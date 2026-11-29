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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας ήδη προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Η ένταση των φαινομένων οδήγησε στην έκδοση τριών προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112 για την Αττική, την Εύβοια και τη Σκύρο, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επιχειρήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας σε πολίτες.

Ωστόσο, η εξέλιξη της κακοκαιρίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι το επεισόδιο θα έχει μεγάλη διάρκεια, με διαφορετικές περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο τις επόμενες ημέρες. Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου και η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου αναδεικνύονται ως οι πλέον κρίσιμες ημέρες, με πολύ μεγάλα ύψη βροχής και έντονες τοπικές εξάρσεις, αρχικά στην κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και στη συνέχεια στην Κρήτη.

Η ανάλυση των προγνωστικών εργαλείων Early Warning και Rain Intensity Watch του ICON-EU αποτυπώνει όχι μόνο το μέγεθος των αναμενόμενων βροχοπτώσεων, αλλά και τη γεωγραφική μετατόπιση των ισχυρότερων φαινομένων, καθώς και τη διάρκειά τους. Το κρίσιμο ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο πόσο νερό αναμένεται να πέσει, αλλά σε ποιες περιοχές, με ποια ένταση και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα που είναι σε εξέλιξη και θα επηρεάσουν τις επόμενες ώρες έως και αύριο Δευτέρα διάφορες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, αποφασίστηκε η έκδοση τριών προειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112.

Συγκεκριμένα

Στις 14:05, για την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής

Στις 14:18, για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και

Στις 14:26, για τη νήσο Σκύρο

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν σχεδόν το σύνολο της χώρας οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι στιγμής έχουν επιχειρήσει στις κάτωθι περιπτώσεις:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για:

46 κοπές δένδρων

1 άντληση υδάτων

1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και

5 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για:

18 κοπές δένδρων

Στη Δυτική Μακεδονία για

7 κοπές δέντρων

2 αντλήσεις υδάτων και

1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για

11 κοπές δένδρων και

1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για:

27 κοπές δένδρων και

5 αντλήσεις υδάτων

Στη Δυτική Ελλάδα για:

9 κοπές

1 άντληση υδάτων και

1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Αττικής για:

8 κοπές δένδρων και

12 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για:

4 κοπές δέντρων

5 αντλήσεις υδάτων και

1 αφαίρεση αντικειμένου

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν σε διασπορά σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επέμβουν άμεσα εφόσον απαιτηθεί.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η Κυριακή είναι η ημέρα με το ισχυρότερο σήμα για την κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Το Early Warning του ICON-EU δίνει σημειακό ημερήσιο μέγιστο 180 mm.

Το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Πελοπόννησο, με μεγάλες τοπικές εντάσεις και σημαντικές εξαωρες συσσωρεύσεις.

Από το Rain Intensity Watch ξεχωρίζουν:

Στερεά Ελλάδα: 24,6 mm/1h – 55,0 mm/3h – 94,9 mm/6hΑττική: 23,0 mm/1h – 48,1 mm/3h – 72,0 mm/6hΘεσσαλία: 21,3 mm/1h – 38,4 mm/3h – 70,0 mm/6hΠελοπόννησος: 20,5 mm/1h – 45,4 mm/3h – 68,4 mm/6h

Η χρονική ακολουθία δείχνει ότι τα εντονότερα φαινόμενα ξεκινούν νωρίτερα στη Θεσσαλία, μεταφέρονται στη συνέχεια προς Στερεά και Αττική και αργότερα προς την Πελοπόννησο.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Τη Δευτέρα το κύριο βάρος μετατοπίζεται προς την Κρήτη.

Το Early Warning δίνει σημειακό ημερήσιο μέγιστο 177 mm, σχεδόν ίδιο με εκείνο της Κυριακής.

Η Κρήτη παρουσιάζει:

18,4 mm/1h – 49,9 mm/3h – 89,7 mm/6h

Η εξάωρη τιμή των 89,7 mm είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταξύ όλων των Περιφερειών και δείχνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό δεν είναι μόνο η ένταση αλλά και η διάρκεια της βροχόπτωσης.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Από την Τρίτη αρχίζει σαφής αποκλιμάκωση.

Το μέγιστο ημερήσιο ύψος βροχής περιορίζεται στα 68 mm.

Τα φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας και το Αιγαίο, αλλά η γενική ένταση είναι αισθητά μικρότερη σε σχέση με την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Η εξασθένηση συνεχίζεται.

Το ημερήσιο σημειακό μέγιστο υποχωρεί στα 45 mm.

Οι βροχές έχουν πλέον περισσότερο τοπικό χαρακτήρα, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον κυρίως προς το νότιο και ανατολικό Αιγαίο.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

Την Πέμπτη το Early Warning εμφανίζει μέγιστο περίπου 42 mm.

Η εικόνα είναι σαφώς πιο ήπια σε σχέση με την αρχή της περιόδου, αν και παραμένουν κατά τόπους βροχοπτώσεις, κυρίως σε νησιωτικές και ανατολικές περιοχές.

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