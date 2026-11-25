Θρασύτατη κλοπή: Μπήκε σε μαγαζί να ζητήσει ένα ποτήρι νερό και έκλεψε γυαλιά αξίας 30.000 λιρών
Η γυναίκα προσποιήθηκε την πελάτισσα σε κατάστημα οπτικών στη Σμύρνη και αφαίρεσε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου αξίας 30.000 τουρκικών λιρών
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Μία θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε σε κατάστημα οπτικών στην περιοχή Κονάκ της Σμύρνης, στην Τουρκία.
Μια γυναίκα εισήλθε στο κατάστημα προσποιούμενη την πελάτισσα και ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Μόλις η ιδιοκτήτρια κατευθύνθηκε προς το πίσω μέρος του καταστήματος για να την εξυπηρετήσει, η γυναίκα εκμεταλλεύτηκε την απουσία της και αφαίρεσε δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, συνολικής αξίας περίπου 30.000 τουρκικών λιρών.
Στη συνέχεια, ήπιε το νερό της και αποχώρησε σαν να μη συνέβη τίποτα.
Ωστόσο, οι κινήσεις της είχαν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, με αποτέλεσμα η αστυνομία να την εντοπίσει και να τη συλλάβει.
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