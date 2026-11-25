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Για δεκαετίες, τα αυγά θεωρούνταν ένας από τους βασικούς διατροφικούς «ενόχους» για την αύξηση της χοληστερόλης. Πολλοί άνθρωποι περιόριζαν την κατανάλωσή τους, απέφευγαν τους κρόκους ή τα απέκλειαν σχεδόν ολοκληρωτικά από τη διατροφή τους, φοβούμενοι τις επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή τους υγεία.

Ωστόσο, τα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση των αυγών με τη χοληστερόλη, υποδεικνύοντας ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η συνολική πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών παρά η ποσότητα της χοληστερόλης που περιέχεται στα τρόφιμα.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στην επιστημονική επιθεώρηση The American Journal of Clinical Nutrition διαπίστωσε ότι η κατανάλωση δύο αυγών καθημερινά για πέντε εβδομάδες, στο πλαίσιο μιας διατροφής χαμηλής σε κορεσμένα λιπαρά, συνδέθηκε με μείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης.

Είναι τελικά τα αυγά επιβλαβή για τη χοληστερόλη;

Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 200 χιλιοστόγραμμα διατροφικής χοληστερόλης, ποσότητα που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα του παλαιότερου συνιστώμενου ημερήσιου ορίου των 300 χιλιοστογράμμων.

Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα αυγά αντιμετωπίζονταν επί χρόνια με επιφυλακτικότητα από τους ειδικούς της διατροφής.

Σύμφωνα, όμως, με τον Τζον Μπάκλεϊ, επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης και ακαδημαϊκό στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, η σύγχυση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι πολλά τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη περιέχουν ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών.

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Τα αυγά, αντίθετα, περιέχουν σχετικά λίγα κορεσμένα λιπαρά, παρά την υψηλή περιεκτικότητά τους σε διατροφική χοληστερόλη.

«Για μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών είχαμε την ισχυρή πεποίθηση ότι τα κορεσμένα λιπαρά, πολύ περισσότερο από τη διατροφική χοληστερόλη, είναι εκείνα που αυξάνουν τα επίπεδα της LDL», εξήγησε στο περιοδικό Health ο Σον Χέφρον, καρδιολόγος προληπτικής καρδιολογίας στο NYU Langone Heart.

Το πείραμα με τα δύο αυγά την ημέρα

Προκειμένου να εξετάσουν ξεχωριστά την επίδραση της διατροφικής χοληστερόλης και των κορεσμένων λιπαρών, οι επιστήμονες μελέτησαν 61 υγιείς ενήλικες.

Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν διαδοχικά τρία διαφορετικά διατροφικά προγράμματα, διάρκειας πέντε εβδομάδων το καθένα. Συνολικά, 48 άτομα ολοκλήρωσαν και τις τρεις διατροφικές παρεμβάσεις.

Τα προγράμματα περιλάμβαναν:

Διατροφή ελέγχου: Υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη και κορεσμένα λιπαρά, με κατανάλωση έως ενός αυγού την εβδομάδα.

Υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη και κορεσμένα λιπαρά, με κατανάλωση έως ενός αυγού την εβδομάδα. Διατροφή με αυγά: Υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, αλλά χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά, με κατανάλωση δύο αυγών καθημερινά.

Υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, αλλά χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά, με κατανάλωση δύο αυγών καθημερινά. Διατροφή χωρίς αυγά: Χαμηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, αλλά υψηλή σε κορεσμένα λιπαρά.

Τα αποτελέσματα παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν δύο αυγά ημερησίως εμφάνισαν μείωση της LDL χοληστερόλης κατά μέσο όρο 5,7 mg/dL, σε σύγκριση με τη διατροφή ελέγχου.

Αντίθετα, η διατροφή που απέκλειε εντελώς τα αυγά, αλλά περιείχε υψηλές ποσότητες κορεσμένων λιπαρών, δεν οδήγησε σε αντίστοιχη βελτίωση.

«Μας εξέπληξε κάπως το γεγονός ότι το αποτέλεσμα ήταν τόσο ξεκάθαρο», δήλωσε ο Μπάκλεϊ.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Egg Nutrition Center, φορέα που αποτελεί τμήμα του American Egg Board και συνδέεται με τη βιομηχανία παραγωγής αυγών.

Πώς επηρεάζει πραγματικά η διατροφή τη χοληστερόλη;

Μία από τις σημαντικότερες παρανοήσεις αφορά τη διαφορά ανάμεσα στη χοληστερόλη που περιέχεται στα τρόφιμα και στη χοληστερόλη που κυκλοφορεί στο αίμα μας.

