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Σημαντικές αυξήσεις αποδοχών για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα φέρνει το 2027. Κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις ανοίγουν τον δρόμο για υψηλότερους μισθούς, πρόσθετα επιδόματα και παροχές, που ανεβάζουν σημαντικά το τελικό εισόδημα χιλιάδων εργαζομένων. Συγκεκριμένα, κλαδικές και επιχειρησιακές συμφωνίες, επιδόματα, προσαυξήσεις προϋπηρεσίας και ειδικές παροχές συνθέτουν ένα διαφορετικό τοπίο αμοιβών, με τους πραγματικούς μισθούς να μπορούν να ξεπεράσουν αισθητά τα επίσημα κατώτατα όρια των 920 ευρώ σήμερα ή των 960 ευρώ το 2027. Την ίδια ώρα, πέντε κλάδοι έχουν ήδη υπογράψει συλλογικές συμβάσεις με αυξημένους μισθούς και επιδόματα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την πρώτη κλαδική σύμβαση στο εμπόριο έπειτα από 14 χρόνια, με πρόταση για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ.

Η πρόταση προβλέπει κατώτατες αποδοχές 1.000 ευρώ, δηλαδή 80 ευρώ υψηλότερες από τον σημερινό νομοθετημένο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα είναι η πρώτη κλαδική σύμβαση στο εμπόριο μετά το 2012, επαναφέροντας σημαντικό δίχτυ προστασίας για χιλιάδες εργαζομένους, που μέχρι σήμερα αμείβονται με βάση τα γενικά κατώτατα όρια. Η συμφωνία αφορά εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής, σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα πώλησης καπνικών προϊόντων, αλλά και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop).

Οι πέντε κλάδοι των συλλογικών συμβάσεων

Οι κλάδοι που έχουν ήδη προχωρήσει στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων είναι οι εξής:

Πετρελαιοειδή και υγραέρια. Η τριετής σύμβαση, με αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2029, καλύπτει περίπου 5.000 εργαζομένους. Προβλέπει αναπροσαρμογές των εισαγωγικών μισθών και ημερομισθίων για το 2026 και δύο επιπλέον αυξήσεις: 3,5% από την 1η Απριλίου 2027 και 3,5% από την 1η Απριλίου 2028. Επισιτισμός. Η διετής σύμβαση προβλέπει βασικούς μισθούς από 930 έως 1.100 ευρώ. Στα ποσά αυτά προστίθενται επίδομα γάμου 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης έως 15% και επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%. Βιομηχανία και βιοτεχνία ζαχαρωδών προϊόντων. Προβλέπονται βασικά ημερομίσθια από 42,61 έως 44,05 ευρώ, επίδομα γάμου 10%, επίδομα εκπαίδευσης έως 10% και προσαύξηση 20% για αρχιτεχνίτες. Η επέκταση της σύμβασης διευρύνει την κάλυψη σε περίπου 23.000 εργαζομένους. Αρτοποιεία. Η σύμβαση προβλέπει αρχικό μισθό 950 ευρώ, επίδομα γάμου 10% και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 10%, καθώς και δυνατότητα πενθήμερης εργασίας 40 ωρών. Τεχνολόγοι και επιστήμονες τροφίμων, ποτών και διατροφής. Η τριετής σύμβαση προβλέπει ειδικό τεχνικό επίδομα 7% για συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης και επίδομα τέκνου 50 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί έως την ενηλικίωσή του.

