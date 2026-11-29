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Τη δική του εκδοχή για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην Αγία Παρασκευή, με πρωταγωνιστές έναν 78χρονο και έναν 53χρονο, έδωσε ο δικηγόρος του ηλικιωμένου, μιλώντας στο ERTnews Radio.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο 78χρονος εργαζόταν σε πολυκατοικία, όπου είχε αναλάβει, κατόπιν εντολής της διαχείρισης, την αντικατάσταση λαμπτήρων στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην πυλωτή της πολυκατοικίας, όταν ο ηλικιωμένος επιχείρησε να τοποθετήσει μια σκάλα προκειμένου να αλλάξει λάμπα. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο δικηγόρος, η μοτοσικλέτα του 53χρονου εμπόδιζε την πρόσβαση στο σημείο, με αποτέλεσμα ο 78χρονος να τη μετακινήσει.

Η ενέργεια αυτή φέρεται να εξόργισε τον 53χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με την εκδοχή που μεταφέρει ο συνήγορος του ηλικιωμένου, επιτέθηκε πρώτος στον εντολέα του.

«Κατά τις αναφορές του εντολέως μου, ο 53χρονος επιτέθηκε πρώτος. Φοβούμενος ο εντολέας μου, προσπάθησε με το κατσαβίδι, που ήταν εργαλείο της δουλειάς του, να τον χτυπήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος στο ERTnews Radio.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας των δύο εμπλεκομένων μετά το επεισόδιο, ο συνήγορος σημείωσε ότι ο 53χρονος αποχώρησε σχεδόν αμέσως από το νοσοκομείο, ενώ ο 78χρονος παρέμεινε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όπως εξήγησε, αρχικά αποφασίστηκε από τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης η κράτηση του ηλικιωμένου, λόγω του τραυματισμού που προκάλεσε με το κατσαβίδι. Ωστόσο, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι κατά τη σημερινή παρουσία του ενώπιον του εισαγγελέα ανέπτυξε τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο εντολέας του, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος μέχρι τον ορισμό της δίκης.

Παράλληλα, όπως διευκρίνισε, λόγω των τραυματισμών που φέρει ο 78χρονος, θα υπάρξει και ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αξιολογηθούν τα χτυπήματα που δέχθηκε και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της συμπλοκής.

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