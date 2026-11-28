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Σε χειμωνιάτικο σκηνικό μπαίνει η χώρα τις επόμενες ώρες, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, πυκνές χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Στη νεότερη αναλυτική πρόγνωσή του, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου παρουσιάζει την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών σε περιοχές που αναμένεται να δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού.

Εκείνο που προβληματίζει ιδιαίτερα τον ίδιο δεν είναι μόνο η ένταση των βροχοπτώσεων, αλλά και η διάρκειά τους, καθώς διαδοχικά κύματα καταιγίδων ενδέχεται να επηρεάσουν περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τις βροχές των προηγούμενων ημερών.

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Σάκης Αρναούτογλου στην Αττική, όπου η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή από τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.

Οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να ενισχυθούν κυρίως από το πρωί έως το μεσημέρι, με κατά τόπους μεγάλη ένταση στο λεκανοπέδιο, καθώς και στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα του νομού. Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και στη δυτική Αττική.

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται νέα επιδείνωση προς το βράδυ στα ανατολικά του νομού.

Πού αναμένονται ισχυρές και πολύωρες βροχοπτώσεις

Από το βράδυ του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της Κυριακής, ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων θα βρεθούν:

Μαγνησία: Ανατολικό και νότιο Πήλιο, με ισχυρές βροχές μεγάλης διάρκειας.

Ανατολικό και νότιο Πήλιο, με ισχυρές βροχές μεγάλης διάρκειας. Εύβοια : Ιστιαία, Αιδηψός, Μαντούδι, Λίμνη, Αγία Άννα και ευρύτερη περιοχή της Κύμης.

: Ιστιαία, Αιδηψός, Μαντούδι, Λίμνη, Αγία Άννα και ευρύτερη περιοχή της Κύμης. Σποράδες : Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος.

: Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος. Φθιώτιδα : Λοκροί, Καμένα Βούρλα, Στυλίδα και Αμφίκλεια.-

: Λοκροί, Καμένα Βούρλα, Στυλίδα και Αμφίκλεια.- Βοιωτία : Θήβα, Λιβαδειά, Ορχομενός, Αράχωβα και Τανάγρα.

: Θήβα, Λιβαδειά, Ορχομενός, Αράχωβα και Τανάγρα. Πελοπόννησος : Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία και ανατολική Αρκαδία.

: Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία και ανατολική Αρκαδία. Βόρειο Αιγαίο και Θράκη: Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και νότιος Έβρος.

Ο προγνώστης επισημαίνει ότι ακόμη και βροχοπτώσεις μικρότερης έντασης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε περιοχές όπου το έδαφος έχει ήδη κορεστεί από τις προηγούμενες καταιγίδες.

Χιόνια ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές – Πόσο χαμηλά θα κατέβουν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των χιονοπτώσεων, καθώς η εισβολή ψυχρών αερίων μαζών αναμένεται να φέρει χιόνια όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου.

Στη Φλώρινα υπάρχουν πιθανότητες χιονόστρωσης ακόμη και μέσα στην πόλη, με το ύψος του χιονιού να εκτιμάται μεταξύ 3 και 10 εκατοστών σε ευνοϊκές επιφάνειες.

Χιονοπτώσεις αναμένονται επίσης στη Σιάτιστα, στην Πτολεμαΐδα και στο Νευροκόπι, ενώ δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους νιφάδες στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά και στο Καρπενήσι.

Στη Θράκη, μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις για πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και σε ορισμένες πεδινές περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου.

Αξιοσημείωτες ποσότητες χιονιού αναμένονται στα ορεινά, με αρκετά χιονοδρομικά κέντρα να αποκτούν χειμωνιάτικη εικόνα.

Στο Πήλιο, λόγω της μεγάλης διάρκειας των φαινομένων, το ύψος του νέου χιονιού στα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται να ξεπεράσει το μισό μέτρο μέχρι το τέλος της Δευτέρας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στις μετακινήσεις στο ορεινό οδικό δίκτυο.

Στον νομό Θεσσαλονίκης οι χιονοπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τα μεγαλύτερα υψόμετρα του Χορτιάτη και σταδιακά να επεκταθούν χαμηλότερα.

Προς το βράδυ της Κυριακής δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν πρόσκαιρες νιφάδες στα ψηλότερα σημεία του Ωραιοκάστρου και του Μελισσοχωρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν αντίστοιχες συνθήκες μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο η Κρήτη από την Κυριακή

Από το απόγευμα της Κυριακής η κακοκαιρία θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας σταδιακά την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ιδιαίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται στην Κρήτη, αρχικά στα δυτικά και κεντρικά τμήματα του νησιού και στη συνέχεια ανατολικότερα, καθώς και στη Ρόδο.

Αντίθετα, βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Κυριακή σε μεγάλο μέρος του Ιονίου και της Ηπείρου και αργότερα στη Μακεδονία και στη Θράκη.

«Κόκκινη» προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για ιδιαίτερα έντονη κακοκαιρία έως τη Δευτέρα.

Για την Κυριακή έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση για την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Εύβοια και σταδιακά την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Τη Δευτέρα, κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, καθώς και για τους πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, να περιορίζουν τις επικίνδυνες μετακινήσεις κατά την εκδήλωση των φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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