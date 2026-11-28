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Βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το newsbomb καταγράφει τη δράση συμμορίας που μέλη της φέρονται να είναι ανήλικοι και να έχουν ρημάξει καταστήματα στις Αχαρνές με διαρρήξεις, κλοπές και καταστροφές καταστημάτων.

Σε ένα από τα "χτυπήματα" τους, σε αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο της περιοχής, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, οι δράστες, αφού παραβίασαν την πόρτα της εισόδου, άδειασαν το ταμείο που είχε περίπου 70 ευρώ και φεύγοντας έκλεψαν ακόμα και τις σοκολάτες!

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο νεαρός δράστης ανεβαίνει στο πάγκο και αδειάζει το ταμείο, ένω δίνει οδηγίες και στο συνεργό του που φυλάει τσίλιες.

Το ίδιο βράδυ πραγματοποίησαν και άλλες διαρρήξεις σε γειτονικά καταστήματα. Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και αναζητούνται.

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