Επιχειρησιακές συμβάσεις. Μια δεύτερη, λιγότερο προβεβλημένη, αλλά εξίσου σημαντική κατηγορία συλλογικών συμφωνιών είναι οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας. Πρόκειται για συμφωνίες που υπογράφονται στο επίπεδο μιας συγκεκριμένης επιχείρησης μεταξύ εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζομένων και μπορούν να προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους αμοιβής από εκείνους που ισχύουν στην αγορά. Αλλά και στο Δημόσιο, όπου υπογράφονται κλαδικά, μέσα από ενίσχυση τροφείων (6 ευρώ για κάθε εργάσιμη μέρα), ή σε επιχειρήσεις του Δημοσίου έναν μισθό μπόνους, ως διαμοιρασμό κερδών, ο οποίος όμως δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης. Πρόκειται για «κρυφούς» μισθούς: αποδοχές που δεν αποτυπώνονται στον γενικό κατώτατο μισθό, αλλά προκύπτουν από πρόσθετες συμφωνημένες παροχές, επιδόματα και μισθολογικές προσαυξήσεις. Στις επιχειρησιακές συμβάσεις μπορούν να προβλέπονται:

Υψηλότεροι βασικοί μισθοί. Η επιχείρηση συμφωνεί κατώτατες αποδοχές πάνω από τα 920 ευρώ, ανάλογα με τη θέση, την ειδικότητα και την προϋπηρεσία.

Επιπλέον επιδόματα. Παροχές για γάμο, παιδιά, θέσεις ευθύνης, ειδικές συνθήκες εργασίας ή αυξημένα προσόντα, εφόσον προβλέπονται στη συμφωνία.

Πρόσθετες μισθολογικές αυξήσεις. Ετήσιες αναπροσαρμογές ή αυξήσεις που συνδέονται με την εξέλιξη των εργαζομένων και τη διάρκεια απασχόλησης.

Παροχές σε χρήμα ή είδος. Πρόσθετες συμφωνημένες παροχές, όπως διατακτικές σίτισης ή άλλες ενισχύσεις, με τους όρους που προβλέπει κάθε σύμβαση.

Καλύτεροι όροι εργασίας. Πρόσθετες ημέρες άδειας, ευνοϊκότερο ωράριο και ειδικές προβλέψεις για την οργάνωση της εργασίας.

Τριετίες - προσαυξήσεις. Ακόμη ένα σημαντικό μισθολογικό μέτωπο ανοίγει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς περίπου 200.000 εργαζόμενοι αναμένεται να συμπληρώσουν την πρώτη τριετία μετά το ξεπάγωμα των προσαυξήσεων προϋπηρεσίας. Η συμπλήρωση της τριετίας συνεπάγεται υποχρεωτική προσαύξηση 10% για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους. Έτσι, εργαζόμενος που αμείβεται σήμερα με 920 ευρώ μικτά και συμπληρώνει την πρώτη αναγνωρίσιμη τριετία την 1η Ιανουαρίου 2027 δικαιούται αύξηση 92 ευρώ, με αποτέλεσμα οι αποδοχές του να διαμορφώνονται στα 1.012 ευρώ μικτά.

Οι προσαυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής: μία τριετία, αύξηση 10%, δύο τριετίες, αύξηση 20%, τρεις τριετίες, αύξηση 30%. Για τους υπαλλήλους η προσαύξηση φτάνει έως το 30% με τη συμπλήρωση εννέα ετών προϋπηρεσίας. Για τους εργατοτεχνίτες προβλέπεται προσαύξηση 5% ανά τριετία, μέχρι έξι τριετίες και συνολικά 30% για 18 έτη προϋπηρεσίας. Το διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση νέας τριετίας. Αντίθετα, ο χρόνος που είχε αναγνωριστεί πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 διατηρείται και συνυπολογίζεται με την προϋπηρεσία που αποκτάται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Κατώτατος μισθός. Η προοπτική νέας αύξησης του κατώτατου μισθού ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη των αποδοχών. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 960 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027 και στα 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2028. Εάν ο μισθός φτάσει στα 960 ευρώ το 2027, η πρώτη τριετία θα αντιστοιχεί σε προσαύξηση 96 ευρώ, ανεβάζοντας τις μικτές αποδοχές στα 1.056 ευρώ. Για εργαζόμενο που δικαιούται επιπλέον επίδομα γάμου 10%, όπου αυτό προβλέπεται, οι συνολικές αποδοχές μπορούν να φτάσουν στα 1.152 ευρώ μικτά.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Απογευματινή

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