Η διατροφική χοληστερόλη βρίσκεται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ενώ η χοληστερόλη του αίματος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την LDL, γνωστή ως «κακή» χοληστερόλη, και την HDL, γνωστή ως «καλή».

Το μεγαλύτερο μέρος της χοληστερόλης που χρειάζεται ο οργανισμός παράγεται από το ήπαρ και δεν προέρχεται απευθείας από τις τροφές που καταναλώνουμε.

Η υπερβολική πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ήπατος, περιορίζοντας την ικανότητά του να απομακρύνει την LDL από την κυκλοφορία του αίματος.

Αντίθετα, όταν αυξάνεται η πρόσληψη διατροφικής χοληστερόλης, ο οργανισμός μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίσει τη δική του παραγωγή, επιχειρώντας να διατηρήσει την ισορροπία.

«Η διατροφική χοληστερόλη δεν είναι ο κακός της υπόθεσης που κάποτε πιστεύαμε ότι ήταν», ανέφερε η διαιτολόγος Μελίσα Μροζ-Πλάνελς, εκπρόσωπος της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας των ΗΠΑ.

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Μήπως τελικά δεν φταίνε τα αυγά αλλά όσα τα συνοδεύουν;

Ένα πρωινό με αυγά δεν είναι απαραίτητα επιβαρυντικό για την καρδιαγγειακή υγεία. Μεγάλη σημασία, ωστόσο, έχει ο τρόπος παρασκευής τους και τα τρόφιμα με τα οποία συνδυάζονται.

Το μπέικον, τα λουκάνικα, το βούτυρο, η κρέμα γάλακτος και τα λιπαρά τυριά αποτελούν πηγές κορεσμένων λιπαρών που μπορούν να αυξήσουν την LDL χοληστερόλη.

Αντίθετα, τα βραστά αυγά, τα αυγά ποσέ ή μια ομελέτα με λαχανικά και ελαιόλαδο μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Παράλληλα, τα αυγά προσφέρουν πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες Β12 και D, χολίνη, σελήνιο και αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη.

Η διατροφική τους αξία, επομένως, δεν πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση την περιεκτικότητά τους σε χοληστερόλη.

Ποιοι πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί με την κατανάλωση αυγών;

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους ανεξαιρέτως.

Ο Μάικλ Μίλερ, καρδιολόγος στο Penn Medicine, επισήμανε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευθούν σε άτομα που έχουν ήδη υψηλή χοληστερόλη.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας, μιας κληρονομικής διαταραχής που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα LDL.

Όταν ο οργανισμός αδυνατεί να ρυθμίσει αποτελεσματικά τα επίπεδα χοληστερόλης, η πρόσληψή της μέσω της διατροφής μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση.

Επιπλέον, παθήσεις όπως ο υποθυρεοειδισμός, ορισμένες νεφρικές διαταραχές και η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα της LDL.

Ορισμένοι ειδικοί προτείνουν σε ανθρώπους με αυξημένη χοληστερόλη να περιορίζουν την κατανάλωση ολόκληρων αυγών σε τέσσερα ή πέντε την εβδομάδα, ανάλογα με το ατομικό τους ιστορικό.

Μια εναλλακτική επιλογή είναι τα ασπράδια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χοληστερόλης και των λιπαρών του αυγού βρίσκεται στον κρόκο.

Πόσα αυγά μπορούμε να τρώμε την ημέρα;

Σήμερα, υπάρχει ευρεία επιστημονική συμφωνία ότι για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες η κατανάλωση περίπου ενός αυγού ημερησίως μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής που υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αρχίσουν να καταναλώνουν δύο αυγά καθημερινά προκειμένου να μειώσουν τη χοληστερόλη τους.

Μεγαλύτερη σημασία έχει ο περιορισμός των κορεσμένων λιπαρών και η υιοθέτηση ενός διατροφικού προτύπου πλούσιου σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, φυτικές ίνες, ξηρούς καρπούς και ακόρεστα λιπαρά.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά τα κορεσμένα λιπαρά να αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 6% των ημερήσιων θερμίδων, δηλαδή περίπου 13 γραμμάρια στο πλαίσιο μιας διατροφής 2.000 θερμίδων.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα αυγά δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζονται ως διατροφικός εχθρός. Η καρδιαγγειακή υγεία εξαρτάται περισσότερο από τις συνολικές διατροφικές μας συνήθειες παρά από ένα μεμονωμένο τρόφιμο.

Ίσως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να ενοχοποιούμε το αυγό και να αρχίσουμε να εξετάζουμε πιο προσεκτικά τι βάζουμε δίπλα του στο πιάτο μας.

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