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Άνοιξαν σήμερα το πρωί οι κάλπες στην Ισπανία για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα επιχειρήσει να ανατρέψει τα προγνωστικά που ευνοούν τη δεξιά, η οποία ενδέχεται να συμμαχήσει με την ακροδεξιά για να κυβερνήσει.

Από τις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας), οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες γι' αυτή την εκλογική αναμέτρηση, το αποτέλεσμα της οποίας θα παρακολουθηθεί στενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγους μήνες πριν από άλλες σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις, κυρίως στη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 20:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται περίπου μία ώρα αργότερα. Το πρώτο κόμμα χρειάζεται 176 έδρες για να έχει πλειοψηφία στην 350μελή βουλή.

Ο Σάντσεθ ελπίζει σε ανατροπή

Ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές στις 5 Οκτωβρίου, καθώς η αδυναμία της κυβέρνησης συνασπισμού να περάσει έκτακτα μέτρα για τη στεγαστική κρίση από το κατακερματισμένο κοινοβούλιο δυσχέρανε περαιτέρω τη διακυβέρνηση.

Αν και τις τελευταίες εβδομάδες κατάφερε να «ψαλιδίσει» τη δημοσκοπική διαφορά μεταξύ του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) και του Λαϊκού Κόμματος (PP), το οποίο ηγείται ο συντηρητικός Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, οι μετρήσεις δείχνουν ότι ακόμη και με πρωτιά των Σοσιαλιστών, η συγκρότηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από την Αριστερά παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

«Φυσικά και είναι δυνατό, θα τα καταφέρουμε ξανά», τόνισε την Παρασκευή ο Σάντσεθ μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του στη Μαδρίτη, προβάλλοντας τις οικονομικές επιδόσεις και τις κοινωνικές κατακτήσεις της κυβέρνησής του και προειδοποιώντας για «οπισθοδρόμηση» σε περίπτωση επικράτησης της δεξιάς.

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