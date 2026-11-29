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«Τρομοκρατική οργάνωση» χαρακτήρισε δημοσίως τη Χαμάς ο Μανσούρ Αμπάς, ηγέτης της Ενωμένης Αραβικής Λίστας – γνωστής και με το εβραϊκό ακρωνύμιο Ράαμ. Με τη δήλωσή του αυτή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισραηλινή κρατική τηλεόραση, ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη του αραβικού κόμματος σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Η τοποθέτηση του Αμπάς έρχεται να καλύψει το βασικό προαπαιτούμενο που έχει θέσει ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος ζητά από τους πιθανούς κυβερνητικούς του εταίρους να χαρακτηρίσουν «τρομοκρατική οργάνωση» τη Χαμάς, η οποία διατηρεί την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Γιασάρ, δήλωσε πρόσφατα ότι στην κυβέρνησή του μπορεί να συμμετάσχει όποιος αποδέχεται τέσσερις βασικές αρχές: τον χαρακτηρισμό της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης με παράλληλη δέσμευση για τη διάλυση της κυριαρχίας της στη Λωρίδα της Γάζας, τη διατήρηση του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους, τον σεβασμό στις αξίες της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και την καθιέρωση υποχρεωτικής θητείας για όλους τους πολίτες.

Όπως διευκρίνισε, η υποχρεωτική θητεία θα αφορά και όσους ανήκουν στην αραβική μειονότητα και θα μπορεί να εκπληρώνεται είτε μέσω της στρατιωτικής θητείας είτε, εναλλακτικά, μέσω κοινωνικής υπηρεσίας.

Η αντίδραση Νετανιάχου και η συνάντηση της Κυριακής

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επιδιώκει να παραμείνει στην εξουσία, κατηγόρησε τον Μανσούρ Αμπάς ότι εξαπατά την κοινή γνώμη. Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τα αραβικά κόμματα στηρίζουν την τρομοκρατία και αποτελούν απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ωστόσο, το Σάββατο ο Νετανιάχου ανέφερε ότι θα αποδεχόταν να αναλάβει πρώτος ο Άιζενκοτ τον πρωθυπουργικό θώκο, στο πλαίσιο συμφωνίας για εκ περιτροπής πρωθυπουργία σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Οι δύο άνδρες πρόκειται να συναντηθούν το πρωί της Κυριακής για συνομιλίες σχετικά με τον σχηματισμό κυβέρνησης.

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