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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής, περίπου στις 04:30 σημειώθηκε έκρηξη έξω από εστιατόριο στην οδό Φοίβης στη Γλυφάδα.

Οι περίοικοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους από την έκρηξη και κάλεσαν τις Αρχές. Αμέσως έσπευσε στο σημείο ομάδα από το οικείο ΑΤ, καθώς και πυροτεχνουργοί από την ΤΕΕΜ. Ωστόσο, όπως διαπίστωσαν οι υπάλληλοι του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, εκτός από έναν μικρό κρατήρα, που επιβεβαιώνει ότι έγινε έκρηξη, δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης.

Η ασφάλεια Γλυφάδας ερευνά το περιστατικό και συλλέγει υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, τόσο του εστιατορίου που αποτέλεσε στόχο, όσο και των παρακείμενων καταστημάτων για να διαπιστώσει πώς προκλήθηκε η έκρηξη.