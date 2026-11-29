Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η δεύτερη ημέρα της 12ης αγωνιστικής της Superleague με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες.

Το πρώτο ντέρμπι «δικεφάλων» της σεζόν είναι γεγονός. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοντράρονται στην «Allwyn Arena» με φόντο να συνεχίσουν το κυνήγι του Παναθηναϊκού στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Οι δύο «Δικέφαλοι» μπαίνουν στη μάχη με κοινό στόχο τους τρεις βαθμούς, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η «Ένωση» επιστρέφει στο γήπεδό της για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, έχοντας ως βασικό στόχο να αξιοποιήσει τη δύναμη της έδρας της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο, μετρώντας επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μία.

Αξιοσημείωτη είναι, μάλιστα, η εντός έδρας παρουσία της, καθώς έχει το απόλυτο των νικών στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα της. Με απολογισμό 24 γκολ υπέρ και μόλις έξι κατά στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ διαθέτει τόσο επιθετική αποτελεσματικότητα όσο και αμυντική σταθερότητα.

Παράλληλα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας. Ο προπονητής της ΑΕΚ θα απουσιάσει λόγω της τιμωρίας μίας αγωνιστικής που του επιβλήθηκε μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Καλαμάτα.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα με ξεκάθαρη επιδίωξη να φύγει με το τρίποντο από μια δύσκολη έδρα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 22 βαθμούς, έχοντας απολογισμό επτά νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες σε έντεκα αναμετρήσεις.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του, σε μια αναμέτρηση όπου οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έχει ανακοινώσει την αποστολή της ομάδας του, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Σερίφ Εντιαγέ. Ο Σενεγαλέζος φορ ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες και αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του Ιταλού προπονητή για το μεγάλο ντέρμπι.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 1 League.

Δύσκολο έργο στο Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τη Νόρτζελαντ μεσοβδόμαδα για το Conference League με 3-2 έπειτα από ανατροπή των Δανών. Ήταν η πρώτη του ήττα έπειτα από ενάμιση μήνα σε όλες τις διοργανώσεις και η πρώτη του φετινή ήττα στην Ευρώπη.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ συνεχίζει ωστόσο το εντυπωσιακό σερί νικών της στο πρωτάθλημα οπού μετρά 6 νίκες και θέλει να αφήσει πίσω της τόσο την «κακοδαιμονία» των τραυματισμών έπειτα από το σοβαρότατο πλήγμα με τον Αντίνο όσο και το κακό εικοσάλεπτο κόντρα στη Νόρτζελαντ και να κλείσει τον Νοέμβριο με νίκη.

Αντιμετωπίζει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο που βρίσκεται στην 12η θέση με 7 βαθμούς. Ο Νίστρουπ θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Ντε Φραι και Σαλάχ - Εντίν, ενώ εκτός αποστολής έμεινε λόγω μυϊκού προβλήματος ο Πελίστρι.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Μεγάλο ματς στη Θεσσαλονίκη

Την ευκαιρία να αξιοποιήσει την αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση του Ολυμπιακού θέλει να εκμεταλλευτεί ο Άρης, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στη Θεσσαλονίκη, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Οι «κίτρινοι» προέρχονται από σημαντική εκτός έδρας νίκη στην Τρίπολη, η οποία μάλιστα ήρθε με buzzer beater, αποτέλεσμα που ανέβασε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία τους. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετρά πλέον πέντε νίκες στις έξι τελευταίες αγωνιστικές και θέλει να δώσει συνέχεια στο θετικό της σερί, απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα με 4-2 από τη Μίλαν για το UEFA Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν προβληματίζονται μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, καθώς προηγήθηκαν με 2-0, πριν χάσουν τον έλεγχο και γνωρίσουν την ανατροπή.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ καλείται πλέον να ανασυνταχθεί, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά, έχοντας μπροστά της μία δύσκολη αποστολή στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, στο πρωτάθλημα τα περιθώρια για νέες απώλειες είναι περιορισμένα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει προβάδισμα τεσσάρων βαθμών στην κορυφή.

Έτσι, ο Ολυμπιακός αναζητά άμεση αντίδραση, ενώ ο Άρης θέλει να εκμεταλλευτεί την ευρωπαϊκή επιβάρυνση των Πειραιωτών και να προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη συγκομιδή του.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports2 League.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (Novasports 1, 17.00)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (Magenta Sport 1, 17.30)

Άρης – Ολυμπιακός (Novasports 2, 19.00)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Magenta Sport 1, 21.00)