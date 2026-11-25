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Μία θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε σε κατάστημα οπτικών στην περιοχή Κονάκ της Σμύρνης, στην Τουρκία.

Μια γυναίκα εισήλθε στο κατάστημα προσποιούμενη την πελάτισσα και ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Μόλις η ιδιοκτήτρια κατευθύνθηκε προς το πίσω μέρος του καταστήματος για να την εξυπηρετήσει, η γυναίκα εκμεταλλεύτηκε την απουσία της και αφαίρεσε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, συνολικής αξίας περίπου 30.000 τουρκικών λιρών.

Στη συνέχεια, ήπιε το νερό της και αποχώρησε σαν να μη συνέβη τίποτα.

Ωστόσο, οι κινήσεις της είχαν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, με αποτέλεσμα η αστυνομία να την εντοπίσει και να τη συλλάβει.

Δείτε το βίντεο:

🕶️ İzmir'in Konak ilçesinde bir optik mağazasına müşteri gibi giren kadın, iş yeri sahibinin su getirmek için arka bölüme geçtiği sırada yaklaşık 30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü çaldı. 🚨 Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından suyunu içip dükkandan ayrılan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) November 24, 2026

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