιο και από τους εκπροσώπους του Δούκα του Σάσεξ.

*Με πληροφορίες από independent

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