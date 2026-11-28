Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία ειδικός οδηγός της αστυνομίας, ο οποίος καλεί τις γυναίκες αστυνομικούς να λαμβάνουν υπόψη θρησκευτικές και πολιτισμικές ευαισθησίες όταν έρχονται σε επαφή με μουσουλμάνους άνδρες. Ο επικεφαλής του Reform UK, Nigel Farage, χαρακτήρισε τις συστάσεις «εξωφρενικές» και τις συνέδεσε με αυτό που αποκαλεί «αστυνόμευση δύο μέτρων και δύο σταθμών».

Ο οδηγός εκδόθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας της Βρετανίας (NPCC) και περιλαμβάνει συστάσεις για την αντιμετώπιση 23 διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων.

Στην ενότητα για το Ισλάμ αναφέρεται ότι οι γυναίκες αστυνομικοί πρέπει να ντύνονται με σεμνό τρόπο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποφεύγουν την απευθείας επικοινωνία με μουσουλμάνους άνδρες, καθώς ενδέχεται να είναι προτιμότερο να αναλάβει την επαφή αστυνομικός του ίδιου φύλου.

Παράλληλα, συστήνεται στους αστυνομικούς να αποφεύγουν την είσοδο σε χώρους μουσουλμανικών κατοικιών που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα του αντίθετου φύλου, καθώς και τη χρήση σκύλων σε μουσουλμανικές περιοχές, λόγω των θρησκευτικών αντιλήψεων για τα συγκεκριμένα ζώα.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι οδηγίες για το Ισλάμ είναι πιο εκτενείς και λεπτομερείς σε σύγκριση με εκείνες που αφορούν τις υπόλοιπες 22 θρησκείες.

Πολιτική αντιπαράθεση για τις οδηγίες

Ο Nigel Farage υποστήριξε ότι η αστυνομία δεν θα πρέπει να προσαρμόζει τη λειτουργία της προκειμένου να ικανοποιεί «σεξιστικές και ξεπερασμένες κουλτούρες».

«Εάν η αστυνομία πίστευε πραγματικά στην ισότητα απέναντι στον νόμο, το NPCC θα απέσυρε αμέσως αυτό το έγγραφο και οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να απολυθούν», δήλωσε.

Αντίστοιχη ήταν η αντίδραση του σκιώδους υπουργού Εσωτερικών, Chris Philp, ο οποίος χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες συστάσεις επικίνδυνες και ζήτησε την απόσυρση του οδηγού.

Υποστήριξε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή την καταγωγή τους, προσθέτοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες ανάλογα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Ειδικές προβλέψεις για τις θρησκευτικές κοινότητες

Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης συστάσεις για την εξέταση νεκρών μουσουλμάνων γυναικών, προτείνοντας, όπου είναι δυνατόν, να αναλαμβάνεται η διαδικασία από γυναίκες μουσουλμάνες ιατροδικαστές.

Αναφορές υπάρχουν και για άλλες θρησκείες. Για παράδειγμα, στις ορθόδοξες συναγωγές οι άνδρες και οι γυναίκες αστυνομικοί καλούνται να μην εισέρχονται στους χώρους που προορίζονται για το αντίθετο φύλο.

Ξεχωριστές ενότητες αφορούν τον Βουδισμό, τον Καθολικισμό, τη Σαηεντολογία, τον Σιχισμό, τον Ζωροαστρισμό και τον Ρασταφαριανισμό, ενώ περιλαμβάνονται ακόμη και οδηγίες για τις θρησκευτικές παραδόσεις των παγανιστών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα τελετουργικά μαχαίρια που χρησιμοποιούνται από ορισμένες θρησκευτικές ομάδες, όπως το kirpan των Σιχ, για το οποίο προβλέπεται σήμερα ειδική θρησκευτική εξαίρεση.

Η απάντηση της αστυνομίας

Η Rachel Kearton, επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής του NPCC για θέματα φυλής, θρησκείας και συμπερίληψης, υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικές αρχές πρέπει να κατανοούν το πολιτισμικό και θρησκευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του NPCC δήλωσε ότι ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για όλες τις θρησκευτικές κοινότητες και ότι ο οδηγός καλύπτει αντίστοιχα ζητήματα για συνολικά 23 διαφορετικές θρησκείες και πεποιθήσεις.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι οι θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες δεν υπερισχύουν του νόμου ούτε των επιχειρησιακών υποχρεώσεων των αστυνομικών.

Η υπόθεση αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία για τις καταγγελίες περί «αστυνόμευσης δύο ταχυτήτων» και για το κατά πόσο η προσπάθεια σεβασμού των θρησκευτικών ευαισθησιών μπορεί να επηρεάζει την ίση εφαρμογή του νόμου.